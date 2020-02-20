«Стыд на весь мир»: украинцы выгоняют приезжих из Уханя

Жители поселка Новые Санжары Полтавской области пытались блокировать въезд в местный медицинский центр семи автобусов, на которых на привезли эвакуированных из Китая украинцев из-за эпидемии коронавируса COVID-2019.

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Местные жители подожгли шины и дрова на дороге, забросали камнями автобусы, а затем вступили в рукопашную стычку с охранявшей колонну полицией. Силовики начали задерживать протестующих, однако в этот момент прозвучала команда «Отойти назад».

Прибывшие пожарные потушили все очаги горения. На фоне происходящего одному из участников беспорядков стало плохо, он начал терять сознание. Окружающие стали кричать, что полицейские убили местного жителя. Впрочем, пришедшие на место ЧП медики оказали первую помощь пострадавшему. Машина скорой помощи проехать на место не смогла.

В четверг, 20 февраля, из китайского города Ухань в Харьков спецбортом рейса PQ 7302 были доставлены 45 украинцев и 27 иностранцев. Ближайшие две недели все они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности.

Беспорядки приведи к тому, что в Санжары вылетел председатель правительства Украины Алексей Гончарук. По его словам, в городе начал работу оперативный штаб кабинета министров. Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что в ходе драк с протестующими в Новых Санжарах тяжелые ранения получили более 10 полицейских.

«Разочарование в людях, в той морали. Это стыд на весь мир! Люди были 22 часа в пути и их тут так встретили…

Пусть каждый подумает об этом. Тут пьяные люди спекулировали на патриотических вещах. Люди мало думают о социуме», — указал министр.

В Одессе также группы людей раздавали листовки от имени общины Свято-Успенского кафедрального собора Московского патриархата с призывом к украинцам препятствовать въезду на родину своих соотечественников из Китая.

«Сотни людей погибли по всему миру от этой страшной болезни. Мы не хотим, чтобы этих граждан нашей страны привозили в наш родной город. Мы не хотим ставить в опасность наших детей из-за граждан из других регионов», — указывается в листах.

Пресс-служба Одесской епархии и приходской совет собора указали, что происходящее является провокацией, и подчеркнули, что сознательно разжигающие ненависть активисты, раздающие листовки, не являются членами общины и не знакомы им.

Служба безопасности Украины, в свою очередь, начала расследование рассылки писем якобы с адреса Министерства здравоохранения страны о том, что на украинской территории распространяется коронавирус. В СБУ сообщили, что письма рассылались с иностранных почтовых сервисов с помощью подмены адреса отправителя.

При этом президент Украины Владимир Ранее Зеленский официально подтвердил, что все эвакуированные из Китая в течение 14 дней будут находиться на карантине в закрытом медцентре Национальной гвардии.

Президент отметил, что власти приняли беспрецедентные меры, чтобы вирус не попал на территорию Украины.

«Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране», – отметил Зеленский, добавив, что у эвакуированных «охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента».

Он также осудил протесты граждан.

«Попытки перекрыть трассы, блокировать госпиталь, не пустить граждан Украины на Украину – этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров – люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они почти как дети», – сказал глава государства.

По словам же заместителя председателя Новосанжарского поселкового совета Валентина Ивашина, местные жители решили перестраховаться и выйти на баррикады заранее.

«Решение общины – не допускать в санаторий никого из эвакуированных. Население выражает свой протест», – заявил он.

Днем ранее жители города Винники во Львовской области перекрыли въезд в госпиталь. Акция протеста началась после того, как из медучреждения начали срочно эвакуировать уже госпитализированных пациентов.

Люди запаниковали, заблокировали ворота лечебного учреждения автомобильными покрышками и отказались пропускать кого-либо на территорию. Пациентов поддержали и некоторые сотрудники госпиталя.

«Если мы отпустим всех больных, кто нас защитит? Больных нету, пустой госпиталь — завозите, кого хотите. Мы будем стоять до конца. У нас другого выхода нет. Потому что мы останемся без работы. Никто ничего не объясняет, сказали эвакуация», – сказала представительница персонала.

Что касается России, то ФСБ с 20 февраля временно приостанавливает пропуск граждан Китая в Россию из-за эпидемиологической ситуации с вирусом COVID-2019 — соответствующее распоряжение выпустило правительство РФ.

Запрет распространяется на тех, кто намеревается приехать в Россию с трудовой, частной, учебной или туристической целью. Единственное уточнение — мера не коснется транзитных пассажиров.