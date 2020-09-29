«Самый вероятный сценарий»: спрогнозирован пик СOVID-19 в России

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал три сценария распространения коронавируса нового типа в России.

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По словам специалиста, в хорошем случае заболеваемость и число летальных исходов начнут падать уже через неделю. При неблагоприятном развитии событий пик заболеваемости COVID-19 наступит лишь через два месяца.

«Самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября»,

— сообщил он РИА «Новости».

При этом Тавадян считает, что в повторном введении режима самоизоляции нет смысла, так как 80% россиян не смогут соблюсти его — а именно эта цифра нужна для эффективности столь строгих мер эпидемиологической безопасности. Кроме того, возвращение к строгим ограничениям приведет к экономическим потерям. Эксперт резюмировал, что масочный режим лучше подойдет к нынешней ситуации, чем уход на самоизоляцию.

Накануне, 28 сентября, с заявлением на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране выступил президент РФ Владимир Путин. Он предупредил россиян о необходимости соблюдения мер безопасности — в ином случае придется вернуться к масштабной практике ограничений, «чувствительной для экономики и обременительной для людей».

«Сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать — я уже говорил об этом совсем недавно — к весьма чувствительным для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений <...>. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. И сейчас я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам: риски, дорогие друзья, сохраняются», — подчеркнул российский президент на расширенном заседании президиума Госсовета.

Из 129 тыс. коек, развернутых в России для пациентов c COVID-19, заняты уже около 90% (115,5 тыс.). Но их запасы могут увеличиться, если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится, подчеркнул помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«В начале распространения новой коронавирусной инфекции в нашей стране к приему инфекционных пациентов было готово около 50 тыс. коек. В период высокой заболеваемости COVID-19 нам оперативно удалось нарастить их количество до 184 тыс. коек. В дальнейшем <...> мы перевели часть инфекционных коек в резерв — для приема пациентов по основному профилю и оказания плановой медицинской помощи. <...> При необходимости, в случае роста заболеваемости, дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом», — сообщил представитель ведомства ТАСС.

Он также попросил россиян не испытывать отечественную систему здравоохранения и соблюдать все меры безопасности — в частности масочный режим, социальную дистанцию и гигиену рук. «Всеобщее следование этим простым советам поможет не допустить роста заболеваемости. При первых симптомах недомогания обращайтесь за медицинской помощью», — заключил Кузнецов.

Замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что неблагоприятного сценария распространения COVID-19 удастся избежать как раз из-за большого российского коечного фонда, а также ослабевания вируса по мере перехода от носителя к носителю.

«В России достаточно много резервных коек, особенно в Москве. Так что я не думаю, что будет такой пессимистический сценарий, потому что все-таки по мере распространения инфекции вирус ослабевает», — пояснил эксперт РИА «Новости».