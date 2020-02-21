«Мир вздрогнул»: в МИДе дали оценку протестам на Украине

Захарова отреагировала на протесты украинцев из-за эвакуации из Китая

«Средневековьем» и «чудовищным обесчеловечиванием» назвала представитель МИД России Мария Захарова протесты местного населения на Украине против размещения сограждан, эвакуированных из китайского Уханя на фоне эпидемии коронавируса. Она усомнилась, что такие «бунты» помогают формировать имидж Украины как «образца прогрессивности». Захарова обратила внимание, что инциденты с горящими покрышками произошли в годовщину «Евромайдана».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила протесты против размещения на Украине эвакуированных из Китая украинцев с поведением в Средние века. Об этом дипломат написала в своем фейсбуке.

«Как метко подметил еще лет 20 назад [экс-президент Леонид] Кучма, Украина — не Россия. А сегодня весь мир убедился: Украина — это Европа. Подумаешь, что Средневековая. Европа же», – заявила Захарова.

По ее словам, вряд ли «радетели украинской демократии» могут ставить свою страну в пример всему миру как «образец прогрессивных реформ». Представитель МИД РФ также выразила мнение, что обеспечение прав человека слабо вяжется с возможностью забрасывать административные здания «коктейлями Молотова» и жечь автомобильные покрышки на улицах городов.

«Это же чудовищное обесчеловечивание гражданского общества и дезорганизация управления. Вопрос к главным инициаторам травли Китая: вы уверены, что планету надо пугать именно китайской угрозой?», – добавила она. Захарова отметила, что протесты местного населения из-за коронавируса происходят в шестую годовщину госпереворота «евромайдана».

«Тогда Майдану рукоплескал «цивилизованный мир», а сегодня мир вздрогнул, увидев собственноручно вскормленное племя», – резюмировала дипломат.

Напомним, что накануне на Украине разразились «коронавирусные бунты». Из китайского Уханя – эпицентра эпидемии – в Харьков были вывезены самолетом 73 человека. После прохождения необходимых процедур эти люди были направлены на карантин в медицинский центр Нацгвардии Украины. Он расположен в Полтавской области в поселке Новые Санжары.

Местные жители возмутились, что к ним «везут коронавирус» — они заблокировали горами покрышек и машинами подъезды к санаторию. Акция протеста несколько раз перерастала в стычки с полицейскими. У ряда автобусов, которые перевозили эвакуированных, их недовольные соотечественники выбили окна булыжниками.

Было возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков, а также — по факту угроз или насилия в отношении сотрудника органов охраны правопорядка.

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась 31 января. Незадолго до этого в многомиллионном городе Ухане, расположенном в китайской провинции Хубэй, произошла вспышка неизвестной пневмонии. Сейчас мегаполис находится под карантином — из него нельзя выехать.

Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса стал рынок в Ухане. Кроме мяса привычных европейцу домашних животных — коров, свиней и кур — там можно было купить мясо гигантской саламандры, цапли, обезьяны и других экзотических диких животных. По мнению китайских ученых, наиболее вероятные носители нового типа коронавируса — змеи.

Однако уже в начале февраля китайские ученые из Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории опубликовали данные о том, какое животное может являться вероятным промежуточным переносчиком болезни — это панголины, представляющие собой, грубо говоря, гибрид муравьеда и броненосца.

Согласно данным проведенных исследований, коэффициент позитивности бетакоронавируса в панголинах составляет 70%, при этом последовательность генома изолированного у животных штамма на 99% совпадает с тем, от которого заражение получает человек.

Вакцину от 2019-nCoV уже разрабатывают — 29 января в генконсульстве России в Гуанчжоу заявили, что Китай и РФ совместно ведут работу над «оружием» против коронавируса, его геном уже направлен российским специалистам. Благодаря геному ученые в РФ смогли в короткие сроки разработать экспресс-тесты, позволяющие определить наличие в организме человека 2019-nCoV.

Большинство россиян из Уханя вывезли на родину двумя военно-транспортными самолетами Минобороны РФ — Ил-76. Всего из китайского Уханя эвакуировали 144 человека, среди них не только граждане РФ, но и казахстанцы с украинцами. Вывезены были в частности четверо детей. Людей доставили в Тюмень. На протяжении двух недель они будут находиться в лечебно-реабилитационном центре, находящемся почти в 30 км от регионального центра, в лесном массиве. Такая мера предосторожности является стандартной процедурой для подобных ситуаций.