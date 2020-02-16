«Бесплатные проститутки»: какой брак не одобряют в РПЦ

Глава патриаршей комиссии Русской православной церкви по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал незарегистрированные официально отношения. Как сообщает «Интерфакс», на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO священник не скупясь на выражения выразил недовольство «несознательностью» мужчин и женщин в России.

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает», – заявил Смирнов.

По словам протоиерея, мужчины, которые заявляют о своем «гражданском браке» не считают за жен своих партнерш, а воспринимают их «временной утехой».

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«Если бы он относился к ней как к жене — ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда», – подчеркнул отец Димитрий. Он также отметил, что в Российской Федерации замужних женщин «на миллионы больше», чем женатых мужчин – и это следствие такого «несознательного» отношения к браку.

Слова протоиерея вызвали негативную реакцию в Государственной думе и Совете Федерации.

Замглавы комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина заявила, что Смирнов оскорбил многих женщин, которые хотят выйти замуж, но пока не получили предложения от мужчины.

«Нельзя так сегодня оскорблять и обижать женщин. По разным причинам сегодня гражданские браки. Да, я, может, тоже это не приветствую как женщина, мне бы хотелось, чтобы мои дети и девочки, выходящие замуж, все-таки были в браке», — отметила депутат. Кроме того, парламентарий заявила РИА «Новости», что силой загонять людей в ЗАГС нельзя.

Член Совфеда, председатель Союза женщин РФ Екатерина Лахова назвала слова протоиерея некрасивыми и неправильными, но поддержала «традиционную семью».

«Высказывание это, конечно, глупое оскорбление, неожиданное для церкви. Но они защищают таким образом традиционную семью.… Это же люди – каждый, как может, так и защищает свои ценности.

Поэтому можно сказать – нельзя, некрасиво, неправильно, но это их позиция», — отметила сенатор также в разговоре с РИА «Новости». Лахова подчеркнула, что гражданский брак очень часто строится именно на сексуальных отношениях, а семья — на любви, ответственности и уважении.

Вскоре после заявлений законодателей в РПЦ объяснили слова своего представителя. Заместитель главы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил «Интерфаксу», что слова протоиерея Димитрия Смирнова были произнесены не с целью оскорбить женщин, а чтобы привлечь внимание к проблеме мужской безответственности.

«Отец Димитрий в свойственной ему образной манере привлек внимание к проблемам женщин, которые вынуждены проживать с мужчинами без регистрации брака. Можно предположить, что пастырский опыт священника показывает, что мужчины в таких случаях отказываются брать семейные обязательства и часто беспричинно оставляют гражданских жен, нанося им психологическую травму», — подчеркнул Кипшидзе.

Он также подчеркнул, что слова Смирнова говорят об унижении достоинства женщины статусом «гражданской жены». В РПЦ также отметили, что слова священника нужно воспринимать как критику в адрес тех, кто унижает и использует женщин.

«Церковь еще раз свидетельствует о том, что счастье в отношениях мужчины и женщины достижимо только на началах любви и взаимной ответственности», — подытожил Кипшидзе, отметив, что регистрация брака в ЗАГСе также закрепляет этот статус.

Прошлым летом протоиерей Дмитрий Смирнов выразил скандальное мнение, что женщины якобы глупее мужчин. В то же время он считает, что женщины более терпеливы и в них больше любви. Зампред Синодального отдела Вахтанг Кипшидзе отметил, что это сугубо личное мнение Смирнова и что РПЦ не ставит перед собой задачи сравнивать представителей обоих полов.

«Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость», — сказал священник.

Его слова вызвали большой резонанс. В Синодальном отделе вынуждены были заявить, что у РПЦ нет задачи сравнивать представителей обоих полов.

«Прежде всего, Русская православная церковь не ставит своей задачей определение того, кто умнее — женщины или мужчины. Мы считаем и тех и других уникальными Божественными творениями, которые — каждый по-своему — вносят свой уникальный вклад в развитие общества», — заявил Вахтанг Кипшидзе.

Он также предположил, что отец Димитрий своим заявлением отреагировал на тенденцию «абсолютного уравнивания полов и стирания разницы между мужчиной и женщиной».