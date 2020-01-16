Февральский снег: синоптики предсказали холода

В феврале в Россию придет похолодание, температура воздуха в сравнении с январскими показателями будет значительно ниже. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполняющего обязанности главы Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Это необычно, но, тем не менее, это так. Это не значит, что он будет супер холодным, я говорю в сравнении с январем», — отметил синоптик.

По словам Вильфанда, в феврале еще возможны снегопады. Кроме того, метеоролог напомнил, что климатическая весна в европейской части России начинается в конце марта, а в Сибири и на Дальнем Востоке — в середине апреля.

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Суровых морозов на праздник Крещения не ожидается. В крещенскую ночь столбик термометра опустится максимум до -3...5°C, не слишком низкая температура будет и днем.

Между тем московские власти ждут, что февраль станет наиболее снежным месяцем нынешней зимы. Синоптики предполагают, что к середине месяца в столице выпадет до 20 сантиметров снега.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в последние дни января похолодает, причем температура опустится ниже нуля и будет находиться в районе -5...-7°C.

Говоря о долгосрочных прогнозах, весну россиянам также обещают аномально теплую — в среднем температура будет на несколько градусов превышать нормальные показатели для этого сезона. Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что «настоящей» зимы в этом году ждать уже не стоит.

По словам метеоролога, в январе температура превысит норму на 4-6°C, в феврале — на 3-4°C. При этом дневная температура будет опускаться ниже -5°C «очень редко».

Не стоит ждать и обильных снегопадов, утверждает Тишковец. Самым снежным месяцем станет февраль, но высота снежного покрова составит всего 20 миллиметров.

В марте климатическая норма будет превышена на 3-4°C, в апреле — на 1-2°C, в мае — на 1°C. Весной температурная аномалия будет плавно сокращаться, указал Тишковец. Он добавил, что весь снег растает уже в апреле.

Синоптики уже успели назвать зиму 2019-2020 «неклассической», «невероятно аномальной», «по-европейски слякотной», «розовой» и «вишневой». Подобная зима всегда приносит с собой тепло — температурный фон держится выше нормы или около нее.

«В целом, да, зима ожидается нехолодной. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», — пояснял Вильфанд.

Цвет зимы определяет тот оттенок, который преобладает на прогностической карте того или иного периода, уточнил метеоролог. Розовый цвет означает превышающую нормы температуру.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец призвал коллег «не изгаляться» над характеристиками погодных условий, придумывая цветовые обозначения.

«Меня смущают все эти дурацкие цветовые гаммы, которые приклеивают к погоде. Сидит человек и думает: «Что значит «вишневая» зима». Можно ведь сказать просто: «Самая теплая», — говорил метеоролог.

За 140 лет истории метеорологических наблюдений в Москве было зафиксировано всего семь «вишневых» зим. Самая теплая пришлась на начало шестидесятых годов. Однако синоптики полагают, что в цветовой окраске будущих зим все больше будет преобладать «красный» цвет — зима будет все теплеть и теплеть.

Ранее в интервью «Газете.Ru» Евгений Тишковец заявил, что морозы не придут в столицу ни в феврале, ни в марте — в эти месяцы будет наблюдаться смешение «европейской» и «крымской» зим. Составленные сотрудниками центра «Фобос»

климатические карты окрашены в буро-бордовые цвета, что свидетельствует о значительном превышении нормы.

«Морозов в ближайшие месяцы, в том числе и в марте, я не вижу. Весна должна принять эстафету теплой зимы. Но к концу весны и началу лета не будет жарко — по прогнозам, температура в это время будет такая, как положено», — подытожил он.

Сейчас в Москве снег лежит, но не образует сплошного покрова. На тротуарах лужи, которые на ночь замерзают. Часто из-под снега виднеется зеленая трава, что в середине января выглядит непривычным для северных широт.