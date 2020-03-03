«Глаза открыть не могут»: школьников обожгли лампой

В Москве уволили учительницу, из-за которой более 20 первоклассников получили ожоги лица и сетчатки глаза, сообщили в городском департаменте образования.

Реклама

Инцидент произошел в понедельник, 2 марта, в школе №1415 района Останкино. Учительница начальных классов на перемене обеззараживала воздух в кабинете с помощью кварцевой лампы. Как сообщает издание «Московский комсомолец», прибор был включен на полную мощность.

Когда начался урок и дети вернулись в класс, она, вопреки правилам безопасности, не выключила облучатель. Газете «МК» педагог заявила, что заработалась и забыла о приборе.

Ультрафиолетовые лампы работали на протяжении двух уроков, после чего дети почувствовали себя плохо. Портал «Readovka» в свою очередь отмечает, что к концу занятий у учеников обгорели не только лица, но и плечи.

Одна из матерей рассказала изданию, что сразу после занятий заметила странное покраснение лица у ребенка. «Сначала подумала, что физ-ра из-за коронавируса проходит в классе. Возможно, набегались. Потом вышли на улицу, а у сына глаза красные, и он жалуется, что болят — думали, может, конъюктивит», — добавила она.

По ее словам, к вечеру ребенку стало хуже, его госпитализировали в Морозовскую больницу, где диагностировали ожог сетчатки и лица первой степени. Москвичка также сообщила, что одноклассники ее сына жаловались на неприятный запах, исходивший от кварцевых ламп. Собеседница портала считает, что школьники могли надышаться азотом.

«Кто-то подальше сидел, кто-то поближе, у кого с одной стороны, у кого другой покраснения. Утром проснулись, глаза открыть не могут, все в отеках», — сообщили другие родители.

Госпитализация школьникам не потребовалась — им назначили амбулаторное лечение. Одной из первоклассниц останкинской школы прописали капли и мазь. «По мнению врачей, на зрении это не отразится», — уточнила ее мать «Московскому комсомольцу».

Четверо пострадавших детей уже вернулись к занятиям, остальным ученикам необходимо лечение на дому в течение недели, сообщает «МК». По данным СК, сейчас их здоровью ничто не угрожает.

По словам родителей, о случившемся в школе с ними разговаривают неохотно. Директор школы отказывается давать комментарии СМИ, хотя изначально, по данным Telegram-канала «Hue», придерживалась версии, согласно которой кварцевой лампы и вовсе не было в кабинете.

При этом родители пострадавших учительницу не винят и не хотят, чтобы ее уволили. По их словам, в ее обязанности не должно входить обеззараживание помещений.

«Все родители все-таки больше сетуют и жалуются на директора, потому что плохо организовано все в школе. Если бы там стояла безопасная лампа, то учитель не нес бы ответственности за это.

<…> Детки хорошо относятся к преподавателю. Нам с ней достаточно легко работать. Она понятный, лояльный и контактный человек», — отметила в беседе с «Говорит Москва» одна из родительниц.

Родители также рассказали, что договорились о встрече с директором и классным руководителем. «У нас основные претензии по поводу того, насколько убого оснащена школа, почему в силу того, что в школе, как мы понимаем, профицит бюджета, не оснащаются нормально безопасными контактными лампами классы», — заявил собеседник «Говорит Москва».

В школу и раньше приходили представители прокуратуры и Роспотребнадзора. В ходе проверок они выявили нарушения санитарного плана, после чего директору выписали штраф, пишут СМИ.

В департаменте образования Москвы пояснили, что инцидент произошел из-за использования облучателя открытого типа. «Это является нарушением приказа департамента от 27 февраля 2020 года №65, в котором указано, что использоваться могут только устройства закрытого типа», — обратили внимание в ведомстве. Там также пообещали провести инструктаж по правилам безопасности с учителями других столичных школ.

Несмотря на то что родители первоклассников обращаться в прокуратуру не стали, в СК сообщают, что вопрос о возбуждении уголовного дела все еще решается. В школе продолжаются внутренняя и доследственная проверки.