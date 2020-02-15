За место на рынке: мужчина устроил стрельбу в Калининграде

В центре Калининграда мужчина открыл стрельбу из охотничьего карабина. Он убил двоих, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«По предварительным данным, мужчина открыл огонь по прохожим из нарезного охотничьего оружия. Он застрелил двоих, после чего попытался покончить с собой. Злоумышленник ранен и госпитализирован», — рассказ собеседник агентства.

Он добавил, что погибли мужчина и женщина. «Убитая была беременна. На месте происшествия работают сотрудники СК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщил источник.

Эту информацию подтверждает и собеседник РИА «Новости», знакомый с ситуацией. «На улице Баранова, рядом с Центральным рынком, [неизвестный] выстрелил в мужчину и женщину, они убиты, и ранил их сына», — рассказал агентству собеседник из правоохранительных органов, добавив, что убитые были мужем и женой. Стрелка госпитализировали.

Агентство отмечает, что власти Калининграда подтвердили гибель двух человек, а также то, что их сын был ранен и госпитализирован.

Тем временем Telegram-канал Life Shot утверждает, ссылаясь на свои источники, что стрелка действительно госпитализировали, так как по приезду врачей он еще был жив. Однако позднее злоумышленник скончался в реанимации. Эту информацию подтвердили в СК, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Отмечается, что стрелял 63-летний предприниматель. При этом после убийства супружеской пары он решил покончить с собой.

«По данным нашего источника, стрельба произошла из-за передела точек на местном рынке. И погибшие, и нападавший имели на нем свои прилавки. Они давно враждовали между собой, писали друг на друга жалобы и даже подавали в суд», — пишет Life Shot.

Вместе с тем в сеть уже попало видео с места расстрела. На кадрах видны машины правоохранителей, которые приехали на место происшествия. Кроме того, можно заметить лежащее на асфальте оружие.

О том, что погибшая была беременна, рассказали и очевидцы в комментарии изданию «Клопс». «Мы подходим, само тело лежит на дороге. Женщина беременная лежит за машиной убитая и одно тело, как нам сказали, лежит в машине скорой помощи. Стоит свидетель и рассказывает все это полицейским, всю эту ситуацию, он говорит, что он услышал, как женщина просит помощи, беременная. Он подошел к этой женщине, а стрелявший в это время стал стрелять в небо», — рассказала жительница города, отметив также, что убитая была ранена и просила о помощи. Но стрелок выстрелил в нее еще раз, и она упала.

Как отметил еще один очевидец, он услышал выстрелы, пока стоял в пробке. » Думал, что петарды, но люди убегали в разные стороны. Уже когда вышел, только тела лежали», — рассказал он изданию.

Ранее в МВД Северной Осетии сообщили, что в результате конфликта со стрельбой скончался один из пострадавших. «В четверг поступило сообщение из Алагирской центральной районной больницы о том, что в реанимационное отделение из селения Црау с множественными ранениями в критическом состоянии были доставлены двое мужчин, один из которых, не приходя в сознание, скончался», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

В следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии сообщили, что скончался 28-летний мужчина, которого доставили в больницу с огнестрельными ранениями грудной клетки. «По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «убийство», — отметили в СК.

По предварительной версии, между молодыми людьми произошла ссора на бытовой почве, после чего злоумышленники «применили огнестрельное оружие и скрылись с места происшествия», добавили в МВД.

Отмечается, что сотрудники полиции установили всех участников инцидента. В настоящее время они разыскиваются — правоохранители принимают все необходимые меры по их задержанию.

«На розыск подозреваемых ориентирован личный состав североосетинской полиции, созданы розыскные группы из числа сотрудников уголовного розыска, патрульно — постовой службы и инспекторов ДПС. Ориентировки с описанием их примет направлены всем стационарным постам республики и за ее пределами», — говорится в сообщении ведомства.