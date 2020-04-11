«Уже навсегда»: когда в России завершится эпидемия COVID-19

Вирусолог дал прогноз спада эпидемии коронавируса в России только к июню

Спад эпидемии коронавируса в России наступит в июне — об этом заявил главный вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии Виктор Зуев. При этом миру может угрожать волна заболеваемости после отмены всех ограничительных мер. По словам специалистов, пациенты, переболевшие коронавирусом, могут оставаться заразными даже спустя месяц после исчезновения всех клинических признаков.

Коронавирус вспыхнет повторно

— К 12 апреля в мире заразились коронавирусом COVID-19 1 780 903 человек. Умерли 108 838 пациентов с инфекцией, смогли побороть болезнь — 404 497.

— В мире может случиться новая эпидемия коронавируса после снижения числа заболевших и отмены ограничительных мер,

заявил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц. «Я, к сожалению, не могу дать отбой тревоги. У нас есть серьезные опасения, что после того, как число инфицированных значительно упадет, а это произойдет в ближайшие два-три месяца, ограничения будут отменены. В результате мы снова столкнемся с эпидемией», — считает он.

— Люди, переболевшие COVID-19, могут оставаться заразными спустя долгое время после исчезновения всех клинических признаков. Пациенты в критическом состоянии могут быть его переносчиками в течение еще пяти недель, объяснил сотрудник Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

Когда ждать спад эпидемии в России

— В Москве за последние сутки скончались 14 человек с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Пациентам было от 52 до 82 лет. Общее число жертв инфекции в столице достигло 72.

— Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов скончался в больнице — первичный тест подтвердил у него коронавирус. Об этом сообщили в региональном минздраве.

— В медцентры Федерального медико-биологического агентства увеличился поток пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. За последние сутки туда поступили 347 человек, сообщили в пресс-службе ФМБА.

— С 15 апреля для поездок по Москве будут нужны цифровые пропуска, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Теперь москвичи и жители области смогут ходить пешком, а также передвигаться на любом виде транспорта, предварительно получив электронный пропуск на портале Mos.ru, по телефону или через SMS. При этом военные, госслужащие, судьи, адвокаты, журналисты и охранники смогут передвигаться по городу без пропусков при наличии служебных удостоверений.

— Главный вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии Виктор Зуев усомнился в том, что пик эпидемии коронавируса в России придется на середину апреля. «Смешно предполагать, что завтра будет хорошо, когда сегодня плохо», – сказал вирусолог изданию Nation News. Он считает, что спад распространения инфекции нужно ждать не раньше июня.

— Коронавирус пришел, чтобы остаться в мире навсегда, заявил врач Александр Мясников. «COVID-19 теперь уже пришел навсегда, он больше не уйдет. Как его собратья коронавирусы вызывают ОРЗ во всем мире, так и он присоединился к этим шести видам человеческого коронавируса, и теперь у нас их семь», — подчеркнул он.

В своем Telegram-канале Мясников также сравнил эпидемиологическую ситуацию в России и Германии, предположив, что коронавирус «щадит» нашу страну. По мнению медика, российская система здравоохранения оказалась более подготовленной.

«Масштабное бедствие» в США

— В США впервые в истории во всех 50 штатах был объявлен режим «масштабного бедствия» из-за ситуации с коронавирусом. Там число скончавшихся от инфекции превысило 20 тыс, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. За последние сутки США, обогнав Италию, вышли на первое место в мире по числу жертв COVID-19.

— Италия, в свою очередь, отчиталась о 1996 новых случаях и 619 смертях. Это самый высокий показатель с 5 апреля.