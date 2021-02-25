Собянин допустил скорую отмену коронавирусных ограничений

Московский мэр Сергей Собянин заверил, что через один-два месяца в столице России можно будет снять оставшиеся ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом.

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Он считает, что это возможно, если уровень заболеваемости и госпитализации будет и дальше снижаться.

«Хотя количество заболевших еще достаточно приличное — около 500-600 человек укладывается в больницы каждый день — но тем не менее, еще недавно их было 1700. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если будет такой тренд, мы снимем эти ограничения», — отметил чиновник в эфире телеканала «Россия 1».

Например, в Москве могут снять запрет на проведение городских фестивалей.

Кроме того, Собянин отметил, что городские власти думают сделать ограничения по коронавирусу для пожилых людей и лиц из группы риска рекомендательными. «Наша задача как можно лучше оградить этих людей от общения в период пандемии. С учетом снижения роста заболеваемости в городе, надеюсь, что и эти ограничения в скором времени мы переведем из обязательных в рекомендательные, чтобы человек, сам ощущая, насколько он находится в зоне риска, принимал сам для себя эти решения», — добавил он.

Последние данные оперативного штаба столицы указывают на выявлении 1406 новых заболевших за минувшие сутки. При этом больше половины от этого числа госпитализированы. Но в то же время выздоровело 2092 человека, скончались 47 пациентов. У них была пневмония и положительный тест на коронавирус.

Ранее мэр Москвы обращал внимание, что если основные ограничения и будут сняты, то не раньше мая. Кроме того, Собянин в начале февраля подчеркнул, что пока в столице рано проводить массовые мероприятия и отменять домашний карантин для пожилых москвичей, а также для людей с хроническими заболеваниями.

Пока по-прежнему в Москве сохраняются такие меры профилактики, как ношение средств индивидуальной защиты — маски и перчаток — и использование санитайзера. Кроме того, обязательно соблюдение социальной дистанции в людных местах. Помимо пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями, карантин должны соблюдать беременные женщины.

До сих сохраняется разрешение только на 50-процентную заполняемость театров, концертных залов, кинотеатров, детских развлекательных центров, музеев и других учреждений культуры и спорта.

В то же время стоит отметить, что основные запреты Собянин отменил еще в конце января. Например, градоначальник разрешил столичным организациям вернуть своих сотрудников с удаленки. Тем не менее решение о переводе работников на дистанционный формат остается за руководителем компании.

Кроме этого, были сняты ограничения на обслуживание клиентов в клубах и ресторанах с 23:00 до 06:00.

За сутки по всей стране было зафиксировано почти 11, 2 тыс. заболевших, 10,8% из них бессимптомные. Причем случаи заражения есть во всех регионах страны. Умерли 446 пациентов, у которых коронавирус стал основной причиной смерти. «Зафиксировано 446 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 102 человека», — говорится в сообщении оперштаба.

Всего в России заболели коронавирусом более 4,2 млн граждан. Для почти 85 тыс. россиян болезнь стала смертельной. Выздоровели 3 767 664 человека.

В четверг, 25 февраля, количество смертей в мире от заболевания перевалило за отметку в 2,5 млн человек.

Наибольшее число заражений и смертей выявлено в США. Там коронавирус был обнаружен у почти 30 млн человек. Заболевание стало основной причиной смерти свыше 519 тысяч пациентов.

За сутки в этой стране прибавилось 74,5 тыс. случаев, утверждает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. За тот же период времени умерли 3 230 человек.