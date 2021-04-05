В Кисловодске предотвратили взрыв полицейского участка

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы, злоумышленник хотел взорвать самодельную бомбу в полицейском участке.

Россиянин, ранее судимый за преступления общеуголовного характера, намеревался напасть на силовиков «в интересах международных террористических организаций», отметили в ФСБ.

Знакомая задержанного, проходящая по делу как свидетель, сообщила в ходе допроса, что «была в курсе подготовки теракта». Для нападения мужчина сделал самодельные гранаты, говорит девушка на опубликованном спецслужбой видео.

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В ходе обыска у молодого человека были найдены и изъяты компоненты для изготовления СВУ, взрывчатка, поражающие элементы и экстремистская литература. Кроме того, на видео он признается, что изучал в интернете инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и бомб. Лица девушки и молодого человека на видеозаписи замазаны — ФСБ не разглашает личности задержанных в интересах следствия.

В октябре 2020 года в Ставрополе был предотвращен еще один теракт. Правоохранители задержали молодого человека, который планировал напасть на судей. В ведомстве отметили, что молодой человек «намеревался сам соорудить СВУ и начинить поражающими элементами». Таких устройств должно было быть несколько, некоторые компоненты он покупал в строительных магазинах. Как отмечает kp.ru со ссылкой на УФСБ по Ставропольскому краю,

молодой человек хотел установить взрывные устройства около прокуратуры и Дворца правосудия.

Российские силовики регулярно сообщают от предотвращении терактов и ликвидации террористов на Северном Кавказе и в других регионах юга России. В феврале ФСБ сообщила о задержании исламистов, планировавших теракты в СКФО. По данным спецслужбы, задержанные хотели создать халифат и бороться с «неверными». Операции по задержанию прошли в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области и Карачаево-Черкесии.

30 июня прошлого года ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе, задержав 30-летнего россиянина, сторонника запрещенного в России «Исламского государства» (организация запрещена в России). Он готовил взрыв самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий столицы Северной Осетии — Алании. После этого он планировал уехать на Ближний Восток — воевать на стороне террористов. В тайнике исламиста обнаружили компоненты СВУ и переписку с членами запрещенной ИГ, находящимися за рубежом. Возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации».

Задержания подозреваемых в террористической деятельности проходят не только на юге России.

В апреле 2020-го трое боевиков, готовивших взрывы различных зданий, были убиты в перестрелке со спецназом ФСБ в Екатеринбурге.

«При оказании сопротивления преступники получили ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Свердловской области. В спецслужбе отметили, что на месте, где прятались боевики, после боя были найдены самодельные взрывные устройства, несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы.

Активность террористического подполья в РФ, по данным силовиков, остается высокой. В целом за 2020 год спецслужбы в РФ предотвратили 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт. Силовики также пресекли деятельность 55 законспирированных ячеек террористов.