Коронавирус не побежден: 582 новых случая заражения в России

Больше всего заразившихся в Москве — 3357 человек (434 выявленных за последние сутки). 27 умерли, 194 выздоровели.

Реклама

Позже в оперативном штабе по коронавирусу сообщили, что в столице скончались еще трое пациентов.

«Возраст пациентов — от 53 до 80 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди других заболеваний — хронический бронхит, рак шейки матки, гипертония», — говорится в сообщении.

Меньше всего вирус получил распространение в Магаданской и Ульяновской областях, Забайкальском крае и Ингушетии — там по одному заболевшему и ни одного умершего.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в настоящее время в России провели более 640 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции. Согласно данным ведомства, под медицинским наблюдением в стране остаются 205 612 человек, всего было 389 235 человек.

Лидером в мире по заболеваемости остаются США — 277 522 инфицированных и 7 403 смерти. Их почти догнали в этом трагичном рейтинге Италия — 119 827 человек, 14 681 умерший, и Испания — 119 199 заразившихся и 11 198 скончавшихся.

Для пресечения завоза новых случаев вируса из-за границы Россия с субботы, 4 апреля, временно приостановила все международные авиарейсы по возвращению своих граждан из-за границы, ограничение имеет открытую дату.

Как указали в оперативном штабе по коронавирусу, решение принято «в целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания на территории России».

«Чтобы возобновить работу по вывозу россиян, находящихся за рубежом и желающим выехать в РФ, гражданам необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. На основе этих данных будет организовано формирование графика вывоза в Россию в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки», — пояснили в штабе.

Россия идет по оптимистичному сценарию в борьбе с коронавирусом — об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова телеканалу »Россия-1». И во-многом потому, что «в предыдущие два месяца знакомства с этим вирусом в России были приняты все необходимые должные меры», уточнила она.

Попова заверила, что страна готова к нескольким сценариям развития ситуации.

После первой вспышки коронавируса, зафиксированной еще в конце декабря прошлого года в китайском Ухане, болезнь распространилась по планете, и в настоящее время, по данным Университета Джона Хопкинса, количество инфицированных превышает 1,1 миллиона человек, почти 59 тыс. людей скончались, выздоровели — более 226 тыс.

В условиях глобального распространения инфекции врачи разрабатывают вакцины, а также рассматривают различные варианты лечения людей. Один из таковых породил большой скандал.

Накануне ученые выработали теорию, согласно которой от COVID-19 можно вылечиться с помощью вакцины от туберкулеза. В России она более известна как БЦЖ. Исследователи предполагают, что те, кому данную прививку уже делали, коронавирусом не заразятся. То же самое касается и людей, переболевших туберкулезом.

Скандал же был спровоцирован французскими учеными: профессором Жан-Полем Мира и директором по исследованиям французского Национального института здоровья Камилем Лохтом. Они в эфире телеканала LCI предложили протестировать данную вакцину на африканцах.

В качестве аргументации, почему прививку необходимо протестировать именно на жителях этого континента, а не, например, на гражданах Европы, ученые привели тот факт, что в Африке остались страны, в которых либо не зарегистрировано ни одного случая инфицирования коронавирусом, либо же такие эпизоды единичны.

По результатам исследования Daily Star Online, в список африканских стран, где зараженных COVID-19 не идентифицировано, входят Малави, Южный Судан, Сьерра-Леоне, Лесото, Сан-Томе и Принсипи, а также Коморские острова.

Ожидаемо предложение французских ученых было принято в штыки представителями Африки. В их число вошли и звезды мирового футбола. Спортсмены призвал ученых отказаться от своей идеи, назвав ее отвратительной, а самих исследователей обвинили в расизме.