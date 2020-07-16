Подмигивал и улыбался: Сафронова оставили под арестом

Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации «Роскосмос» и бывшего журналиста газеты «Коммерсант» Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда. Он останется под стражей до 6 сентября.

Реклама

Жалоба защиты рассматривалась в закрытом режиме в течение четырех часов. Сам Сафронов присутствовал на заседании — его охраняли трое сотрудников ФСБ. Перед оглашением решения обвиняемый улыбался и подмигивал родственникам.

Один из адвокатов сотрудника «Роскосмоса» Данила Никифоров был удален с судебного процесса из-за его отказа дать подписку о неразглашении государственной тайны.

В ходе суда были преданы огласке секретные материалы оперативного наблюдения за экс-журналистом, представленные следствием впервые. При этом Мосгорсуд исключил из решения по аресту сотрудника «Роскосмоса» ссылку на его длительное сотрудничество с разведкой Чехии.

«Постановление суда первой инстанции изменить и исключить ссылку на то, что обвиняемый поддерживал длительное сотрудничество с сотрудником чешской разведки», — огласила судья.

Отметим, что перед заседанием по обжалованию ареста адвокат Сафронова Иван Павлов сообщил, что именно Служба внешней разведки РФ (СВР) передала правоохранителям информацию о передаче журналистом сведений, содержащих гостайну.

«Есть сообщение СВР о том, что неназванное лицо, которому Сафронов передал информацию, имеет отношение к чешской спецслужбе. Оно подписано генералом без указания фамилии», — заявил адвокат.

Также он рассказал журналистам, что оперативки установили наружное наблюдение минимум за двумя защитниками Сафронова. «Как минимум наружное наблюдение установлено за мной и Евгением Смирновым. Я стараюсь не обращать внимания», — сказал Павлов. Он добавил, что наблюдение, скорее всего, осуществляют оперативники ФСБ.

Напомним, советника главы «Роскосмоса» задержали сотрудники ФСБ утром 7 июля. Против него возбудили дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена» — по версии следствия, экс-журналист в 2012 году Сафронов был завербован чешскими спецслужбами. В 2017 году он собрал информацию о военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Африки, а также деятельности РФ на Ближнем Востоке и передал эти данные НАТО. Следствие утверждает, что в итоге материалы получили спецслужбы США.

Под арест Сафронова отправил Лефортовский суд Москвы — сейчас ему грозит до 20 лет колонии.

Только 16 июля меру пресечения экс-журналиста прокомментировали в Кремле. «В данном случае совершенно неважно, что считают в Кремле. В Кремле не правомочны выбирать меру пресечения и не Кремль принимает решение, содержать человека под стражей или выпускать», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и добавил, что подобное решение принимает только суд.

Кроме того, в ответ на вопрос, может ли Кремль поручиться за Сафронова, Песков подчеркнул, что эта просьба «носит эмоциональную окраску». «Я еще раз могу повторить, что мы действительно его [Сафронова] хорошо знаем, не один год с ним вместе работали — он работал в пуле, когда [президент РФ Владимир] Путин был премьер-министром, потом когда Путин опять вернулся в президентское кресло. Мы знаем его как очень талантливого, хорошего журналиста», — заключил представитель Кремля.

Известно, что к 16 июля более 20 руководителей СМИ, общественных деятелей и журналистов написали личные поручительства за Сафронова. Об этом рассказал его адвокат Павлов.

«Среди них бывшая глава РБК и основатель интернет-ресурса The Bell Елизавета Осетинская, бывший заместитель главного редактора «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, а также бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев», — сообщил юрист.

Вошли в этот список и директор департамента кадров госкорпорации «Роскосмос» Владимир Матвейчук, главред «Ведомостей» Андрей Шмаров, глава «Коммерсанта» Владимир Желонкин и декан факультета коммуникаций ВШЭ Андрей Быстрицкий.