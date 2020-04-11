«Уже навсегда»: когда в России завершится эпидемия COVID-19

Коронавирус вспыхнет повторно

— К 12 апреля в мире заразились коронавирусом COVID-19 1 780 903 человек. Умерли 108 838 пациентов с инфекцией, смогли побороть болезнь — 404 497.

— В мире может случиться новая эпидемия коронавируса после снижения числа заболевших и отмены ограничительных мер,

заявил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц. «Я, к сожалению, не могу дать отбой тревоги. У нас есть серьезные опасения, что после того, как число инфицированных значительно упадет, а это произойдет в ближайшие два-три месяца, ограничения будут отменены. В результате мы снова столкнемся с эпидемией», — считает он.

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— Люди, переболевшие COVID-19, могут оставаться заразными спустя долгое время после исчезновения всех клинических признаков. Пациенты в критическом состоянии могут быть его переносчиками в течение еще пяти недель, объяснил сотрудник Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

Когда ждать спад эпидемии в России

— В Москве за последние сутки скончались 14 человек с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Пациентам было от 52 до 82 лет. Общее число жертв инфекции в столице достигло 72.

— Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов скончался в больнице — первичный тест подтвердил у него коронавирус. Об этом сообщили в региональном минздраве.

— В медцентры Федерального медико-биологического агентства увеличился поток пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. За последние сутки туда поступили 347 человек, сообщили в пресс-службе ФМБА.

— С 15 апреля для поездок по Москве будут нужны цифровые пропуска, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Теперь москвичи и жители области смогут ходить пешком, а также передвигаться на любом виде транспорта, предварительно получив электронный пропуск на портале Mos.ru, по телефону или через SMS. При этом военные, госслужащие, судьи, адвокаты, журналисты и охранники смогут передвигаться по городу без пропусков при наличии служебных удостоверений.

— Главный вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии Виктор Зуев усомнился в том, что пик эпидемии коронавируса в России придется на середину апреля. «Смешно предполагать, что завтра будет хорошо, когда сегодня плохо», – сказал вирусолог изданию Nation News. Он считает, что спад распространения инфекции нужно ждать не раньше июня.

— Коронавирус пришел, чтобы остаться в мире навсегда, заявил врач Александр Мясников. «COVID-19 теперь уже пришел навсегда, он больше не уйдет. Как его собратья коронавирусы вызывают ОРЗ во всем мире, так и он присоединился к этим шести видам человеческого коронавируса, и теперь у нас их семь», — подчеркнул он.

В своем Telegram-канале Мясников также сравнил эпидемиологическую ситуацию в России и Германии, предположив, что коронавирус «щадит» нашу страну. По мнению медика, российская система здравоохранения оказалась более подготовленной.

«Масштабное бедствие» в США

— В США впервые в истории во всех 50 штатах был объявлен режим «масштабного бедствия» из-за ситуации с коронавирусом. Там число скончавшихся от инфекции превысило 20 тыс, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. За последние сутки США, обогнав Италию, вышли на первое место в мире по числу жертв COVID-19.

— Италия, в свою очередь, отчиталась о 1996 новых случаях и 619 смертях. Это самый высокий показатель с 5 апреля.