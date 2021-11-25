Число погибших на шахте «Листвяжная» выросло до 14 человек

Врио главы МЧС России Александр Чуприян вечером в четверг прибыл на шахту «Листвяжная» Кемеровской области, где утром 25 ноября произошла крупная авария. Он провел оперативное совещание комиссии по ликвидации ее последствий. По последним данным, погибли 14 человек — 11 горняков и 3 спасателя, более 40 пострадали. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Руководитель МЧС, в частности, подтвердил гибель троих спасателей, пытавшихся найти выживших горняков.

«Из 32 отделений МЧС России одно перестало выходить на связь. Было принято решение направить для его спасения резервные силы. Это отделение находилось в самой отдаленной части шахты. Обнаружены тела трех спасателей, их поднимают на поверхность.

Судьба еще троих спасателей пока неизвестна, поиски продолжаются», — приводит его слова ТАСС.

Чуприян констатировал, что срок работы дыхательного аппарата, который есть при себе у каждого спасателя, не превышает четырех часов.

«Защитный срок действия аппарата — четыре часа. Самоспасатель — еще плюс час», — сообщил врио главы МЧС. В ведомстве ранее проинформировали, что звено горноспасателей пропало около трех часов дня.

О том, что трое спасателей погибли, сообщал источник «Интерфакса» в скорой помощи города Белово. «Им не хватило кислорода в баллонах», — рассказал собеседник агентства.

Приостановка операции

Саму спасательную операцию пришлось приостановить до утра пятницы из-за критического состояния газодинамической системы. Работы в шахте осложнялись повышением температуры, также растет концентрация опасных газов, включая взрывоопасный метан. Спасатели поднимаются на поверхность.

«Мы сейчас взяли оперативную паузу до утра. Это связано с тем, что ухудшается газодинамическая обстановка в шахте, растет концентрация метана», — пояснил Чуприян, добавив, что спасательные работы также затруднены завалами.

На данный момент остается неизвестной судьба 35 шахтеров, уточнил Чуприян.

Причины трагедии

Возможной причиной аварии, по предварительным данным, называется взрыв метана. Для расследования ЧП на Кузбасс прибыли следователи из Москвы.

Однако у МЧС нет данных о том, что на шахте произошел взрыв, указал руководитель ведомства. «Я такими сведениями не обладаю. Вся приборная сеть объективного контроля нарушена взрывом. Спасатели таких данных не подтверждают», — сказал он, отвечая на вопрос, был ли второй взрыв.

Ведомство, по его словам, готово к длительной работе на шахте. «Силы и средства МЧС готовы к длительной работе. Мы будем бороться за живучесть шахты», — заявил Чуприян, отметив, что за один день работы не завершатся. «Сейчас нужна максимальная концентрация усилий для ликвидации последствий аварии», — подчеркнул он.

В шахте остаются люди

Задымление в вентиляционном штреке на шахте «Листвяжная» произошло около 4.30 мск четверга. В тот момент там находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали. В шахте остаются 35 человек, местоположение которых пока не установлено.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Очевидно, что в дальнейшем его переквалифицируют по другой части этой статьи, в которой речь идет о смерти «двух и более лиц». Ответственным лицам грозит до семи лет лишения свободы.

В свою очередь, региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Отмечается, что по числу уже известных жертв это ЧП стало крупнейшим на российских шахтах за последние пять лет — со взрывов на шахте «Северная» в республике Коми в феврале 2016 года, когда погибли в общей сложности 36 человек.

Шахта «Листвяжная» принадлежит холдингу «СДС-Уголь», входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово — одной из самых мощных в стране по переработке энергетических углей. Шахта разрабатывается с конца 1954 года, свое нынешнее название она получила в 2004-м.

Это не первое крупное ЧП на «Листвяжной» — 28 октября 2004 года в результате взрыва метана в шахте погибли 13 человек. По итогам расследования и судебного разбирательства девять сотрудников предприятия получили условные сроки.

Региональное управление Ростехнадзора в 2021 году выявило 139 нарушений на «Листвяжной». Всего за год шахту девять раз проверяли различные ведомства, последняя проверка началась 24 ноября и, по данным открытых источников, не выявила нарушений.