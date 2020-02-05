10 зараженных: как россияне угодили в круиз с коронавирусом

На круизном судне, поставленном на якорь у берегов Японии после обнаружения у пассажиров коронавируса, находятся двое россиян, сообщили ТАСС в посольстве России в Токио.

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«По данным японских властей, на борту круизного судна, стоящего на рейде в Йокогаме, находятся два гражданина РФ. Посольство принимает меры по выяснению ситуации вокруг наших граждан и готово оказать им всевозможное содействие», — отметили в дипмиссии.

Всего на круизном лайнере Diamond Princess порядка 3700 человек — граждане 50 стран, сообщает Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

При этом в ведомстве не уточнили национальность пассажиров судна, которое вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. На его борту был 80-летний пассажир Китая, который сошел с борта 25 января. У него первого был обнаружен коронавирус нового типа.

Вслед за этим врачи провели осмотр всех людей, находившихся на борту. В итоге было выявлено 10 случаев заражения инфекцией. В связи с этим японские власти призвали пассажиров и членов экипажа оставаться на судне в ближайшие 2 недели, так как именно это время и занимает инкубационный период развития болезни. Зараженные пациенты в настоящее время находятся в больнице префектуры Канагава, их состояние оценивается как нормальное.

Среди зараженных, как передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 9News, есть два гражданина Австралии. Отмечается, что всего на круизном лайнере находятся свыше 200 австралийцев.

По последним данным на 4 февраля, количество зараженных по всему миру превысило 24,5 тыс. человек. При этом, если ранее число погибших из-за заболевания и выздоровевших было примерно одинаковым, то в настоящее время все больше людей выздоравливают после перенесенной болезни. Так, умерли 493 человека, вылечились 906.

Российские власти стараются предупредить распространение болезни по стране. Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике заражения коронавирусом.

«Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство. Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час)», — сообщили в ведомстве.

Специалисты рекомендуют носить с собой дезинфицирующее средство для рук, а также всегда мыть руки перед едой. Кроме того, в Роспотребнадзоре обращают внимание, что необходимо максимально сократить прикосновения к поверхностям и предметам в общественных местах. Эксперты также рекомендуют не употреблять еду из общих упаковок или посуды, если к ней прикасались другие люди.

В Москве медработники проводят осмотры постояльцев гостиниц и китайских студентов. Так, только за понедельник, 3 февраля, врачи осмотрели почти 3 тыс. человек.

«В понедельник бригады работали в 70 гостиницах, где было осмотрено более 1 700 человек. Среди осмотренных проявлений ОРВИ не было обнаружено ни у одного человека. Кроме того, в столице проводится ежедневный медицинский осмотр прибывающих с каникул китайских студентов в общежитиях столичных высших учебный заведений, 3 февраля медработники провели осмотр более 1 100 студентов», — отмечается в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Представители штаба отметили, что в понедельник трое человек, которые находились на территории КНР в течение 14 последних дней, доставлены в инфекционную больницу департамента здравоохранения Москвы с проявлениями признаков ОРВИ.

«Они имели проявления острой вирусной инфекции, всем поступившим проведен полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательный. В Москве подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции нет», — подчеркнули специалисты штаба.