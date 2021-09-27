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Общество

Поиски источника COVID-19 снова привели в Китай

ВОЗ планирует начать новое расследование о происхождении коронавируса

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Thomas Peter/Reuters
Всемирная организация здравоохранения возобновит расследование о происхождении коронавируса. Новая команда из 20 ученых, включая генетиков и экспертов по болезням животных, собирается начать поиск обстоятельств возникновения вируса в Китае и других странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возобновлении расследования о происхождении коронавируса, от которого, по последним данным, умерли более 4,7 миллиона человек. Об этом сообщило американское издание Wall Street Journal.

Сообщается, что в расследования примут участие около 20 ученых, среди которых специалисты по лабораторной безопасности, генетики и эксперты по болезням животных, которые собираются посетить Китай и другие страны. Основной целью группы будет изучение гипотезы о том, мог ли коронавирус появиться в лаборатории.

ВОЗ начало новое расследование через несколько месяцев после того, как другая группа ученых под мандатом организации посетила Китай с целью изучения причин возникновения вируса.

Однако в окончательном отчете специалисты указали, что китайские ученые предоставили недостаточные данные для изучения данного вопроса.

США и другие западные страны призывают ВОЗ продолжать расследование в Китае, а там, в свою очередь считают, что расследование должны быть сосредоточено на других странах. Например, китайские власти настаивали на том, что нужно изучать Италию или военный центр биологических исследований США в штате Мэрилэнд.

Сотрудники ВОЗ утверждают, что новое расследования необходимо проводить, так как в скором времени образцы крови первых жертв коронавируса могут быть выброшены. Предыдущая группа ученых предлагала китайским коллегам проанализировать банки крови, изучить самые ранние случаи заболевания. Однако Китай так и не опубликовал информацию, были ли проведены подобные исследования. Новая группа исследователей станет постоянной группой, которая поможет ВОЗ в будущем исследовать новые вспышки заболеваний в разных точках мира.

В августе стало известно, что китайцы проводят новые исследования коронавируса, однако об их результатах также ничего не известно.

Также неясно, будет ли новая группа ученых ознакомлена с данными результатами, как и вообще сможет ли она попасть в Китай. Представитель ВОЗ заявил, что «приоритетом новой команды должны быть данные и доступ в страну, где были зафиксированы первые заражения».

МИД Китая заявил, что страна намерена очень внимательно следить за формированием данной группы, а также планирует включить в состав этой команды ряд своих специалистов. Предполагается, что допуск некоторых китайских ученых в группу специалистов может стать одним из условий допуска группы на территорию Китая.

Профессор Джорджтаунского университета Лоуренс Гостин отметил, что отбор новой группы ученых может послужить еще одним поводом для недовольства Китая.

«Вопрос в том, хватит ли этого? У Китая по-прежнему все карты, а ВОЗ не хватает власти, и для меня немыслимо, как новый комитет сможет договориться о доступе в Китай. Создается прекрасная группа, которая не сможет попасть туда, куда нужно», — отметил он.

Также в заметке американского издания утверждается, что новые усилия ВОЗ по расследования причин возникновения вируса совпадают с интересами США. Это связано с тем, что Соединенные Штаты могут поддержать Тедроса Адханома Гебреисуса во время переизбрания на второй срок во главе Всемирной организации здравоохранения.

Первая группа ученых, которые посещали Ухань, утверждала, что выход вируса из лаборатории «крайне маловероятен», однако глава ВОЗ утверждал, что эта гипотеза требует более тщательного изучения.

О первой группе ученых известно, что им потребовалось около года, чтобы получить визы и разрешения для въезда в Китай, а ее расследование неоднократно откладывалось. Оказавшись в Китае, ученые заявили, что им не были предоставлены исходные данные о пациентах с ранним подозрением на коронавирус, а также то, что китайские исследователи проводили тесты на антитела у этих пациентов задолго до того, как эти тесты станут надежными. Также специалисты сообщали, что китайские ученые проводили свои исследования на животных, которые менее восприимчивы к вирусу.

Напомним, что в конце августа независимая комиссия Национальной разведки США опубликовала доклад о вероятных причинах возникновения COVID-19. В частности, там сообщается, что вирус не был разработан как биологическое оружие, равно как и не был создан с помощью генной инженерии. Также отмечалось, что китайские власти не знали о вирусе до того, как возникла первая вспышка в Ухане.

После изучения всей возможной информации американское разведсообщество остановилось на двух вероятных гипотезах возникновения COVID-19: инцидент в естественной природе с животным и лабораторное происхождение. В докладе говорится, что Национальный совет по разведке США не уверен, что первоначальная инфекция SARS-CoV-2 была связана с контактом с животными (птицами), инфицированными этим вирусом в естественной среде. Одна из групп, которая составляла доклад, предположила, что первое заражение произошло в одной из лабораторий в результате экспериментов с животными.

Согласно последним официальным данным, за время пандемии COVID-19 в мире зафиксировано более 232 миллионов случаев заражения.

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