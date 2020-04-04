Летние уроки: когда закончатся занятия в школах

В российских школах возможно продление учебного года до 8 июня из-за распространения коронавируса, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

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«До 8 июня в ряде школ по понятным причинам может быть организован учебный процесс, до начала единого государственного экзамена», — сказал Кравцов в эфире онлайн-марафона «Домашний час», который прошел на официальной странице Минпросвещения в «Вконтакте».

В то же время он предупредил, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране может быть перенесен и сам экзамен, начало которого пока назначено на 8 июня.

«Мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация, я не исключаю, что эта дата может быть изменена по объективным причинам, но пока такого решения нет», — отметил глава ведомства.

При этом, по его словам, не предвидится отмена обязательных государственных экзаменов (ОГЭ) и Всероссийских проверочных работ (ВПР). «В части экзамена в 9-х классах и Всероссийских проверочных работ: они не отменяются, но скорее всего будут проводиться у вас в школе после завершения учебного года», — добавил Кравцов.

В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в России региональные власти смогут сами определить сроки проведения ОГЭ, сообщил ранее врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. Минпросвещения России перенесло сроки начала сдачи ОГЭ на 9 июня.

Изначально планировалось, что ЕГЭ пройдет в три этапа. Первый, он же досрочный, — с 20 марта по 13 апреля. Основной этап сдачи выпускных экзаменов должен был пройти с 25 мая по 29 июня, дополнительный — с 4 по 22 сентября. Начало основного этапа перенесено на 8 июня, сроки дополнительного этапа также перенесли — на резервные дни основного, передает РИА «Новости».

Всего ЕГЭ намерены были сдать почти 800 тыс. человек, большинство из них (порядка 700 тыс.) — выпускники этого года.

ОГЭ (его сдают школьники девятых классов) также должен был пройти в три этапа. Досрочный — с 21 апреля по 16 мая, основной — с 22 мая по 30 июня и дополнительный — с 4 по 18 сентября. Пока предполагается, что основной этап начнется 9 июня.

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко ранее заверил, что ситуация с распространением коронавируса в России не приведет к тому, что школьники выпускных классов будут оставлены на второй год.

Он отметил, что школьник может остаться на второй год только согласно регламенту, то есть если «не выполнит программу, которую он изучает, получит очень много плохих отметок». «Ситуация [с эпидемией коронавируса] никаким образом не может привести к тому, что массово останутся на второй год учащиеся девятых и одиннадцатых классов», — уточнил чиновник.

Глушко указал, что министерство прилагает все усилия, чтобы школьникам не пришлось учиться летом. Однако не исключается и такая возможность в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. По словам замминистра, перед ведомством стоит задача максимально в установленные сроки завершить учебный год.

«Мы стремимся сделать так, чтобы летом учиться не пришлось, ни в начале лета, ни раньше начать учебный год следующий. Наша задача сделать так, чтобы люди независимо от того, где они находятся, могли получить образовательный контент, завершить обучение и в летний период отдыхать со своими семьями», — подчеркнул он.

Глушко обратил внимание, что ситуация зависит от распространения коронавируса по стране, а также от того, насколько сознательно проявят себя граждане и будут ли они соблюдать режим самоизоляции.

14 марта российское министерство просвещения рекомендовало регионам временно перевести обучение школьников в дистанционный режим. Эти рекомендации были даны в целях профилактики коронавируса. Спустя четыре дня глава ведомства сообщил на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования, что весенние каникулы перенесены в школах с 23 марта по 12 апреля.