«Это грех»: в РПЦ пояснили отношение к гражданскому браку

В РПЦ считают, что своим высказыванием о гражданских женах глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов оскорбил россиянок. Помимо этого, уверен заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленгорадский Савва (Тутунов), использование выражения «бесплатные проститутки» неприемлемо в контексте разговора о гражданском браке.

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«Использованное выражение очевидно оскорбительно. Да, знаю всевозможные реплики по поводу «библейских оскорблений». Но есть социальный контекст, требующий определенной лексической этики. Использование подобного выражения в данном контексте считаю неприемлемым», — написал представитель РПЦ в своем Telegram-канале.

Епископ Савва считает, что несмотря на то, что в нынешнем обществе есть проблема ответственности, «это не дает повод к высказанной характеристике». «В высказывании отца Димитрия Смирнова справедливо указывается на безответственность мужчин, не желающих оформлять брак», — полагает служитель церкви.

Вместе с тем он напомнил строки из документа «Об участии верных в Евхаристии», который был одобрен Архиерейским совещанием РПЦ в 2015 году. В цитате, которую привел епископ Савва, говорится, что «такие сожительства греховны, а их распространение в мире является противлением замыслу Божию о человеке». Вместе с тем гражданский брак представляет опасность «для института брака и не может получить никакого признания со стороны Церкви».

Однако это не является препятствием к причастию какой-либо из сторон, но при одном условии. «Духовник, зная обстоятельства жизни конкретного человека, в исключительных случаях может допустить до причастия ту сторону, которая осознает греховность такого сожительства и стремится заключить законный брак», — говорится в посте епископа.

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал женщин, которые соглашаются на гражданский брак. По его мнению, мужчины лишь пользуются их «услугами». Они видят в них не будущих жен, а только «временную утеху», передает «Интерфакс».

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак», — сказал он на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO.

В то же время протоирей указал, что мужчине несложно зарегистрировать свои отношения с женщиной. Однако, если он этого не делает, то и не рассматривает сожительницу в качестве своей супруги.

В комментарии изданию РБК, принадлежащему Григорию Березкину, представитель РПЦ пояснил, что использовал слово «проститутка» для того, чтобы обратить внимание общественности на эту проблему, а также защитить женщин от неподобающего отношения со стороны мужчин.

Смирнов также заявил, что не намерен извиняться за свои слова.

Эту же позицию он выразил и в разговоре с питерским изданием «Фонтанка». «Никаких женщин я не обидел. В моем приходе 80% – женщины, как я могу их обижать? Наоборот, я защищаю женщин. Может быть, они задумаются, что брак совершается не в койке, а в ЗАГСе», — обратил внимание представитель РПЦ.

Он также обратил внимание, что гражданский брак, с точки зрения церкви, считается «блудом». «То, что является незаконным сожительством. И люди называют это гражданским браком. По-церковному это — блуд. А есть еще простонародные термины, которые неудобно в разговоре употреблять», — добавил Смирнов.

В то же время протоирей отметил, что регистрация в ЗАГСе признается РПЦ. «Мы даже венчаем только тех, кто в ЗАГСе зарегистрирован. А любовников — нет», — сказал он в комментарии изданию.

Что касается мужчин, то священнослужитель считает, что обращаться к ним с некоей воспитательной проповедью «бесполезно». «Они — маменькины сынки. Когда им говорят о браке, они говорят: «Я не готов», — пояснил свою позицию Смирнов.

Дискриминацию в отношении женщин увидела также и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она обратила внимание РПЦ, что протоирей дал определение только женщинам, которые соглашаются на гражданский брак, а вот мужчин он никак не назвал. В своем аккаунте в Facebook Захарова обратилась к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде с «одной просьбой».

«Думаю, женщины поддержат. А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?» — написала она.