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В Кисловодске предотвратили взрыв полицейского участка

ФСБ: сторонник исламистов хотел взорвать в Кисловодске отделение полиции

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Один из участников террористической группировки «Исламское Государство» (ИГ, запрещена в... Один из участников террористической группировки «Исламское Государство» (ИГ, запрещена в...
Один из участников террористической группировки «Исламское Государство» (ИГ, запрещена в...

Один из участников террористической группировки «Исламское Государство» (ИГ, запрещена в РФ), задержанный сотрудниками ФСБ в Кисловодске, 5 апреля 2021 года

ФСБ РФ/РИА «Новости»
В Кисловодске ФСБ задержала готовившего теракт сторонника «международных террористических организаций». По данным правоохранителей, мужчина 1996 года рождения был ранее судим за уголовные преступления, а взорвать хотел полицейский участок, где он отмечался. Под стражу взяты также три его сообщника, причастные к финансированию боевиков в Сирии.
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В Ставропольском крае сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы, злоумышленник хотел взорвать самодельную бомбу в полицейском участке.

Россиянин, ранее судимый за преступления общеуголовного характера, намеревался напасть на силовиков «в интересах международных террористических организаций», отметили в ФСБ.

Знакомая задержанного, проходящая по делу как свидетель, сообщила в ходе допроса, что «была в курсе подготовки теракта». Для нападения мужчина сделал самодельные гранаты, говорит девушка на опубликованном спецслужбой видео.

В ходе обыска у молодого человека были найдены и изъяты компоненты для изготовления СВУ, взрывчатка, поражающие элементы и экстремистская литература. Кроме того, на видео он признается, что изучал в интернете инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и бомб. Лица девушки и молодого человека на видеозаписи замазаны — ФСБ не разглашает личности задержанных в интересах следствия.

В октябре 2020 года в Ставрополе был предотвращен еще один теракт. Правоохранители задержали молодого человека, который планировал напасть на судей. В ведомстве отметили, что молодой человек «намеревался сам соорудить СВУ и начинить поражающими элементами». Таких устройств должно было быть несколько, некоторые компоненты он покупал в строительных магазинах. Как отмечает kp.ru со ссылкой на УФСБ по Ставропольскому краю,

молодой человек хотел установить взрывные устройства около прокуратуры и Дворца правосудия.

Российские силовики регулярно сообщают от предотвращении терактов и ликвидации террористов на Северном Кавказе и в других регионах юга России. В феврале ФСБ сообщила о задержании исламистов, планировавших теракты в СКФО. По данным спецслужбы, задержанные хотели создать халифат и бороться с «неверными». Операции по задержанию прошли в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области и Карачаево-Черкесии.

30 июня прошлого года ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе, задержав 30-летнего россиянина, сторонника запрещенного в России «Исламского государства» (организация запрещена в России). Он готовил взрыв самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий столицы Северной Осетии — Алании. После этого он планировал уехать на Ближний Восток — воевать на стороне террористов. В тайнике исламиста обнаружили компоненты СВУ и переписку с членами запрещенной ИГ, находящимися за рубежом. Возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации».

Задержания подозреваемых в террористической деятельности проходят не только на юге России.

В апреле 2020-го трое боевиков, готовивших взрывы различных зданий, были убиты в перестрелке со спецназом ФСБ в Екатеринбурге.

«При оказании сопротивления преступники получили ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Свердловской области. В спецслужбе отметили, что на месте, где прятались боевики, после боя были найдены самодельные взрывные устройства, несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы.

Активность террористического подполья в РФ, по данным силовиков, остается высокой. В целом за 2020 год спецслужбы в РФ предотвратили 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт. Силовики также пресекли деятельность 55 законспирированных ячеек террористов.

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