«Рыдала в трубку»: кто сжег 20-летнюю блогершу из Петербурга

Обгоревшее тело 20-летней блогерши Мишель было найдено в лесополосе в районе поселка Парголово Ленинградской области. Об этом сообщает издание «Невские новости».

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По данным СМИ, тело было найдено еще 22 января – тогда в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о найденном трупе неизвестной девушки, сообщал источник издания в правоохранительных органах. Из-за сильных повреждений родственники смогли опознать пропавшую блогершу только через несколько дней.

«Когда я последний раз ее видела, мы хотели снимать совместное видео. Мы были лучшими подругами. Наша с друзьями версия, что они вместе с братом покончили с собой. Или он ее сжег, а сам либо сбежал, либо в другом месте лежит», — рассказала «КП-Петербург» подруга погибшей.

Позже издание также сообщило о том, что старший брат Мишель – 21-летний Алесь – также был найден мертвым. По предварительны данным, он выпал с 15-го этажа дома.

Брат девушки, по словам ее подруги, был единственным родственником, к которому Мишель относилась с искренней теплотой. Молодой человек вел блог в Telegram. Последнее сообщение в нем звучит так: «Видимо, все. Смерть. Совместное решение».

На своем YouTube-канале, за которым следили почти две тысячи человек, Мишель рассказывала о своей жизни, свиданиях с миллионерами, употреблении наркотиков и экспериментах с автостопом на трассах.

«Автостопить с мужчинами — ад. Уныло стоять на трассе часами, понимая, что если бы ты ехала одна или с подругой, вас бы давно подобрал мужик, желающий развести на секс. <…> Хотя, если помните, пару дней назад зэк пытался уговорить брата изнасиловать меня», — сообщила девушка в своем последнем посте в Telegram-канале, опубликованном 19 января.

По словам ее друзей, несмотря на веселые видео и тексты, в последнее время девушка столкнулась с проблемами, которые отразились на ее внутреннем состоянии.

«Ей в последнее время было очень плохо. Она хотела в Москву 20-го числа поехать, нашему общему знакомому звонила, рыдала в трубку. Мы думаем, что брат ей мог помочь уйти из жизни. То есть убил ее, а потом сам покончил с собой. Но это был общий их план, мы уверены», — рассказала одна из ее подруг «КП-Петербург».

Другие знакомые девушки отмечали, что Мишель практически не шла на контакт с людьми и в целом вела себя странно. «Она была очень замкнутой и ни с кем не общалась, все думали, что она немного ненормальная, постоянно смеялась и вела себя странно», — рассказали очевидцы РЕН ТВ.

По данным «Фонтанки», в региональном главке Следственного комитета уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Официального подтверждения этой информации на момент публикации заметки не было.

В конце июля 2019 года тело еще одной блогерши было обнаружено в чемодане на западе Москвы. О ее пропаже заявила мать девушки, которая не могла дозвониться до дочери. Позже следователи задержали 33-летнего возлюбленного девушки, который стал главным подозреваемым в деле об ее убийстве.

«Мужчина точно ранее судим. Он уроженец Башкортостана, прописка была в Котельниках», — заявил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах.

По словам самого задержанного Максима Гавреева, в день убийства, 26 июля, он пришел к своей девушке в дом на улице Пырьева. Она встретила его в чулках и эротическом белье. Однако в углу комнаты мужчина увидел большой чемодан, наполненный вещами возлюбленной. В результате выяснения отношений Гавреев выяснил, что Карагланова собралась в путешествие в Нидерланды — при этом не одна, а с 52-летним подписчиком.

После признания девушки Гавреев в гневе нанес ей множество колото-резаных ран в область грудной клетки и шеи. «Она неоднократно меня оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать», — рассказал задержанный на допросе, видео которого выложил региональный СК.

В состоянии шока мужчина попытался запихнуть труп в чемодан, чтобы потом спрятать его за пределами дома, однако это у него не получилось. Тогда злоумышленник бросил попытки скрыть тело, взял другой чемодан и сложил в него свою окровавленную одежду – ее он вынес на свалку, которая располагалась далеко от квартиры Караглановой.

По решению суда в начале августа Гаврееву было предъявлено обвинение в убийстве блогерши. «По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указывалось в сообщении столичного СК.