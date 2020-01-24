Есть жертвы: немец расстрелял шестерых знакомых

Злоумышленник открыл огонь в местном кафе в немецкой общине Рот-ам-Зе в Баден-Вюртенберге, передает ТАСС. В результате нападения погибли шесть человек, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции соседнего города Аален. Агентство добавляет, что в общине проживают около пяти тысяч человек.

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Немецкие правоохранители утверждают, что речь идет не о теракте. По предварительной версии, к стрельбе привел конфликт, возникший на бытовой почве между родственниками или знакомыми людьми.

«Мы исходим из того, что стрелявший знал жертв. Речь идет, по всей видимости, о конфликте на бытовой почве, в этой связи мы исключаем террористическую подоплеку. Следствие продолжается», — сказал представитель местной полиции в комментарии ТАСС, отметив, что в результате трагедии есть и пострадавшие.

Собеседник агентства отметил, что предполагаемого преступника задержали.

Вместе с тем правоохранители пока не могут ничего сказать о количестве пострадавших в ЧП. В комментарии изданию РБК, принадлежащему Григорию Березкину, полицейские подтвердили, что это была «семейная драма», а также сообщили о «нескольких убитых и раненых», не уточняя их количество.

Тем временем в российском посольстве в ФРГ заявили, что среди пострадавших нет граждан России. Об этом РИА «Новости» сообщил сотрудник диппредставительства со ссылкой на полицию. «Согласно представителю полиции Аалена, граждан России среди пострадавших нет», — заявил собеседник агентства.

Ранее в посольстве РФ сообщили, что сразу после того, как появились первые сообщения о стрельбе, дипломаты связались с местной полицией для выяснения точных обстоятельств произошедшего, а также, чтобы выяснить гражданство пострадавших и убитых.

«По предварительной информации, в германской общине Рот-ам-Зе (Rot am See, федеральная земля Баден-Вюртемберг) в результате стрельбы есть погибшие и пострадавшие. Стрелок задержан. Посольство России в ФРГ и генеральное консульство России во Франкфурте-на-Майне находятся в плотном контакте с представителями местной полиции и выясняют обстоятельства произошедшего», — сообщили российские представители на странице посольства России в ФРГ в соцсети Facebook.

Днем ранее неизвестный открыл стрельбу в здании бизнес-центра «Эребуни» в Ереване, передает РИА «Новости». Отмечается, что там же располагается офис бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. По данным Sputnik Армения, стрелявший захватил заложника.

Сразу после того, как правоохранители получили сообщение о ЧС, к зданию выехал спецназ армянской полиции. Они оцепили вход в здание, а затем договорились о том, чтобы злоумышленник сдал оружие.

«Он сдал оружие в результате переговоров. Сейчас ситуация стабильная. По предварительным данным, пострадавших нет, другой информации сообщить пока не могу», — сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь полиции Ашот Агаронян. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.

Утром того же дня — в четверг, 23 января — произошла стрельба в центре Сиэтла в штате Вашингтон. Сначала в соцсетях местная полиция сообщила о многочисленных жертвах.

Однако позже экстренные службы сообщили, что погибший один – женщина в возрасте от 40 до 50 лет. Кроме того, были и пятеро пострадавших. По данным СМИ, 55-летняя женщина находится после ЧП в критическом состоянии, девятилетний мальчик — в тяжелом, трое мужчин в возрасте 21, 34 и 35 лет — в стабильном, передает РИА «Новости». Информация о количестве жертв и пострадавших была подтверждена официально представителями полиции.

Произошло все в одном из туристических районов – недалеко от новой штаб-квартиры корпорации Amazon и кофейни Starbucks. Очевидцы отмечали, что в толпе раздались примерно 10 выстрелов, после чего люди начали бежать в разные стороны, стараясь спастись в ближайших зданиях, укрыться за машинами. О задержанных информации не было, правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, передает агентство.