Курорты Краснодарского края стремительно меняются

Сегодня около 40% отдыхающих приезжают на Кубань и Черноморское побережье вне так называемого «высокого пляжного сезона», то есть с октября по май. «Газета.Ru» выяснила, что именно привлекает потоки туристов.

Вы когда-нибудь были на винодельне или ферме, где выращивают улиток? Пробовали доить коз? Видели, как живет традиционное казачье подворье? Все это называется «сельский туризм», а Краснодарский край – первый и пока единственный регион России, где данное понятие закреплено законодательно и считается приоритетным направлением развития.

Попробуй солнце на вкус

Сегодня на Кубани действует более 130 объектов агротуризма, за последние пять лет их число удвоилось. Это форелевые пруды, страусиные фермы, пасеки и многое другое. Как правило, туристы получают возможность окунуться в атмосферу необычного хозяйства, а затем попробовать то, что там производят. Больше всего объектов сельского туризма расположено в Сочи, Новороссийске, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе, а также в Темрюкском, Крымском и Северском районах.

Например, самый крупный центр винного туризма находится в знаменитом на всю Россию поселке Абрау. Помимо экскурсии и дегустации здесь можно полетать на воздушном шаре над виноградниками, принять участие в мастер-классе и даже искупаться в ванне с игристым вином.

Другой винодельческий комплекс, расположенный в селе Федотовка под Новороссийском, известен своей улиточной фермой и необычной гравитационной системой переработки винограда.

close 100% Пресс-служба администрации Краснодарского края

Часто сельский туризм предполагает погружение в национальные традиции и быт коренных жителей региона. Самый крупный этнографический комплекс «Атамань» расположен в Темрюкском районе. Здесь в мельчайших деталях воссоздана жизнь казачьей станицы – посетители могут принять участие в народных обрядах и бытовых постановках, попробовать национальную кухню.

Казачьи этнокомплексы есть в Сочинском, Абинском, Апшеронском, Ейском, Брюховецком и других районах. В некоторых из них можно пожить и даже научиться что-то делать по хозяйству.

В Туапсинском районе работает черкесский этнографический музейный комплекс, где хранятся археологические артефакты, национальные костюмы, картины и восковые фигуры, демонстрирующие разные исторические эпохи.

«Золотое кольцо» Боспора

С историей тесно связано еще одно направление развития туризма – большой межрегиональный проект [«Золотое кольцо Боспорского царства»]. Это туристский маршрут, который пересекает 12 городов Краснодарского края, Республики Крым, Севастополя и Ростовской области и включает в себя 35 площадок, связанных с уникальным античным наследием Юга России. В 2019 году этот проект получил национальную премию «Хрустальный компас».

Отправляясь по маршруту «Золотое кольцо Боспорского царства», каждый может совершить путешествие не только в пространстве, но и во времени.

В «Золотое кольцо» Боспора входят природные объекты и памятники античной истории, музеи, гостиницы, рестораны и кафе с исторической кухней. Маршруты для путешествия варьируются по продолжительности и обычно занимают от трех до 14 дней, каждый путешественник может сам выбрать транспорт – автобус, автомобиль, поезд или круизный лайнер.

В рамках большого «Золотого кольца» можно пройти по особому маршруту – «Винные дороги Боспорского царства». Древние артефакты – амфоры, пифосы и другие предметы античного виноделия – до сих пор находят на раскопках древнегреческих полисов Херсонес, Фанагория, Гермонасса (Тамань). Так что не забудьте приобщиться к истории и высокой античной культуре производства и потребления вина, когда в следующий раз будете на Кубани.

Прозрачный мост над бездной

А когда море станет по колено, наступит момент для посещения главной туристической достопримечательности 2021 года – прозрачного моста длиной 33 метра, который расположен на сочинском горном курорте «Роза-Хутор». В отличие от всех других прозрачных мостов, которые существуют в мире, наш – подвижный. Что обеспечивает любому путешественнику массу ярких эмоций.

close 100% Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сегменты моста сделаны из прочного монолитного поликарбоната, скрепленного металлическими скобами и тросами. Безопасность обеспечивает специальное страховочное снаряжение, которое обязательно должен надеть каждый желающий пройти по мосту.

Новый аттракцион расположен на высоте 2320 метров над уровнем моря. Чтобы добраться до него, нужно преодолеть три очереди канатной дороги с двумя пересадками. А это значит, что в любое время года там будет южная зима с температурой не выше 10-12 градусов тепла.

Подумай о здоровье!

Агротуризм, новые исторические маршруты и экстремальные аттракционы стали прекрасным дополнением к «основному блюду», ради которого большинство отправляется на Кубань в зимний период. Речь о санаторном лечении, которое по праву считается гордостью и драгоценным достоянием курортов Краснодарского края.

Санатории Кубани предлагают более 500 оздоровительных и лечебных программ

close 100% Пресс-служба администрации Краснодарского края

Уникальная природа, насыщенный йодом воздух и многолетний медицинский опыт позволяют лечить практически весь спектр известных заболеваний. 140 здравниц из 200 готовы принимать отдыхающих круглый год. Причем зимний отдых в санатории полезен не только для здоровья, но и для кошелька. С 1 октября 2021 года по 1 мая 2022 года действует краевая программа [«Южная здравница»], путевки по ней можно приобрести со скидками от 5% до 20%.

В программе участвуют 22 санатория с комплексными оздоровительными курсами по самым разным направлениям – лечение опорно-двигательного аппарата, гинекологических заболеваний, проблем сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения... Продолжительность лечения от 3-7 дней до двух-трех недель. Короткие программы предназначены для тех, кому нужно срочно сбросить стресс и «перезагрузить» мозг. Длительные туры включают значительно больше лечебных процедур и направлены на борьбу с хроническими заболеваниями.

В целом же с октября по май туристов принимают около десяти тысяч гостиниц, турбаз и пансионатов Краснодарского края. 80 из них работают по системам «все включено» и «ультра все включено».

close 100% Пресс-служба администрации Краснодарского края

С наступлением холодов на побережье открываются «зимние» пляжи – это специальные настилы с беседками и лавочками, где можно подышать морским воздухом. И, конечно, не стоит забывать о традиционных достопримечательностях – водопады реки Жане в Геленджике, парк «Добродея» в Анапе, дольмены под Туапсе, дендрарий в Сочи, каньон рядом с Лазоревским и объекты Зимней Олимпиады 2014 года…

На Кубани каждый найдет отдых на свой вкус.