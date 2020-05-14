Идет на спад: новые данные по коронавирусу в России

За последние сутки в России выявили 9974 новых случая заболевания коронавирусом в 84 регионах. 40,6% из новых обнаруженных пациентов не имели клинических проявлений болезни. В стране зафиксировано 93 летальных исхода и 5527 случаев выздоровления. Таким образом, всего к данному моменту в России выявили более 252,2 тыс. случаев коронавируса во всех 85 регионах. За весь период зафиксировано 2305 летальных исходов. При этом выздоровевших — 53,5 тыс. человек. Новые данные по распространению коронавируса в стране опубликовали в оперштабе по мониторингу ситуации с пандемией.

Согласно информации о выявленных случаях в последнее время, динамика распространения коронавируса в России идет на спад.

Так, еще 13 мая сообщалось, что за сутки в стране выявили 10028 новых случаев, что на 871 человека меньше, чем за день до этого.

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Москва по-прежнему остается лидером по темпам распространения коронавируса среди всех регионов. За минувшие сутки в столице было выявлено 4712 случаев заболевания. Вместе с тем за это же время в городе от инфекции вылечился 1821 пациент. Таким образом общее число выздоровевших в Москве составило более 23 тыс. человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Двумя днями ранее отмечалось, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве опустился до минимального значения 0,94. Это следовало из подсчетов ТАСС на основе опубликованных 12 мая данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В агенстве отметили, что в среднем по России этот показатель на протяжении трех дней держался на минимальной отметке в 1,04.

На данный момент число жертв коронавируса в столице составляет 1290 человек. Как заверяет столичный департамент здравоохранения, Москва открыто публикует данные о смертности на своих сайтах. К тому же там отметили, что столица в инициативном порядке опубликовала данные за апрель до того, как это сделали федеральные структуры.

В департаменте также назвали некорректным сравнение показателей смертности в месячной динамике. По данным Управления ЗАГС по г. Москве, в апреле текущего года действительно было выдано 11846 свидетельств о смерти, что на 1841 больше, чем в апреле 2019 года.

Диагноз умерших с подозрением на коронавирус в Москве ставят после обязательного проведения патологоанатомического вскрытия в точном соответствии с Временными методическими рекомендациями Минздрава. Умерших с подозрением на коронавирусную инфекцию вскрывают в 100% случаев, заверили в Депздраве. Из общего числа умерших в минувшем апреле 639 составляют люди, причиной смерти которых был коронавирус и его осложнения, чаще всего – пневмония. В других случаях назвать причиной смерти COVID-19 невозможно, подчеркнули в департаменте.

Там утверждают, что зафиксированные в Москве посмертные диагнозы исключительно точны, а данные о смертности – открыты.

В департаменте отметили, что любое сезонное повышение заболеваемости ОРВИ всегда сопровождается ростом смертности, так как инфекционное начало может быть катализатором для быстрого прогрессирования хронических заболеваний и проявления новых. «Так, например, свыше 60% смертей случились от явных альтернативных причин, таких как сосудистые катастрофы (инфаркт миокарда и инсульт), злокачественных заболеваний четвертой стадии <...> и других», — подчеркнули в сообщении.

Главный способ профилактики коронавирусной инфекции — мытье рук. Власти всех стран мира призывают граждан внимательнее следить за личной гигиеной, чтобы предотвратить заражение. Главный санитарный врач России Анна Попова отмечает, что предотвратить заражение поможет соблюдение элементарных правил. По ее словам, нужно чаще мыть руки и лицо, протирать гаджеты спиртосодержащими жидкостями (не менее 60% этилового спирта, такое содержание есть в том числе и в крепком одеколоне). Кроме того, она призывает не забывать о регулярной уборке квартир и домов.