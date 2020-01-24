На 12 лет: за что россиян упекли в американскую тюрьму

Суд в штате Флорида приговорил к 12-летним тюремным срокам братьев Игоря и Дениса Грушко. Как сообщается на сайте прокуратуры Южного округа Флориды, россияне обвинялись в мошенничестве с банковскими карточками.

Братья также были признаны виновными в изготовлении поддельных кредиток, удостоверений личности и хищении личных данных.

До настоящего времени россияне проживали в Форт-Лодердейле. Полиция в ходе обыска в их доме нашла устройства, предназначенные для похищения данных о банковских картах и банкоматах – скиммеры. Кроме того, у братьев Грушко нашли печатный станок для фальшивых ID – удостоверений личности.

Реклама

У них также был сообщник – украинский гражданин Вадим Вознюк, которого также приговорили к тюремному заключению. 24-летний украинец получил 2 года и 3 месяца тюрьмы за преступный сговор с целью получения и использования краденых кредиток.

Американские власти утверждают, что банда Грушко-Вознюка также приобрела технику на сумму $100 тыс., получив деньги нелегально.

Флоридское дело произошло на фоне судебного процесса над россиянином Алексеем Бурковым, экстрадированным американскими властями из Израиля. Он признал на суде свою вину по ряду обвинений, хотя пару месяцев назад заявил, что невиновен. Бурков пошел на сделку со следствием, признавшись в двух преступлениях – краже личных данных и отмывании незаконно заработанных денег. Если его признают виновным по всем шести пунктам обвинения, то Бурков может сесть в тюрьму на 80 лет.

Москва ранее также направила в Израиль запрос на экстрадицию Буркова. Дело молодого человека рассматривалось Окружным судом Иерусалима в закрытом режиме. Минюст Израиля решил выдать Буркова еще 30 октября, но адвокаты подали апелляцию. Сам Бурков официально обратился в суд с просьбой отменить ордер. Однако 10 ноября Высший суд справедливости отклонил петицию.

В ходе заседания россиянин назвал решение израильских судей «агрессивным», призвал опубликовать засекреченные материалы своего дела и выразил надежду, что когда-нибудь вернется в Россию.

Обвинение утверждает, что Бурков был администратором сайта Cardplanet, занимался продажей украденных номеров кредитных карт, многие из которых принадлежали американцам. Россия считает задержание своего гражданина незаконным.

В октябре 2019 года США отказались передавать России осужденного летчика Константина Ярошенко, чтобы россиянин отбывал тюремный срок на родине.

«Соединенные Штаты приняли такое решение исходя из серьезности обвинений и тяжести преступлений», — говорилось в письме американских властей.

Ярошенко был арестован в Либерии почти 10 лет назад — в мае 2010 года. Его обвинили в подготовке контрабандной доставки на территорию США крупной партии кокаина.

После этого российского летчика отправили в Америку, где приговорили к 20 годам тюрьмы общего режима. Адвокаты Ярошенко неоднократно утверждали, что в тюрьме с ним обращаются ненадлежащим образом. По их словам, в связи с негуманностью обращения и недостатком внимания со стороны медиков у Ярошенко ухудшилось состояние здоровья. Сам осужденный россиянин жаловался на дискриминацию в тюрьме.

В июле Россия предложила США обменять Ярошенко на американцев, осужденных в России. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы призываем наших коллег <...>, освободите Ярошенко, поменяйте его на американцев, которые у нас отбывают наказание. Верните дипломатическую собственность, которую изъяли не просто в нарушение Венской конвенции, но в нарушение частного права», — предложил Рябков попробовать улучшить российско-американские отношения.

Стоит отметить, что между Москвой и Вашингтоном нет договора об экстрадиции подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а, значит, в каждом конкретном случае стороны запрашивают друг друга о выдаче того или иного лица, которого считают причастным к преступлению.

В США отбывает 25-летний тюремный срок еще один россиянин — Виктор Бут. Он был арестован в марте 2008 года в Бангкоке после встречи с двумя агентами DEA (департамент по борьбе с наркотиками США), которые представились боевиками террористической организации FARC («Революционные вооруженные силы Колумбии») и хотели купить у него оружие. По словам прокурора, Бут и его подельник прекрасно знали, чем занимается FARC и что из проданного им оружия ее боевики будут убивать американцев, находящихся в Колумбии.