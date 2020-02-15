Азовское море: украинское судно задержали за браконьерство

В западной части Азовского моря российский пограничники задержали украинских браконьеров на маломерном судне. Об этом сообщает крымское погрануправление ФСБ.

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«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в западной части Азовского моря задержано маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту. Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться», — говорится в сообщении.

Во время осмотра сотрудники российских спецслужб нашли на борту судна более 290 рыб вида камбала-калкан, а также незаконное орудие лова — ставную сеть. Каких-либо документов, удостоверяющих личность, а также судовых и регистрационных бумаг, в том числе на право добычи водных биологических ресурсов, у задержанных не было, отмечается в сообщении.

Задержанных украинцев и их судно правоохранители доставили в порт Керчи для разбирательств.

Вместе с тем, как передает ТАСС со ссылкой на видео допроса капитана, распространенное Погрануправлением ФСБ по Крыму, капитан судна признал, что осуществлял противоправную деятельность. «Да [признаю факт незаконной добычи водных ресурсов в Азовском море]», — так ответил он на соответствующий вопрос. Он добавил, что у него каких-либо претензий к работе российских пограничников.

Ранее уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк заявила, что команду украинского судна задержали на 48 часов.

Пожалуй, самым резонансным задержанием украинцев в акватории Черного моря произошло в ноябре 2018 года. Тогда российские пограничники обратили внимание на три украинских корабля: «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Они приблизились к российским границам и пересекли их, войдя в Керченский пролив. На борту судов находились 22 моряка ВМСУ и двое сотрудников СБУ. В какой-то момент судна начали совершать опасные маневры. При этом украинские экипажи не выполняли требования российских спецслужб остановиться. Так продолжалось несколько часов. В итоге пограничникам России пришлось применить оружие, чтобы остановить и задержать украинцев.

Несколько человек были ранены, им была оказана своевременная помощь. Российские правоохранители задержали как экипажи, так и сами украинские судна. Спустя почти год моряки были возвращены на родину в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной. Корабли также были переданы украинской стороне в ноябре прошлого года.

Однако на этом история с украинскими моряками не заканчивается. Ранее в украинском министерстве по делам ветеранов, неподконтрольных территорий и временно перемещенных лиц заявили, что готовят проект санкций в отношении российских представителей, которые были причастны к этому делу.

Так, Киев собирается ввести ограничения против правоохранителей, судей и силовиков, которые задерживали моряков и судна почти два года назад.

По информации украинского ведомства, специалисты «собрали достаточно информации» о российских правоохранителях и судьях, которые каким-либо образом связаны с расследованием этого дела. В итоге сотрудники минветеранов подготовили проект распоряжения о том, чтобы санкции были применены в отношении «нескольких десятков человек».

Документ был направлен на согласование в профильные органы. Если он успешно пройдет эту процедуру, то «будет вынесен на рассмотрение кабинета министров Украины». Если этот проект примут и украинские министры, тогда он станет основанием для того, чтобы власти могли применить эти ограничительные меры против указанных лиц. Стоит отметить, что в ведомстве не указывают, против кого конкретно будут применены эти меры.

Незадолго до этого министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что власти страны рассматривают возможность подачи исков против России в международные суды. По его словам, пока эксперты собирают информацию, доказательства и обоснования. «Пусть это будет сюрпризом», — добавил он. Отметив, что против России в настоящее время ведется пять исков. Однако пока международные суды находятся на стадии решения вопроса о своей компетенции. То есть они решают, могут ли вести судебные процессы по предъявленным искам.

О том, что Украина подала пять исков в отношении России в Европейский суд по правам человека, стало известно в феврале прошлого года. Об этом сообщил тогдашний глава минюста Украины Павел Петренко. Одно из этих дел касалось украинских моряков. Украинские власти посчитали, что российская сторона незаконно задержала три украинских судна, а вместе с ними арестовала и 24 моряков, которые находились на борту. Иск был подан в январе 2019 года. По мнению украинских чиновников, действия России противоречат нескольким статьям Конвенции о защите прав человека и нарушают право на жизнь, запрет пыток, право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство, а также порядок судебного разбирательства.