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Общество

Автобус перевернулся в Турции, погибли 15 человек

Среди пострадавших и погибших при аварии с автобусом в Турции нет россиян

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В Турции перевернулся пассажирский автобус — погибли по меньшей мере 15 человек, еще 17 получили ранения. Среди пассажиров автобуса был только один иностранец, остальные — граждане Турции, об этом «Газете.Ru» рассказали в Генконсульстве РФ в Стамбуле. Россиян среди жертв аварии нет.

Смертельная авария произошла 8 августа примерно в 4.40 по местному времени в районе города Балыкесир, который находится на северо-западе Турции. Как сообщают СМИ со ссылкой на местные власти, автобус следовал по маршруту Балыкесир (столица одноименной провинции) — Эдремит (город той же провинции). Обстоятельства трагедии еще не установлены, автобус съехал с трассы на Балыкесирской окружной дороге и перевернулся.

В результате аварии погибли 15 человек — 11 из них, включая водителей Керема Башола и Дженгиза Умута, скончались на месте, еще четверо позднее умерли в больнице. Еще 17 человек получили ранения.

Как рассказали «Газете.Ru» в Генконсульстве РФ в Стамбуле,

российских граждан в перевернувшемся автобусе не было.

«По предварительным данным, наших граждан нет ни в числе пострадавших, ни в числе погибших. Надеемся, и не будет. Среди иностранных граждан там есть только один, как сообщила нам местная жандармерия, и не россиянин. Остальные — граждане Турции», — сообщили в дипмиссии.

Пострадавших, получивших травмы разной степени тяжести, доставили в пять разных больниц. По словам губернатора Хасана Чылдака, навестившего раненых и пообщавшегося с их родственниками, состояние некоторых оценивается как удовлетворительное, однако есть и те, кому потребовались операции. Чылдак поручил медицинским организациям предпринять все меры для лечения пациентов, а местным чиновникам — оказать помощь семьям погибших.

В настоящий момент службы восстанавливают картину произошедшего. На кадрах, которые были опубликованы в прессе, поврежденный междугородний автобус лежит в поле рядом с автодорогой. Местная жандармерия после завершения следственных действий планирует поднять его с помощью крана. Рядом с автобусом разбросаны вещи пассажиров — их собирают сотрудники спасательных служб.

На трагедию отреагировал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Он выразил соболезнования в связи с гибелью людей.

«Автокатастрофа, произошедшая сегодня утром в Балыкесире, в результате которой погибли наши граждане, обрушилась на наши сердца, как огонь», — написал он в Twitter.

Не первый случай

За последние месяцы в Турции уже происходили крупные аварии с участием пассажирских автобусов. Одна из них унесла жизни трех россиян.

Так, 2 августа в аварию попал туристический автобус, перевозивший группу из 22 граждан России в аэропорт по маршруту Алания — Анталья. Пострадали 19 жителей Самарской области, погибли три человека, включая одного ребенка. По состоянию на 5 августа, трое человек оставались в больнице, один — в реанимации. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и направил в компетентные турецкие ведомства соответствующий запрос на изъятие документации и оказание правовой помощи. Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК России.

6 августа дорожно-транспортное происшествие случилось в районе Сома провинции Маниса на западе Турции. Там в утреннее время пассажирский автобус врезался в припаркованный на обочине грузовик, в результате чего девять человек погибли и 30 пострадали. Среди них нет российских граждан, подтвердили в дипмиссии.

11 июля сообщалось, что в провинции Ван микроавтобус попал в ДТП с последующим возгоранием — СМИ писали, что транспортное средство перевозило в основном нелегальных мигрантов. 12 человек из них погибли, еще 20 пострадали. Спустя десять дней на юге Турции (на горной дороге в местечке Акчаты) туристический джип, перевозивший на экскурсию группу местных и иностранных путешественников, сорвался в обрыв. Один иностранный гражданин погиб, девять человек, включая двух россиян, получили травмы и были госпитализированы.

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