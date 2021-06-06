«Потерял нервы и два миллиона»: как выбрать дачу и не лишиться денег

По итогам мая 2021 года покупать землю под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Московской области стали на 14% чаще, в Москве — на 15% в сравнении с аналогичными показателями годом ранее. Об этом «Газете.Ru» сообщили в «Авито.Недвижимости».

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Относительно значений мая 2019 года отмечено еще более значительное повышение — в 2,7 раза в Подмосковье и в 1,6 раза в Москве. При этом покупка участка под ИЖС в мае текущего года обходилось в среднем в 900 тыс. рублей в Московской области и в 1,5 млн руб. в Москве.

«События прошлого года — продолжительный локдаун и последовавший за ним тренд на деурбанизацию — способствовали повышению интереса к загородному сегменту.

Россияне все чаще стали рассматривать объекты за пределами города в качестве постоянного места жительства, что также спровоцировало рост спроса на участки под ИЖС. Помимо этого, интерес к земельным участкам также поддерживался за счет госпрограмм — были расширены возможности использования материнского капитала на строительство загородных домов», — объяснили в компании.

Вместе с тем подобрать и проверить земельный участок – задача гораздо более сложная, чем купить квартиру или другую недвижимость. У земли может быть масса обременений, которые может утаить собственник и даже расширенная выписка из ЕГРН.

«Не досчитался сил, нервов и двух миллионов»

В марте 2021 года 35-летний Георгий купил участок за 7 млн рублей у Клязьминского водохранилища в Подмосковье.

«Всегда мечтал жить рядом с большой водой. Рыбалка, купание летом, дети будут гулять на свежем воздухе. Откладывать дела я не привык – как в бизнесе, так и в жизни. На следующей неделе после оформления документов начал готовиться к строительству», — рассказал он «Газете.Ru».

Георгий огородил участок, поставил бытовку и подготовил площадку – убрал лишние деревья, кустарники и выровнял грунт. «И тут строители сказали мне, что для постройки полноценного дома нужно разрешение на строительство. Я не знал об этом. Направил в администрацию все документы и получил отказ.

Оказывается, вся территория участка находится в водоохранной зоне и строить дом нельзя. Лишь временные постройки, не подлежащие регистрации», — говорит собеседник.

Москвич успел вложить в строительство порядка 500 тыс. рублей. Он решил оперативно продать участок. «Земельные проблемы я решил не афишировать, иначе покупателя не найти. Продал за 5,5 млн рублей, а мог и того меньше. В результате не досчитался сил, нервов и двух миллионов», — заключил Георгий.

В похожую ситуацию попала 44-летняя Ольга из Москвы. В феврале 2021 года она купила участок в живописном месте в Подмосковье и запланировала построить свое поместье. «Но когда подали разрешение на строительство — пришел отказ. Причина – водоохранная зона. Строительство запрещено», — поделилась она.

Ничего не предвещало беды и для 50-летнего Александра — весной он присмотрел участок в Химкинском районе. Восемь соток ухоженной земли в центре поселка с оплаченными и подведенными коммуникациями. Все бы ничего, но его смутила настойчивость собственницы участка. 65-летняя москвичка Светлана торопилась завершить сделку.

Александр привлек к проверке объекта юриста, однако хозяйка всячески препятствовала его деятельности – например, вовремя не заказала вовремя важный документ для оценки участка, ГПЗУ.

«Она всячески форсировала сделку, объясняя это тем, что есть клиенты, которые готовы прямо сейчас купить у нее участок, хотя стоимость была внушительная – 8 млн рублей за 8 соток земли. Свою уверенность в чистоте участка она объясняла тем, что недавно провела межевание земли и все досконально проверила с юристами», — говорит собеседник.

Однако Светлана отказалась предоставить копию свидетельства о браке – это еще больше насторожило юриста. Он начал масштабную проверку через единую службу нотариата. Выяснилось, что муж Светланы недавно скончался.

Перед смертью он оставил завещание, где наследником его доли стала дочь от первого брака, проживающая за границей и не знающая об этом. Светлана утаила этот факт, рассчитывая, что наследница так и останется в неведении.

«В результате сделка сорвалась, и я сохранил свои средства, так как по суду ее могли бы в дальнейшем признать недействительной и требовать деньги со Светланы пришлось бы уже через приставов», — заключил Александр.

