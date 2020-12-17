Торопиться не надо: почему не всем можно прививаться от COVID-19

В Минздраве не рекомендуют делать прививку от коронавируса пациентам с острыми инфекционными заболеваниями, туберкулезом, ВИЧ, а также тем, кто недавно перенес инсульт или планирует в ближайшие три месяца зачать ребенка. Об этом сообщили вчера в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф.

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В первую очередь, такой список ограничений связан с тем, что для всех вышеперечисленных групп людей вакцина может оказаться просто неэффективной, предупреждает инфекционист Анна Баландина.

«Вакцинация в целом не показана людям с острыми заболеваниями или с обострениями хронических болезней, так как иммунная система у них уже занята борьбой с нынешним заболеванием — либо находится в подавленном состоянии, либо в активированном. Тем более, всегда есть риск, что вакцина вызовет неадекватную реакцию иммунной системы», — объяснила врач «Газете.Ru».

Кроме того, побочным эффектом вакцинации часто бывает повышение температуры тела. «Для людей, перенесших инсульт, это чревато эпилептическими приступами, так как судорожная активность мозга повышена», — подчеркнула Анна Баландина.

В случае с беременностью и ее планированием врачи также советуют поступать осторожнее, пока влияние вакцины на плод не исследовано до конца.

«Вакцинацию нужно проводить заблаговременно во время планирования ребенка. Поскольку вакцина новая, не было еще исследований ее безопасности, например, на беременных. При этом не исключено, что какой-то из ее компонентов может обладать тератогенным действием и приводить к нарушению эмбрионального развития плода», — рассказала «Газете.Ru» врач общей практики Анастасия Тараско.

Тем не менее, даже на фоне такого обширного списка ограничений, считать вакцину небезопасной не стоит, уверены врачи. В первую очередь, по той причине, что большая часть исследований уже завершилась и подтвердила безопасность препарата для большинства здоровых людей. На тех, кто страдает различными заболеваниями, ее еще только предстоит испытать, отметила терапевт Марина Казакова.

«Дело в том, что пока вакцина не испытана на данных категориях людей, поэтому, конечно, по правилам регистрации препарата включить эти группы не могут. По мере получения новых данных список будет расширяться. И, как правило, никаких последствий у вакцины для этих людей нет. Иногда могут быть сыпи, крапивницы, невралгические проявления — судороги, энцефалопатия, иногда анафилаксия. Но это, судя по медицинской практики, один случай на миллион», — объяснила врач.

С течением испытаний список побочных эффектов для разных групп пациентов может и вырасти, предупредил основатель мобильного приложения «Справочник врача», врач-терапевт Константин Хоманов.

«Мониторинг некоторых побочных эффектов возможен только через несколько месяцев после введения вакцины. В этом плане все имеющиеся на рынке и зарубежные и отечественные вакцины представляют собой интерес для изучения. Для пациента же это всегда некая неопределенность», — полагает он.

Сократить список нежелательных побочных эффектов после вакцинации может помочь только предварительный визит к врачу, уверена терапевт Тина Петровская.

«Врачи бесконечно говорят о важности проведения скрининга, диспансеризации. Перед вакцинацией обязательно проводится осмотр и при подозрении на заболевание также назначается дообследование», — подытожила терапевт.