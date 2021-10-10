В России создадут государственную систему учета успеваемости школьников

В Минпросвещения поддержали создание федеральной системы учета успеваемости школьников. Как отметил глава ведомства Сергей Кравцов, ее главным отличием являются строгие требования, которые к ней предъявляются. Они, в частности, минимизируют и утечку персональных данных, и проникновение в эту систему, добавил министр. На этом фоне родители учеников рассказали «Газете.Ru» о сложностях, с которыми сталкиваются их дети в процессе обучения в школах.

Министерство просвещения России поддерживает создание федеральной электронной системы учета успеваемости школьников. Об этом в воскресенье, 10 октября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Так он прокомментировал слова одного из участников Всероссийского экспертного педагогического совета о частой смене подобных систем, передает ТАСС.

«Собственно говоря, вот этот определенный зоопарк и вот эта сменяемость, мы должны это прекратить. И решение только может быть одно — это введение федеральной системы, государственной системы», — отметил Кравцов. Министр указал, что ее главным отличием являются строгие требования, которые к ней предъявляются.

«В чем отличие государственной системы от негосударственной? В том, что к государственной информационной системе предъявляются все требования, которые минимизируют и утечку персональных данных, и проникновение в эту систему и т.д.», — пояснил он.

В свою очередь, родители некоторых московских школьников в беседе с «Газетой.Ru» указали на ряд проблем с оценкой успеваемости учеников. В частности, сложности связаны с электронным дневником.

«Иногда задания появляются только после 21:00 на следующий день после урока. Мы можем мониторить все предыдущие сутки, тогда как учитель выкладывает задание только поздно вечером. И в итоге дети вынуждены либо готовиться ночью, либо приходить с невыученными уроками», — рассказала мама третьеклассника.

Вторая трудность заключается в том, что в обычном журнале ранее могли поставить низкую оценку, например, карандашом и впоследствии ее исправить. «В электронных дневниках сразу ставится окончательная оценка, которая влияет на итоговый балл», — посетовала собеседница издания.

Россияне – о качестве школьного образования

На этом фоне ВЦИОМ приводит итоги опроса, 38% участников которого заявили о том, что довольны качеством школьного образования по месту своего проживания. В то же время 47% респондентов дали отрицательные оценки.

49% россиян оценивают условия работы учителей как благоприятные. Обратного мнения придерживаются 36%.

Среди наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются педагоги, опрошенные называют маленькую зарплату (40%), неуважение со стороны учеников и родителей (34%), бюрократизацию (29%), нехватку необходимого оборудования (23%) и высокую учебную нагрузку (15%).

За последние пять лет в российских школах, по оценкам респондентов, улучшилось оснащение оборудованием (37%), выросли обеспеченность учебниками (15%) и зарплаты учителей (13%). Еще 20% россиян отметили, что в эти годы были построены новые школы, а 18% указали на обустройство учебных заведений.

Большинство россиян (68%) сообщили, что в школьные годы у них был учитель, который повлиял на их взгляды и убеждения, и которого они могли бы назвать «учителем жизни». 29% сказали, что у них такого педагога не было.