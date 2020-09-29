Спад спроса: компании отказываются от корпоративов

Компании массово откажутся от корпоративных мероприятий в честь наступающего Нового года. Такой прогноз в разговоре с «Газетой.Ru» дал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

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«Корпоративов не будет. Самое главной причиной этому послужит то, что большинство компаний просто закрылись на фоне пандемии, они ушли с рынка. После 2008 года из-за кризиса корпоративов стало меньше, в 2014 году их практически не было. В этом году из-за коронавируса тенденция на спад интереса к ресторанам усугубится», — считает эксперт.

Он допустил, что из-за отсутствия выручки рестораны могут пойти на повышение цен для тех, кто все же решится на праздник в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации. «Желание ресторатора заработать в день корпоратива как можно больше будет», — резюмировал глава Федерации рестораторов.

Ивент-агентства уже жалуются на спад спроса на организацию новогодних корпоративов. «К сожалению, мы наблюдаем большой спад спроса на организацию событий в октябре-ноябре-декабре. Мы все так надеялись на чудо и верили, что второй волны не будет, но реальность остается реальностью: количество заболевших и уровень страха растет по часам»,

— пояснила «Газете.Ru» гендиректор агентства «Мандариновая лиса» Екатерина Лисейчева.

Ситуацию может усугубить и рекомендация Роспотребнадзора — 29 сентября ведомство призвало компании не проводить соответствующие мероприятия в рамках борьбы с COVID-19 на рабочих местах. «Рекомендуется ограничить <...> любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия», — указано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В Госдуме предложили организациям провести праздник в онлайн-формате. «В пандемию надо руководствоваться не привычками, а вопросами безопасности. Пусть каждая организация выберет, какой формат для нее удобен, или вообще откажется. Ничего страшного, если один раз будет использован другой безопасный формат корпоратива или его вовсе не проведут», — сказал «Газете.Ru» председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Но ивент-агентства признались, что пока не знают, как качественно организовать новогодний корпоратив в дистанционном формате. «Спад спроса на организацию сильно заметен. Не знаем еще, как адаптироваться. Все перешли на онлайн, но по факту эти мероприятия не пользуются спросом», — сообщили в компании Alexgrim Studio.

Пока некоторые организаторы мероприятий могут предложить компаниям, заботящимся о безопасности сотрудников, лишь корпоратив на открытом воздухе, но зимой это не актуально.

«Там, где возможно проведение мероприятия на открытой площадке вместо помещения, мы предлагаем такую альтернативу. По текущим запросам на Новый год ситуация менее интенсивная, чем обычно, но в целом это пока не очень заметно. Отличительной особенностью этого года является беспокойство сторон по поводу реализации проектов», — сообщили в «Мосивент».

Другие агентства уже адаптировались к новой реальности и даже отмечают повышенный интерес компаний к организации онлайн-мероприятий «В этом году все осторожничают, понимая, что возможны разные варианты развития событий. Многие клиенты рассматривают возможность провести корпоратив в онлайн. Например, на Halloween запросов на онлайн даже больше, чем на оффлайн — восемь онлайн против шести оффлайн», — отметила сооснователь агентства Questime Наташа Минская.

В качестве новогоднего онлайн-формата агентство предлагает компаниям набор игровых дистанционных заданий: «Как раз вариант на тот случай, если в итоге большого новогоднего корпоратива в компании не будет, но будет небольшой праздник каждый день на протяжении 7-15 дней в декабре».

Также в целях обеспечения безопасности участникам корпоратива агентства предлагают смешанный формат — частично корпоратив проходит дистанционно, частично разбивается на несколько офлайн-событий в маленьких группах. «У нас огромное количество онлайн-форматов, мы не бросим клиентов, несмотря на запрет проведения офлайн-событий. Мы будем искать варианты переноса запланированных мероприятий в онлайн, будем предлагать новые инструменты и предлагать гибридные события», — подчеркнула гендиректор ивент-агентства «Мандариновая лиса» Екатерина Лисейчева.

В Федерации рестораторов и отельеров России рекомендуют гражданам отдать предпочтение новогодней встрече в офисе, а не в видеоконференции. «Вы можете спокойно договариваться с ресторанами, чтобы вам все принесли в офис. И даже можно не заказывать официантов или клининг в целях безопасности. Мальчики откроют алкоголь, девочки расставят еду, они спокойно гуляют, а потом все это в мешки и выкинули», — советует президент организации Игорь Бухаров.

В Госдуме вариант с личной встречей не одобряют. Там уверены: не все компании последуют рекомендациям Роспотребнадзора, тем самым поставив под угрозу жизни и здоровье сотрудников.

«Конечно, не все откажутся. Руководители организаций, которые принимают решение о корпоративе, должны понимать, какие возможны последствия и какая ответственность на них будет лежать. Сегодня можно погулять на корпоративе, а завтра лежать на больничной койке или уйти из жизни», — сказал глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутаты же мнение Роспотребнадзора учли, отказавшись от новогоднего корпоратива даже в онлайн-формате. «Как проводить корпоратив в онлайне? Чокаться и тосты произносить тосты в камеру? Это бред какой-то. Уверен, в Госдуме корпоратива не будет ни в онлайне, ни в офлайне.

У нас корпоративов и в прошлые годы практически не проводилось. Никаких праздников и никаких корпоративов не будет», — заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета по контролю и Регламенту Олег Нилов.

В Совфеде пока не обсуждали тему новогоднего корпоратива, однако дистанционный формат праздника там считают «нелепым». «Это нелепость какая-то — корпоратив в онлайн-режиме. Не понимаю, что такое корпоратив в онлайне — сидим по квартирам и чокаемся с экраном компьютера?» — отметил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.