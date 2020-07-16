Вторая половина лета: синоптики обещают жару

Оставшееся лето в России будет жарким – спрогнозировал научной руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе брифинга на тему: «От жары до смерча: какую погоду ждать во второй половине лета?» в пресс-центре НСН.

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Так, по его словам, тепло в Москву придет уже в ближайшие выходные, а также в Заволжье и на Урале.

В Свердловской области, Челябинской, Курганской, Оренбургской и вовсе ожидаются 36-38 градусов тепла – жара придет сюда с территории Средней Азии и Казахстана.

«Лето в России ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным. Это значит, что будут вот такие чередования», — детализировал Вильфанд.

В целом, эксперт напомнил, что нестабильная погода наблюдается во многих регионах России последние полгода.

«На российских курортах будет длинный бархатный сезон. Когда вода прогревается раньше времени, можно прогнозировать, что и период теплой воды будет заметно больше обычного. Прогнозируется хороший бархатный сезон в сентябре и даже начале октября», — добавил специалист.

Всемирная метеорологическая организация пришла к выводу, что в каждые последующие пять лет среднегодовая глобальная температура будет выше доиндустриального уровня минимум на один градус Цельсия.

По данным специалистов, средняя температура в мире уже увеличилась на 1°C по сравнению с 1850-1900 годами. Значительное потепление зафиксировано в последние пять лет. Предполагается, что в будущем потепление может достичь 1,5 градуса в год.

Таяние вечной мерзлоты из-за изменения климата может высвободить на поверхность вирусы древних экосистем, приводит РИА «Новости» слова старшего научного сотрудника Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергея Давыдова.

«Более 10% территории нашей страны — это вечная мерзлота. Это породы, отложения, которые были заморожены миллионы лет назад. Соответственно, мы можем получить то, что было когда-то частью экосистемы», — сказал Давыдов.

По его словам, ученые уже находили в останках мамонтов сибирскую язву, он также не исключил сохранение вируса оспы в мерзлоте на севере России.

Ученый пояснил, что из-за потепления существенно меняется флора и фауна по всей планете. Из-за миграции животных на север проникают и новые представители микромира, но волноваться по этому поводу не следует, так как эти процессы естественны для экосистемы земли.

При этом, влияние человека на изменение климата пока не изучено до конца, потепления и похолодания случались на планете и ранее, напомнил эксперт.

В апреле нынешнего года президент России Владимир Путин на онлайн-совещании с губернаторами заявил, что каждый регион страны должен быть на 100% готов к любому развитию ситуации с паводками и пожарами. Для этого, подчеркнул глава государства, стоит мобилизовать необходимые ресурсы.

Ранее в ходе 15-й ежегодной пресс-конференции Путин рассказал, что глобальное потепление напрямую затрагивает Россию и может привести к катаклизмам.

«У нас есть целые города за полярным кругом, которые построены на вечной мерзлоте. Если она начнет таять, вы представляете, какие последствия здесь могут для нас возникнуть? Очень серьезные», — отметил глава государства.

Потепление грозит опустыниванием некоторых территорий России, добавил Путин, изменения климата проявляются в росте числа природных катаклизмов.

«Поэтому мы делали это, будем делать, будем предпринимать усилия, имею в виду, по тому, чтобы минимизировать последствия от этих изменений», — указал президент.

Также, нелишне отметить, что специалисты установили: за последние три десятилетия температура в районе Южного полюса Земли возрастала в три раза быстрее, чем в среднем по планете. Об этом говорилось в исследовании, опубликованное в научном журнале Nature Climate Change.

По данным ученых, в течение каждого десятилетия температура в указанном районе планеты увеличивалась в среднем на 0,6℃.

Главой причиной этому является повышение температуры моря в тропической восточной части Тихого океана. Оно вызвало аномалию, которая способствовала переносу теплых воздушных масс через Южный полюс.

Отмечается, что, по данным 30 метеостанций, Южный полюс нагревался в семь раз быстрее, чем остальная территория Антарктиды в целом.