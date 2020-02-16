«В Крыму ваших нет»: украинская община ответила Зеленскому

Киев должен отказаться от притязаний на Крым и заняться поднятием экономики Украины – заявила глава организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина.

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По словам общественного деятеля, постоянные заявления украинских властей о необходимости «вернуть» Крым не выглядят состоятельными, поскольку сами крымчане не хотят возвращаться под административное управление Украины.

«Господин [президент Украины Владимир] Зеленский, поймите раз и навсегда, здесь нет ваших людей, те несколько сотен человек, которые хотели уехать из Крыма сделали это еще в 2014 году», — приводит РИА «Новости» слова Гридчиной.

Она также указала на то, что «в дипломатии считается признаком дурного тона обсуждать граждан чужого государства», как это делают украинские чиновники в своих заявлениях.

«Я уверена, что Зеленский, как президент, должен, прежде всего, заботиться о гражданах Украины. Мы в Крыму живем в комфортных условиях, нас детскими садами, школами, больницами не удивишь. Зеленский приехал бы в Херсонскую область и спросил у жителей: что им надо «город-сад» или заасфальтированная дорога?» — заявила глава организации.

Упоминание Херсона относится к недавнему заявлению Зеленского о том, что он намерен воздвигнуть «город-сад» в Херсонской области. Город будет предназначаться для переселенцев из Крыма. По информации, размещенной на сайте главы государства, строительство планируется начать уже в этом году.

«Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь — «город-сад». Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.

Украинский лидер пообещал, что на границе с Крымом в районе контрольного пункта въезда-выезда «Чонгар» будет создан «специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПВВ, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение».

Строительство «города-сада» для крымчан является не более чем очередным виртуальным проектом, который реализуется максимум в придорожный хостел, считает глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

«Озвученный «город-сад» будет похож на придорожный хостел. Думаю, максимум, на что хватит украинских властей, это нарисовать фломастерами город-сад на ватмане и положить круглую сумму в карман», — сказал он.

Умеров также назвал обещание президента Украины построить «город-сад» для переселенцев отличной новой виртуальной идеей в репертуаре юмористического шоу.

Однако, спустя несколько дней Зеленский заявил, что в октябре этого года власти Украины планируют провести местные выборы по всей стране, в том числе «и в Крыму».

«Наше желание — провести местные выборы по всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года. Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма», — сказал Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он также сообщил, что идею провести выборы по всей территории страны, в том числе и на юго-востоке Украины, поддерживают Франция и Германия.

«Почему в октябре? <...> Мы хотим одну дату, это очень важно, это влияет на ментальность людей, которые живут на временно оккупированных территориях <...> Должно быть согласие всех лидеров «нормандской четверки». Мне кажется, что Германия и Франция поддерживают инициативу», — сказал Зеленский.

Он также выразил мнение, что российские власти хотят вернуть некоторые территории Украине.

«Я, честно говоря, верю, что Россия хочет вернуть наши территории назад», — сказал украинский лидер, не обозначив, какие конкретно территории он имел в виду.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек посоветовал Киеву согласовать этот вопрос с Москвой, которая уже сама решит, разрешать ли проведение выборов в этом регионе или нет.

«Российская сторона не ограничивает другие государства в открытии избирательных участков на своей территории, и Украина в этом случае не исключение. Другой вопрос — сможет ли официальный Киев найти в себе силы подать заявку об открытии избирательных участков на российском полуострове. Иного предложения мы просто не примем», — пояснил парламентарий.