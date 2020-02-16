«Бесплатные проститутки»: какой брак не одобряют в РПЦ

В РПЦ оценили слова протоиерея о «проститутках» в гражданском браке

«Проститутками» назвали в РПЦ женщин, состоящих в гражданском браке. По словам главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова, мужчины в таких отношениях считают своих партнерш «временной утехой», а не женами. Он также выразил сожаление, что российские женщины не понимают сути брака.

Глава патриаршей комиссии Русской православной церкви по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал незарегистрированные официально отношения. Как сообщает «Интерфакс», на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO священник не скупясь на выражения выразил недовольство «несознательностью» мужчин и женщин в России.

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает», – заявил Смирнов.

По словам протоиерея, мужчины, которые заявляют о своем «гражданском браке» не считают за жен своих партнерш, а воспринимают их «временной утехой».

«Если бы он относился к ней как к жене — ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда», – подчеркнул отец Димитрий. Он также отметил, что в Российской Федерации замужних женщин «на миллионы больше», чем женатых мужчин – и это следствие такого «несознательного» отношения к браку.

Слова протоиерея вызвали негативную реакцию в Государственной думе и Совете Федерации.

Замглавы комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина заявила, что Смирнов оскорбил многих женщин, которые хотят выйти замуж, но пока не получили предложения от мужчины.

«Нельзя так сегодня оскорблять и обижать женщин. По разным причинам сегодня гражданские браки. Да, я, может, тоже это не приветствую как женщина, мне бы хотелось, чтобы мои дети и девочки, выходящие замуж, все-таки были в браке», — отметила депутат. Кроме того, парламентарий заявила РИА «Новости», что силой загонять людей в ЗАГС нельзя.

Член Совфеда, председатель Союза женщин РФ Екатерина Лахова назвала слова протоиерея некрасивыми и неправильными, но поддержала «традиционную семью».

«Высказывание это, конечно, глупое оскорбление, неожиданное для церкви. Но они защищают таким образом традиционную семью.… Это же люди – каждый, как может, так и защищает свои ценности.

Поэтому можно сказать – нельзя, некрасиво, неправильно, но это их позиция», — отметила сенатор также в разговоре с РИА «Новости». Лахова подчеркнула, что гражданский брак очень часто строится именно на сексуальных отношениях, а семья — на любви, ответственности и уважении.

Вскоре после заявлений законодателей в РПЦ объяснили слова своего представителя. Заместитель главы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил «Интерфаксу», что слова протоиерея Димитрия Смирнова были произнесены не с целью оскорбить женщин, а чтобы привлечь внимание к проблеме мужской безответственности.

«Отец Димитрий в свойственной ему образной манере привлек внимание к проблемам женщин, которые вынуждены проживать с мужчинами без регистрации брака. Можно предположить, что пастырский опыт священника показывает, что мужчины в таких случаях отказываются брать семейные обязательства и часто беспричинно оставляют гражданских жен, нанося им психологическую травму», — подчеркнул Кипшидзе.

Он также подчеркнул, что слова Смирнова говорят об унижении достоинства женщины статусом «гражданской жены». В РПЦ также отметили, что слова священника нужно воспринимать как критику в адрес тех, кто унижает и использует женщин.

«Церковь еще раз свидетельствует о том, что счастье в отношениях мужчины и женщины достижимо только на началах любви и взаимной ответственности», — подытожил Кипшидзе, отметив, что регистрация брака в ЗАГСе также закрепляет этот статус.

Прошлым летом протоиерей Дмитрий Смирнов выразил скандальное мнение, что женщины якобы глупее мужчин. В то же время он считает, что женщины более терпеливы и в них больше любви. Зампред Синодального отдела Вахтанг Кипшидзе отметил, что это сугубо личное мнение Смирнова и что РПЦ не ставит перед собой задачи сравнивать представителей обоих полов.

«Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость», — сказал священник.

Его слова вызвали большой резонанс. В Синодальном отделе вынуждены были заявить, что у РПЦ нет задачи сравнивать представителей обоих полов.

«Прежде всего, Русская православная церковь не ставит своей задачей определение того, кто умнее — женщины или мужчины. Мы считаем и тех и других уникальными Божественными творениями, которые — каждый по-своему — вносят свой уникальный вклад в развитие общества», — заявил Вахтанг Кипшидзе.

Он также предположил, что отец Димитрий своим заявлением отреагировал на тенденцию «абсолютного уравнивания полов и стирания разницы между мужчиной и женщиной».