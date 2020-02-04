Ела снег и целовала ноги: как школьницу забили под Липецком

Родители учениц восьмого класса лицея №4, расположенного в городе Данков Липецкой области, будут оштрафованы за то, что их дочери зверски избили шестиклассницу, сообщила старший помощник прокурора региона Татьяна Ткачева РИА «Новости».

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На родителей завели дело по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» — в случае доказательства вины их обяжут выплатить денежное взыскание в размере до 500 тыс. рублей.

Как пояснили в областной прокуратуре, конфликт между девочками произошел 31 января. Тогда восьмиклассницы 14-ти лет начали истязать 12-летнюю знакомую за то, что та якобы увела возлюбленного у одной из них.

«Они это сделали из ревности. Им мальчик нравился, хотя шестиклассница даже не проявляла внимание к этому парню. Но, видимо, их задели как-то ее разговоры с ним», — рассказала знакомая нападавших «Газете.Ru».

Весь инцидент девочки снимали на камеру, а позже выложили в соцсети. На кадрах видно, как школьницы наносят пострадавшей многочисленные пощечины, а также бьют ее ногами по лицу и голове. Кроме того, они ставят девочку на колени и заставляют целовать себе обувь. После этого восьмиклассницы стали пихать грязь в рот жертвы, а также размазывать ею по лицу со словами: «Ротик открой!».

Все это происходило под смех приятелей, которые скандировали: «С ноги!».

После того как видео распространились в Сети, прокуратура и УМВД области запустили проверки в отношении руководства школы, отдела образования администрации района, органов профилактики, а также родителей. Взяло на контроль разбирательство и региональное управление образования, а также аппарат уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области.

В результате начальник отдела образования Данковского района, директор лицея №4, а также классный руководитель девочек были уволены, сообщили в администрации региона телеканалу «Вести Липецк».

6 февраля состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних, на котором рассмотрят вопрос о привлечении родителей подростков к административной ответственности, сообщила помощник прокурора Ткачева «РИА Новости». Она заверила, что родственники девочек обязательно будут наказаны.

В свою очередь врачи диагностировали у пострадавшей побои, не влекущие вред здоровью. Знакомые нападавших восьмиклассниц сообщили, что это не первый случай избиения с их стороны. «Обычное данковское быдло. Это не единственный случай, и раньше били — просто этот так раскрутился, потому они не подумали своей тупой головой и выложили это во все соцсети», — рассказал учащийся той же школы «Газете.Ru».

По словам школьников, подростки не только применяли насилие к другим ученикам, но и постоянно использовали в их адрес нецензурную брань. «Они не были спокойными. Когда ходили по коридору, им что-нибудь скажешь – и они всегда шлют куда подальше», — возмутился старшеклассник.

Как считают знакомые девочек, они агрессивно ведут себя исключительно из-за попустительства со стороны родителей. «Они все время забивают всем «стрелки», любители подраться.

Воспитывать особо их было некому — одну школьницу мама бросила с рождения, папа растил ее, а два года назад родительница вернулась и забрала дочь к себе. О каком воспитании может идти речь?», — пояснила мать одного из лицеистов телеканалу «Вести Липецк».

Дети подтвердили «Газете.Ru», что родственница одной из восьмиклассниц ведет себя вызывающе, а также носит откровенные наряды. «У одной из них и мать такая – недалеко ушла. Самое ужасное, что девочки продолжат учиться в школе. И я считаю это неправильным. Они могут снова кому-то навредить», — поделилась опасениями ученица лицея.