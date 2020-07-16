Взлом фармкомпаний: Кремль отверг обвинения Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения Лондона в причастности Москвы к попыткам взлома информационных баз британских, канадских и американских фармацевтических компаний, разрабатывающих вакцину от коронавируса COVID-19.

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Первым обвинения против России выдвинул Лондон, после сообщения Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC) об атаке хакерской группировки APT29, якобы контролирующейся российскими разведчиками.

«Можем сказать одно — Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения. Москва не приемлет такие обвинения», — приводи слова представителя Кремля принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Ранее NCSC заявил о том, что злоумышленники «с высокой долей вероятности» являются агентами «российских спецслужб». Операционный директор NCSC Пол Чичестер назвал эти атаки «отвратительными».

«Мы осуждаем эти отвратительные атаки, направленные против тех, кто занимается жизненно важной работой — борьбой с пандемией коронавируса. Сотрудничая с нашими союзниками, NCSC стремится защищать наши самые важные активы, и в настоящее время нашим главным приоритетом является защита сферы здравоохранения», — сообщил Чичестер.

«Гнусно совершать атаки против ученых, занятых крайне важной работой по борьбе с коронавирусом. Вместе с нашими союзниками мы вычислим тех, кто намерен нам навредить в киберпространстве, и призовем их к ответу», — заявил официальный представитель премьер-министра страны Бориса Джонсона.

«Атаки российской разведки против тех, кто борется с пандемией коронавируса, абсолютно неприемлемы.

В то время как остальные преследуют свои эгоистичные интересы, совершая безрассудные поступки, Великобритания и ее союзники продолжат непростую работу по созданию вакцины и защите глобального здоровья», — прокомментировал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ответ на это в эфире Times Radio указал, что обвинения Лондона абсолютно бездоказательны.

У России нет причины красть британские разработки, поскольку англо-шведская биофармацевтическая компания уже передала всю информацию «Р-Фарм», который будет выпускать вакцину AstraZeneca в России.

«Я думаю, что вся эта история — это попытка запятнать российскую вакцину со стороны людей, которые боятся ее успеха, поскольку она потенциально может быть первой на рынке и потенциально наиболее успешной», — цитирует слова Дмитриева РИА «Новости».

В середине мая нынешнего года несколько суперкомпьютеров, расположенных в европейских странах, были отключены после серии хакерских атак, сообщает Daily Mail. Известно, что злоумышленники пытались воспользоваться мощностями этих устройств, чтобы майнить криптовалюту Monero.

Взломы были зафиксированы в Великобритании, Германии, Швейцарии и Испании. атакованные суперкомпьютеры использовались в исследованиях, связанных с COVID-19 и созданием эффективной вакцины. Часть систем пришлось отключить, чтобы избежать дальнейшей компрометации.

Злоумышленники смогли проникнуть в сеть благодаря украденным логинам и паролям, принадлежащим исследователям, имеющим доступ к суперкомпьютерам.

За две недели до этого NCSC предупреждал: враждебные государства пытаются взломать базы данных британских университетов и научных учреждений для кражи исследований, связанных с COVID-19, включая разработку вакцин.

По словам аналитиков Центра, за попытками взлома стоят Иран и Россия, эксперты говорят, что Китай также является «вероятным преступником». Впрочем, все атаки были безуспешными, пишет издание The Guardian.

Обвинения России со стороны NCSC — «типичное коронабесие», заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

По словам сенатора, Запад и в этот раз не упустил информационного повода назвать Москву врагом, при том, что обвинения не имеют под собой никаких оснований.

«Пандемия — еще один повод встроить эту информационную новинку в святое дело борьбы с «ужасной» Россией. Это как вирус, который невидим, но про который все осведомлены — так и российские хакеры. Это тема и есть современный информационный вирус», — указал парламентарий.

В середине апреля представитель ФБР заявил о попытках взлома систем организаций, занимающихся исследованиями COVID-19. По словам заместителя помощника директора ФБР Тони Угореца, биомедицинские данные давно являются «приоритетом для кибершпионажа», а нынешние организации, работающие над поиском лекарства и вакцины от коронавируса, стали «главными мишенями».

В том же месяце помощник генерального прокурора по национальной безопасности США Джон Демерс заявил о том, что «было бы глупо» не верить в то, что Китай попытается украсть любые данные с подробностями о разработке вакцины.

Стоит отметить, что вторая фаза испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена 3 августа. Начало использования лекарства ожидается в сентябре.