Разгуливал по Чите: врачи упустили пациента с коронавирусом

Ошибка российского теста на коронавирус

Гражданин Китая Ван Юньбинь, который был госпитализирован с новым типом коронавируса 2019-nCoV в Чите, пять дней ходил по городу с инфекцией в организме. Об этом сообщила завлабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае Ольга Гредюшко, передает агентство «Чита.Ру».

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По словам специалиста, мужчина обращался к читинским медикам с недомоганиями, однако тогда тест на наличие коронавируса показал отрицательный результат.

Гражданина Китая отпустили, после чего он еще пять дней передвигался по Чите. «Концентрация вируса была маленькая, и тест-система просто не увидела его в первый раз.

Но, когда взяли анализ во второй раз, концентрация была достаточная, чтобы система определила наличие заболевания», — цитирует слова Гредюшко пресс-служба губернатора региона, сообщает «Чита.Ру».

Она добавила, что определить наличие вируса в крови человека на протяжении инкубационного периода очень сложно из-за его низкой концентрации, однако сейчас в российских больницах стараются делать по несколько анализов, чтобы удостовериться в подлинности результатов.

5 февраля стало известно, что студентка Тюменского индустриального университета (ТИУ) из КНР, которая также находится под наблюдением врачей в связи с выявленным заражением коронавирусом, контактировала с несколькими людьми до проверки на новую инфекцию.

Так, в Нижневартовске были госпитализированы три вахтовика из Узбекистана, летевшие в одном самолете с заразившейся вирусом 2019-nCoV, сообщали в департаменте общественных коммуникаций горадминистрации. По данным больницы, состояние мужчин оценивается как удовлетворительное — признаки коронавируса при осмотре выявлены не были.

Через некоторое время Роспотребназор сообщил, что новых случаев заболевания коронавирусом в России выявлено не было, однако неизвестно, с кем еще могли столкнуться инфицированные на улицах Читы и Тюмени.

Отметим, что на данный момент Россия располагает тестом, который способен выявить новое заболевание у человека в течение двух часов. Анализ был разработан на основе образца генома коронавируса, который Китай передал России 29 января, сообщило российское генконсульство в Гуанчжоу.

Тогда вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что производство подобных тестов растет день ото дня — так, новосибирский центр «Вектор» разработал целых две тест-системы для выявления заболевания.

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова на том же совещании уверила, что российская тест-система настолько хороша, что многие страны ЕАЭС нуждаются в ней. «Если будет ваше поручение и разрешение, мы могли бы поделиться с коллегами из других стран этой системой, чтобы и там эта защита возникла», — отметила руководитель ведомства, передавал ТАСС.

В то же время в Китае 31 января создали экспресс-тест, который фиксирует инфекцию в крови человека в течении 8-15 минут,

писало агентство «Синьхуа» со ссылкой на Управление по науке и технологиям города Уси восточной провинции Цзянсу, в котором и представили изобретение.

Новое устройство сверхчувствительно, а также просто в использовании, отметили в ведомстве. В КНР во всю идет массовое производство таких тестов — первые партии были направлены в город Ухань, где и был зафиксирован очаг коронавируса.

Не можем разработать вакцину

Наблюдаются у России проблемы и с разработкой вакцины от инфекции. Работа над ее созданием, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, началась еще 22 января.

Однако уже в феврале Голикова призналась, что страна испытывает сложности в разработке препарата, так как Китай еще не передал штамм коронавируса 2019-nCoV.

«Китайская сторона не представила нам возможности воспользоваться ее данными в части вакцины и в части штамма, поэтому мы из доступных нам источников, из того что имеется сегодня в нашем распоряжении, этой работой занимаемся», — заявила вице-премьер РИА «Новости».

В итоге создание вакцины может занять от двух до пяти месяцев, однако это при условии, что Россия все-таки найдет «живой нативный вирус», пояснил замминистра здравоохранения Сергей Краевой ТАСС. «У нас, к великому сожалению, в настоящий момент нет вот этого самого главного живого вируса», — подчеркнул он.

По словам чиновника, на данный момент специалисты стараются выделить штамм коронавируса из крови инфицированных, находящихся на территории РФ.

В свою очередь Голикова выступила с заявлением, что «вычленение» штамма у двоих зараженных пациентов невозможно, так как заболевание у них протекает в легкой форме.

Между тем в Китае уже разработали вакцину против инфекции, сообщало издание South China Morning Post со ссылкой на завкафедрой инфекционных заболеваний в университете Гонконга Юэна Квок-юнга.

Ученый отметил, что КНР осталось лишь протестировать вакцину. «Мы уже произвели вакцину, но тестирование на животных займет много времени», — предупредил специалист.

По словам профессора, тестирование на животных может длится «месяцы», а проведение клинических испытаний — еще год.

Разработкой вакцины занимается и гослаборатория диагностики и лечения инфекционных заболеваний КНР — там пообещали ввести вакцину в эксплуатацию быстро с помощью такого способа, как синтезирование матричной рибонуклеиновой кислоты с антигенами. «Месяц на создание вакцины, полмесяца на проверки и месяц на окончательное утверждение», — уверял глава лаборатории Ли Ланьцзюань, передавало издание «Чанцзян жибао».