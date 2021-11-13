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Общество

«Погиб человек, а машинист получил психологическую травму»

Выжившего после падения на рельсы в метро нашли мертвым спустя несколько часов

Вечером субботы на станции московского метрополитена «Сходненская» произошло ЧП. Два человека упали под подходящий к платформе состав: второй пассажир — Алихан Азизов — погиб на месте, пытаясь спасти первого мужчину. Выживший сбежал с места ЧП, однако спустя несколько часов его нашли мертвым в километре от станции.

В Москве, на станции метро «Сходненская» погиб мужчина, пытаясь спасти другого пассажира.

ЧП произошло примерно в семь вечера. Неизвестный прыгнул с платформы, другой мужчина, которого, предположительно, звали Алихан Азизов, попытался его остановить. В итоге они оба упали под прибывающий поезд. Азизов скончался на месте. Второй мужчина, как пишет Telegram-канал Дептранса Москвы, остался жив, «благодаря бдительности машиниста».

«Выживший скрылся с места происшествия», — добавили в Дептрансе.

В ведомстве отметили, что не знают, «что толкнуло человека на такой поступок, но в результате его действий погиб человек, а машинист получил психологическую травму».

В сообщении говорится, что из-за происшествия пришлось отменить около 20 поездов, что «недопустимо». В частности, около часа не было движения поездов от станции «Планерная» до «Спартака» из-за человека на пути. При этом в обратную сторону поезда следовали с увеличенным интервалом. В соцсетях, как пишет «Интерфакс», пользователи рассказывали, что на станции «Спартак» скопилось большое для выходного дня количество людей.

По данным источника агентства, для спасения упавших отключалось напряжение контактного рельса. В Telegram-канале Дептранса подчеркивалось, что «сотрудники полиции и службы безопасности метро ищут пассажира, скрывшегося с места».

«Причину и то, специально ли пассажир прыгнул — будет определять суд. Если суд решит, что это произошло умышленно — он будет нести ответственность в соответствии с законом, а также будет обязан возместить ущерб и Мосметро», — говорится в заявлении.

Однако, по данным нескольких Telegram-каналов, в том числе «112» и РЕН ТВ, мужчина, который убежал с места гибели своего спасителя, выпал с 12 этажа в километре от «Сходненской»: его тело нашли под окнами многоэтажки. Смерть наступила на месте.

Личность погибшего устанавливается.

Этим утром в паблике во «Вконтакте» «Жесть Москвы» был выложен пост (с пометкой «18+») о гибели еще одного мужчины в столичном метро. По данным сообщества, погибший в нетрезвом состоянии вышел из вагона метро, оступился на платформе и попятился назад.

В это время поезд только набирал ход. Мужчина столкнулся с поездом, упал и его «зажевало» между вагонами и платформой. ему пытался помочь сотрудник метрополитена, но это не спасло пассажира.

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