Изгонял демонов: американец зарезал членов семьи за отказ стать каннибалами

Житель штата Оклахома Лоуренс Пол Андерсон признался, что убил соседку и вырезал ее сердце, чтобы впоследствии сделать из него ужин, после чего напал на членов своей семьи. Об этом сообщает газета Oklahoman со ссылкой на бюро расследований штата.

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По данным издания, трагедия произошла днем 9 февраля 2021 года в городе Чикаше, который расположен в пригороде Оклахома-Сити. В тот день Андерсон пришел в дом к соседке своих родственников. Как полагают следователи, между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый убил женщину, а затем вырезал ее сердце.

После этого он попытался скормить орган членам своей семьи, чтобы «изгнать из них демонов». Однако дядя и тетя отказались есть, увидев перепачканного кровью родственника.

В итоге, разозлившись, Андерсон схватил нож и убил 67-летнего дядю и его четырехлетнюю внучку, а также серьезно ранил тетю, вырезав ей глаза. Правоохранители задержали его на месте преступления — там же они нашли кастрюлю с приготовленной едой.

Между тем СМИ выяснили, что в 2017 году Лоуренс Пол Андерсон был осужден на 20 лет за нарушение условного срока по делу о торговле наркотиками и незаконном владении оружием. Однако в начале 2020 года губернатор штата по рекомендации совета по помилованию смягчил приговор до девяти лет. На свободу подозреваемый и вовсе вышел в январе, отсидев чуть более трех лет.

На суде 24 февраля Андерсон признал вину в тройном убийстве и попросил не давать ему шанса выйти на свободу под залог. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу, поскольку у защитника возникли сомнения в дееспособности его клиента. Оказалось, что в 2017 году Андерсон лечился от биполярного расстройства.

На пресс-конференции во вторник, 23 февраля, окружной прокурор округа Грейди Джейсон Хикс осудил смягчение губернатором наказания. «Я действительно думаю, что такой преступник никогда не должен был даже подавать заявку на смягчение», — возмутился Хикс. Он добавил, что Лоуренса Андерсона, скорее всего, ждет смертная казнь.

В конце ноября 2020 года в Берлине арестовали 41-летнего преподавателя математики по подозрению в убийстве и каннибализме, передавало издание Daily Star.

Как сообщала местная полиция, 8 ноября гуляющие в парке Бух на севере Берлина нашли кости 44-летнего мужчины, который на тот момент уже два месяца числился в списках пропавших без вести. Как заявил представитель полиции таблоиду «BZ», одна из костей была полностью лишена мягких тканей. Криминалисты идентифицировали останки.

Отмечалось, что на костях погибшего инженера-электрика, пропавшего в начале сентября, нашли следы зубов. Убийцу выследили при помощи собак-ищеек. Они привели полицейских к квартире преподавателя.

При обыске у него нашли пилу для костей со следами крови и набор химикатов. По данным агентства DPA, задержанный учитель посещал интернет-чаты, посвященные каннибализму.

Он несколько месяцев переписывался с жертвой на сайте знакомств для геев, писало Daily Mail. Вечером 5 сентября 2020 года электрик ушел из дома и пропал. Его соседи обратились в полицию и сообщили об исчезновении.

Ранее, в июне 2020 года, в Калифорнии полицейские арестовали 37-летнего Дуэйна Уоллика — он убил свою бабушку, а затем начал есть ее плоть, сообщало издание The Los Angeles Times.

По данным издания, дочь погибшей позвонила в полицию после того, как обнаружила в доме свою мать в крови. Когда офицеры прибыли на место происшествия, они увидели, как Уоллик ест части тела убитой. По словам полицейских, мужчина был «чрезвычайно агрессивным». Когда стражи порядка приказали ему остановиться, он проигнорировал их и продолжил трапезу. Тогда полицейские ударили его электрошокером.

Отмечается, что Уоллик проживал с бабушкой в течение нескольких лет в городе Ричмонд. Мотив преступления неизвестен, но следователи считают, что подозреваемый находился под воздействием наркотиков — за содеянное ему грозит смертная казнь.