В Москве вакцинируют журналистов

Москва расширяет список категорий жителей города, которые могут привиться от COVID-19, заявил столичный мэр Сергей Собянин во время посещения пункта вакцинации в городской поликлинике №68 на Якиманке.

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По его словам, с понедельника, 21 декабря, возможность вакцинироваться лицензированным российским препаратом «Спутник V» получат работники промышленных предприятий, транспортного комплекса и сотрудники СМИ.

Пройти прививочную процедуру могут столичные жители в возрасте от 18 до 60 лет, у которых есть московский полис ОМС или прикрепление к городской поликлинике.

«Москва — первый город мира, который начал масштабную вакцинацию. Открыто 70 прививочных пунктов, оснащенных всем необходимым оборудованием. Сегодня уже привилось около 15 тыс. человек, и вакцинация продолжается достаточно активно», — пояснил градоначальник.

Он напомнил, что в начале нынешнего месяца прививочная кампания коснулась тех, кто наиболее подвержен инфицированию из-за повышенного количества контактов — это работники сферы образования, здравоохранения, торговли и услуг, а также сотрудники учреждений культуры.

Поликлинику №68 вместе с Собяниным посетил художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, признавшийся, что после вакцинации чувствует себя прекрасно. Он призвал всех последовать его примеру.

«Поверьте, это правильно, это самое правильное, что можно сделать в наше время», — подчеркнул режиссер.

На закупку полутора миллионов доз вакцины, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, из резервного фонда правительства Москвы было выделено 3,9 млрд руб. В бюджете на 2021 год на эти цели предусмотрено 10 млрд руб.

Всего в российской столице на базе городских взрослых поликлиник развернуто 70 пунктов вакцинации. По мере расширения масштабов вакцинации их число может быть увеличено до 170. Прививочные кабинеты работают ежедневно с 08:00 до 20:00, говорится на сайте правительства Москвы.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 17 декабря также пообещал привиться от коронавирусной инфекции, когда вакцинация будет доступна для граждан его возраста.

«До таких, как я, вакцины еще не добрались. Я человек законопослушный. И я обязательно это сделаю, как только это станет возможным», — сказал глава государства.

Глава РФ порекомендовал всем гражданам привиться от коронавируса. Он заявил, что отечественный препарат эффективен и безопасен. По словам Путина, именно массовая вакцинация позволит создать общенациональный иммунитет в России.

Массовая вакцинация в целом по России началась два дня назад – об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Для оптимизации процесса кабмин разработал график поставки вакцины в регионы на ближайшие три месяца.

«В правительство представлены логистические паспорта готовности к вакцинации всех 85 субъектов страны. Производители вакцины должны будут каждую неделю направлять в Минздрав информацию об остатках препарата. А министерство в течение двух дней распределит его по регионам в зависимости от потребности», — детализировал премьер.

Он напомнил, что в России была продлена выдача бесплатных лекарств инфицированным, которые лечатся дома под наблюдением врачей — сейчас такие пациенты составляют большинство от всего количества заболевших COVID-19.

«Правительство уже выделяло субъектам РФ более 5 млрд рублей на закупку необходимых препаратов. Дополнительно направим регионам еще почти 2,8 млрд. Федеральные средства позволят обеспечить нужными лекарствами еще не менее 350 тысяч человек с коронавирусом», — указал премьер.

В мире по состоянию на 17 декабря с начала ведения статистики по коронавирусу нового типа было зарегистрировано 74 123 320 подтвержденных случаев COVID-19 (прирост за сутки составил 733 212 случаев, или 1,00%).