В неприятную ситуацию попал и 30-летний Евгений – в марте 2021 года он купил участок в Мытищинском районе Московской области за 6,4 млн рублей. «Продавец был вежливым и грамотным, ничего не вызвало подозрений. Все документы были получены, и я решил строиться, чтобы успеть до конца осени. Затянешь до зимы – часть работ на теплое время года переносить придется», — рассказывает он «Газете.Ru».

По задней границе участка низко нависали провода — это насторожило Евгения. Вместе со строителем они связались с бывшим владельцем участка – он заверил, что провода отключены. «Это ни у кого подозрений не вызвало, провода действительно выглядели безжизненно», — продолжает москвич.

Первым этапом строительства дома была подготовка участка. Бригада собралась поднимать грунт и для этого нужна была специальная техника.

«Я спокойно находился в офисе, как мне позвонили соседи и сказали, что на участке пожар.

В ужасе я стал звонить менеджеру, который ведет строительство моего дома и узнал следующее. Приехал самосвал, поднял кузов для выгрузки материалов и зацепил им провод. И тут произошел разряд – колеса самосвала загорелись. Провода оказались полностью рабочими и по ним шел ток», — говорит Евгений.

Водитель и рабочие не пострадали. Выяснилось, что кабель находился в ведении «Оборонэнерго» — ведомства закрытого и свои карты не афиширующего. «С администрацией разобрались, кабель убрали под землю. Правда, на это пришлось потратить около двух недель времени и около 400 тыс. рублей дополнительных расходов. А ведь могли и люди умереть», — заключил он.

Как выбрать дачный участок и не потерять деньги

При покупке участка для начала необходимо убедиться в том, что вам показывают тот объект, на который оформлены документы, советует владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

«Можно установить на телефон приложение Росреестра, и оно автоматически определит локацию – так вы поймете, что находитесь в нужном месте. Если все хорошо – необходимо заказать услуги геодезиста. Он сделает топографическую карту, которая подтвердит предоставленные вам данные», — пояснил он «Газете.Ru».

Затем следует внимательно изучить вид разрешенного использования (ВРИ). «ИЖС – лучший вариант, тут возможно и прописаться, и коммуникации провести. СНТ или ДНТ менее предпочтительны, так как на таких землях можно строить полноценные дома и даже получить регистрацию, но необходимо получать разрешения и тратить много сил и времени. На землях для огорода можно строить только хозяйственные постройки или временное жилье», — говорит Лазовский.

Также важно проверить градостроительный статус объекта, говорит руководитель «БТИ 2.О» Сергей Бондарь. «Проверка ПЗЗ района даст информацию о возможностях строительства на участке. Запросить его можно на сайте администрации района.

Вообще я рекомендую перед покупкой участка подать разрешение на строительство в администрацию района или через порталы mos.ru и mosreg.ru. Так вы узнаете об ограничениях еще до покупки. Из ответа администрации будет видно, можно строить или нет, и с кем нужно согласовывать в дальнейшем строительство», — объяснил он.

Объекты рядом с реками или озерами надо обязательно проверить на предмет водоохранной зоны. «Большинство ответов есть в ГПЗУ и его обязательно необходимо заказывать. Сроки его получения – месяц. За это время стоит комплексно изучить продавца на предмет его дееспособности, наличия несовершеннолетних детей. Возможно, есть и другие собственники земли», — отмечает Максим Лазовский.

Узнайте, не состоит ли сам владелец в статусе банкротства, говорит Сергей Бондарь. «Кроме того, если участок достался продавцу в наследство, надо понять, нет ли ограничений по использованию земли в рамках договора передачи в собственность», — пояснил эксперт.

Оцените состояние участка — лучше всего обследовать в ненастную погоду, чтобы убедиться в отсутствии незаметных уклонов, создающих риски застоя воды, а значит, подтопления фундамента, отмечает глава направления первичной и загородной недвижимости «Авито.Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

«Необходимо обратить внимание и на состояние грунта — следует обязательно проверить, нет ли там мусора или старого фундамента. Если участок приобретается без проведенных коммуникаций, то рекомендуется заранее оценить, не окажется ли самостоятельное подключение всех удобств дороже приобретения дома «под ключ», поинтересоваться удаленностью точек подключения и наличием свободных мощностей (особенно это касается электричества и газа). Также важно проверить не только наличие воды и света, но и состояние труб и электропроводки», — советует он.

Кроме того, иногда существует риск встретить участки с границами, пересекающимися по документам. Нужно убедиться, что со всеми соседями подписано соглашение о признании границ участка, а сами границы реально размечены на местности, заключил Алексеев.