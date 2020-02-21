«Мир вздрогнул»: в МИДе дали оценку протестам на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила протесты против размещения на Украине эвакуированных из Китая украинцев с поведением в Средние века. Об этом дипломат написала в своем фейсбуке.

«Как метко подметил еще лет 20 назад [экс-президент Леонид] Кучма, Украина — не Россия. А сегодня весь мир убедился: Украина — это Европа. Подумаешь, что Средневековая. Европа же», – заявила Захарова.

По ее словам, вряд ли «радетели украинской демократии» могут ставить свою страну в пример всему миру как «образец прогрессивных реформ». Представитель МИД РФ также выразила мнение, что обеспечение прав человека слабо вяжется с возможностью забрасывать административные здания «коктейлями Молотова» и жечь автомобильные покрышки на улицах городов.

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«Это же чудовищное обесчеловечивание гражданского общества и дезорганизация управления. Вопрос к главным инициаторам травли Китая: вы уверены, что планету надо пугать именно китайской угрозой?», – добавила она. Захарова отметила, что протесты местного населения из-за коронавируса происходят в шестую годовщину госпереворота «евромайдана».

«Тогда Майдану рукоплескал «цивилизованный мир», а сегодня мир вздрогнул, увидев собственноручно вскормленное племя», – резюмировала дипломат.

Напомним, что накануне на Украине разразились «коронавирусные бунты». Из китайского Уханя – эпицентра эпидемии – в Харьков были вывезены самолетом 73 человека. После прохождения необходимых процедур эти люди были направлены на карантин в медицинский центр Нацгвардии Украины. Он расположен в Полтавской области в поселке Новые Санжары.

Местные жители возмутились, что к ним «везут коронавирус» — они заблокировали горами покрышек и машинами подъезды к санаторию. Акция протеста несколько раз перерастала в стычки с полицейскими. У ряда автобусов, которые перевозили эвакуированных, их недовольные соотечественники выбили окна булыжниками.

Было возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков, а также — по факту угроз или насилия в отношении сотрудника органов охраны правопорядка.

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась 31 января. Незадолго до этого в многомиллионном городе Ухане, расположенном в китайской провинции Хубэй, произошла вспышка неизвестной пневмонии. Сейчас мегаполис находится под карантином — из него нельзя выехать.

Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса стал рынок в Ухане. Кроме мяса привычных европейцу домашних животных — коров, свиней и кур — там можно было купить мясо гигантской саламандры, цапли, обезьяны и других экзотических диких животных. По мнению китайских ученых, наиболее вероятные носители нового типа коронавируса — змеи.

Однако уже в начале февраля китайские ученые из Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории опубликовали данные о том, какое животное может являться вероятным промежуточным переносчиком болезни — это панголины, представляющие собой, грубо говоря, гибрид муравьеда и броненосца.

Согласно данным проведенных исследований, коэффициент позитивности бетакоронавируса в панголинах составляет 70%, при этом последовательность генома изолированного у животных штамма на 99% совпадает с тем, от которого заражение получает человек.

Вакцину от 2019-nCoV уже разрабатывают — 29 января в генконсульстве России в Гуанчжоу заявили, что Китай и РФ совместно ведут работу над «оружием» против коронавируса, его геном уже направлен российским специалистам. Благодаря геному ученые в РФ смогли в короткие сроки разработать экспресс-тесты, позволяющие определить наличие в организме человека 2019-nCoV.

Большинство россиян из Уханя вывезли на родину двумя военно-транспортными самолетами Минобороны РФ — Ил-76. Всего из китайского Уханя эвакуировали 144 человека, среди них не только граждане РФ, но и казахстанцы с украинцами. Вывезены были в частности четверо детей. Людей доставили в Тюмень. На протяжении двух недель они будут находиться в лечебно-реабилитационном центре, находящемся почти в 30 км от регионального центра, в лесном массиве. Такая мера предосторожности является стандартной процедурой для подобных ситуаций.