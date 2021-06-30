Реверс на участке Курская — Каланчевская: что нужно знать пассажирам

Транспортно-пересадочный узел на Комсомольской площади уже сейчас является крупнейшим в Москве. Он включает три вокзала, два станции метро, платформу МЦД, остановки наземного транспорта. Станциями «Комсомольская» Сокольнической и Кольцевой линии сейчас пользуются 128 тысяч человек в будний день, пригородными электричками – 120 тысяч, а поездами дальнего следования – 35 тысяч. Ожидается, что с запуском МЦД-4 суммарный пассажиропоток транспортного хаба возрастет еще больше.

Реклама

«Один из самых сложных транспортных строительных участков в России»

Вообще, участок Курская — Каланчевская на сегодняшний день является, пожалуй, самым сложным транспортным объектом и железнодорожным транспортным строительством в Москве, да и, скорее всего, во всей России, говорит начальник комплекса информирования МЦД Департамента транспорта Москвы Тимур Соцкий.

«Совсем скоро станция Каланчевская станет одним из крупнейших транспортных хабов в Москве, и здесь будут ходить поезда не только второго, но и четвертого диаметра, — объяснил Соцкий. — Уже создан, построен новый главный путь, по которому и будет осуществляться движение электропоездов в реверсе. Большую часть поездов дальнего следования мы вывели с Курского вокзала на Восточный вокзал, что позволит нам сконцентрировать именно пригородное движение на этом участке.

И реконструкция участка закончится в 2023 году – на полтора года раньше, чем планировалось изначально».

«Участок будет иметь четыре пути, — говорит в свою очередь директор по обеспечению перевозочной деятельности «Центральной ППК» Олег Ульянов. — И поезда как Курско-Рижского, так и Горьковско-Киевского направления в будущем станут проходить здесь с одного направления на другое».

Пока же в результате реверса на участке Курская — Каланчёвская железнодорожные диспетчеры смогут пропускать поезда лишь по одному пути поочередно — из Нахабино в сторону Подольска и наоборот.

Реверс: как это будет

Вроде бы все ясно, но на самом деле процесс этот очень непростой.

Так, поезда в обе стороны начнут останавливаться у новой платформы станции Каланчевская. Зайти на нее можно будет с двух сторон — с Комсомольской площади и Каланчевской улицы благодаря временному надземному мосту.

close Пресс-служба МЦД

Поскольку останется только один путь, линия сможет пропускать лишь ограниченное число поездов. Как результат, 3 июля поезда проследуют по временному графику для подключения реверсивного движения — и уже в этот день интервал движения на всем втором диаметре заметно изменится.

А уже с воскресенья, 4 июля, на участке Каланчевская — Курская вводится тактовое реверсивное движение — поезда станут следовать в обе стороны каждые 18 минут.

Так называемые «сквозные» маршруты будут выполнять только поезда МЦД: Нахабино — Подольск и Подольск — Нахабино.

В свою очередь, интервалы движения на участках Подольск — Курский вокзал и Нахабино — Дмитровская останутся прежними. Хотя часть поездов сократит свой маршрут и будет следовать до Курского и Рижского вокзалов, а в некоторых случаях — до промежуточных станций Царицыно и Стрешнево.

Продолжать пользоваться диаметрами или нет?

С одной стороны — тем, кому надо ехать с одного конца МЦД-2 на другой, стоит продолжать ездить. Однако тем, кто едет в центр, стоит присмотреться к альтернативным маршрутам, ведь с D2 есть 10 различных пересадок на метро и МЦК.

Тем более, что МЦД такая же часть транспортного железнодорожного каркаса столицы, как метро и Московское центральное кольцо. Между ними организованы удобные пересадки, а что самое главное, благодаря единой билетной системе перейти с МЦД на метро можно бесплатно по карте «Тройка», если не превысить временной лимит – 90 минут. Так что пересядете вы на метро или останетесь на МЦД – лишние деньги вы платить не будете.

«Мы не ожидаем сегодня каких-то затруднений по загруженности, потому что сам по себе пассажиропоток между Курским вокзалом и платформой «Каланчевская», конкретно на этом участке, не превышает 15% именно в час пик. В остальное время он значительно ниже, — объясняет логику Олег Ульянов. — Основной пассажиропоток у нас формируется между Курским вокзалом и Подмосковьем. То же самое здесь между платформой Стрешнево и Подмосковьем. А что значит 15%? Если исходить из того, что занятность электропоезда в среднем 1000 человек, то речь идёт о дополнительных 150 пассажирах».

«То есть, по сути дела, вполне можно будет уехать, — уверен Ульянов. — Да, придется где-то что-то ждать, но мы пришли к такому решению, чтобы сохранить здесь движение».

Сколько это продлится

Реверсивное движение будет работать год. С одной стороны это достаточно длинный промежуток времени. Но столичные власти в итоге смогли сократить период реверса на полгода, хотя сначала он должен был длиться 1,5 года.

Без реверса можно было, конечно, обойтись, но только если закрыть участок полностью для движения.

Это, кстати, и был изначальный план – «стройка под колесом» суда сложнее, чем без поездов рядом. «Но общими усилиями и при решении Департамента транспорта Москвы, решение все-таки такое было принято, что движение здесь сохранится», — пояснил директор по обеспечению перевозочной деятельности «Центральной ППК».

close Пресс-служба МЦД

«Могли ли мы обойтись без реверсивного движения? Наверное, могли бы. Но тогда второй диаметр перестал бы быть диаметром. Стал бы радиусом. А движение поездов на центральном участке не осуществлялось бы. Мы понимаем свою ответственность перед пассажирами и горожанами, которым это движение необходимо, — говорит Тимур Соцкий. — Поэтому было принято решение сохранить движение электропоездов на центральном участке, но при этом в реверсивном режиме».

Собственно, линии, о которой идёт речь, уже больше 100 лет и она морально устарела — тут невозможно увеличить количество поездов на D2 и запустить D4. Участок очень сложный ещё хотя бы потому, что за многие годы окружающий ландшафт мегаполиса сильно изменился: появилось огромное количество зданий, сооружений и коммуникаций.

Чего ждать в итоге

Строителями уже пройден большой путь, но ещё нужно построить еще один новый и реконструировать два существующих пути; продолжить расширение участка, возвести подпорные стены и шумозащитные экраны; модернизировать энергетику и систему регулировки движения поездов; завершить реконструкцию путепровода на Комсомольской площади; а также превратить Каланчевскую в современный транспортный хаб, где будут две платформы: одна — для D2, другая — для D4, а в подэстакадном пространстве — пассажирский вестибюль с кассами, лифтами, эскалаторами и туалетами.

В итоге со станции будет удобно пересаживаться между двумя диаметрами, метро, трамваями и вокзалами, ну а внешний вид ТПУ стилистически будет соответствовать историческому облику площади трех вокзалов.

Как уже говорилось, реконструкция участка Каланчевская – Курская завершится уже в 2023 году. Это на полтора года раньше, чем в первоначальном сценарии.

«Обо всех изменениях, которые будут происходить, мы будем информировать пассажиров, — пообещал Тимур Соцкий. — Все они будут отображаться в приложениях Московского метрополитена и Московского транспорта. Просим пассажиров за этими изменениями внимательно следить».