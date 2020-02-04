На подлете: куда завезут россиян из Уханя

Граждане России, которых эвакуируют из города Ухань, откуда началось распространение нового вида коронавируса, будут доставлены на карантин в Тюменскую область. Люди проведут под присмотром медиков 14 дней. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

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В Тюмени россияне попадут в специально созданные боксы с отдельными входами. Местом размещения прибывших станет пригородный санаторий «Градостроитель», заявила политик.

Всего из провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения заболевания, вывезут 147 человек, среди которых граждане не только России, но и стран ЕАЭС и Украины. Всего же, по данным посольства РФ в Китае, в провинции находятся 340 граждан России. Из них на связь с посольством вышли 183 человека.

Для эвакуации россиян из Уханя с аэродрома Восточного военного округа вылетели два российских военных самолета с небольшой разницей во времени, сообщали в Министерстве обороны.

Первый борт после четырехчасового полета уже приземлился в Ухане в аэропорту «Тяньхэ», куда прибыли автобусы с россиянами, ожидающими возвращения на родину. Перед тем как люди попадут в самолет, их осмотрят медики и военные вирусологи «в специальных защитных костюмах с помощью бесконтактной термометрии».

Специалисты сопровождают корабли, несмотря на то что российские дипломаты в Китае заявляют, что среди эвакуируемых заболевших нет.

Кроме того, на борту самолетов находятся лекарства, современные средства диагностики и индивидуальной защиты.

Всего к вылету в Ухань готовятся пять военно-транспортных самолетов Ил-76. Об участии ВКС в эвакуации граждан 1 февраля 2020 года распорядился президент РФ Владимир Путин. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, корабли будут останавливаться в Улан-Удэ, чтобы дозаправиться.

31 января 2020 года российский оперативный штаб, созданный для принятия мер по борьбе с распространением коронавируса в РФ, огласил план действий по снижению угрозы. Одним из необходимых шагов стала эвакуация граждан России из провинции Хубэй и с острова Хайнань. Кроме того, штаб считает нужным запретить выдачу рабочих виз в КНР, закрытие границы с Китаем, а также прекращение авиасообщения с ним. Исключение составят рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанджоу и регулярные рейсы китайских авиакомпаний в Шереметьево. Кроме того, для граждан КНР будет перекрыта граница с Монголией.

Россия также планирует направить Китаю гуманитарную помощь и при необходимости предоставить властям Пекина помощь отечественных специалистов Минздрава и Роспотребнадзора. Силы МЧС также должны находиться в состоянии шестичасовой готовности к вылету в Китай.

В тот же день вице-премьер Голикова заявила, что в России было зарегистрировано два случая заражения коронавирусом — в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших имеют китайское гражданство и прибыли в РФ в конце января 2020 года. Их состояние стабильно, форма заболевания описывается как легкая.

Вспышка распространения нового вида коронавируса 2019-nCoV началась в декабре 2019 года в 11-миллионном китайском городе Ухань. В январе 2020 года Всемирная организация здоровья (ВОЗ) объявила в связи с эпидемией чрезвычайную ситуацию международного масштаба, отметив при этом, что оснований ограничивать международные поездки и торговлю с Китаем пока нет.

На данный момент число заболевших достигло 20682 человек, количество погибших — 427. Заразившиеся есть не только в Китае, но и в 20 других государствах, среди которых США, Япония, европейские державы и Россия. При этом 724 человека, в том числе женщина, первой заболевшая новым видом коронавируса, успешно прошли лечение.