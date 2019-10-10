Пахали на стройке: как учеников из Астрахани сдавали в аренду

Директора закрытого спецучилища для несовершеннолетних нарушителей закона в Астрахани обвинили в эксплуатации воспитанников учреждения. По данным регионального Следственного комитета, против главы ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» возбуждено уголовное дело.

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Согласно версии следствия, в период с июня по сентябрь 2019 года директор училища отправлял школьников на объект капитального строительства, где они выполняли ремонтные работы. Предприниматель, которому спецучилище предоставляло рабочие руки, передавал помощнику директора по 500 рублей за каждого задействованного в строительстве подростка — периодичность выплат в СК не уточнили.

На данный момент следователи выясняют, сколько детей были привлечены к работе. Отмечается, что дело против директора училища по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ.

«В таких случаях необходимо обращаться в центр правовой защиты, в приемную. Там специалист полностью ознакомится с ситуацией эксплуатации детского труда. Наказание — вплоть до увольнения сотрудников. Если же речь идет об эксплуатации детей родителями, то их могут лишить родительских прав.

К нам редко поступают заявлениями о массовой эксплуатации детей. Конечно, у нас бывают чаще обращения от соседей, которые видят, как родители используют труд ребенка», — сообщили «Газете.Ru» в одном из российских центров защиты труда, куда граждане РФ в частности обращаются с жалобами на незаконное принуждение к работе.

Еще один инцидент с эксплуатацией детского труда произошел в Оренбурге. Там в мае 2019 года в региональную прокуратуру поступило сообщение о том, что учащихся Оренбургского государственного колледжа привлекают к уборке помещений. Ведомство запустило проверку, которая подтвердила факт незаконного труда воспитанников учреждения. В частности выяснилось, что в учреждении был график работ, которому следовали ученики — согласно данной таблице, опоздавшие на уроки дети должны были мыть полы в коридорах.

8 июня директора колледжа признали виновным в административном нарушении по статье 5.57 КоАП РФ «Нарушение законодательства об образовании» — его обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Похожая ситуация произошла в школе города Ртищево Саратовской области. Там 28 мая межрайонная прокуратура завершила проверку по факту принуждения учеников пятого класса к чистке снега на территории учреждения.

По данным ведомства, 20 марта школьников сняли с урока «Технология» и заставили убирать снег. Во время уборки один из несовершеннолетних получил травму головы. При этом классный руководитель проигнорировал произошедшее и даже не направил ребенка в медпункт.

В результате в отношении директора школы возбудили административное дело по статье 5.57 КоАП РФ «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций». Его обязали выплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

Похожая история ранее случилась в Уфе. Там 8 февраля учеников девятого класса школы №69 заставили чистить во дворе снег вместо урока физкультуры. Завхоз заявила учащимся, что данное указание ей дали в администрации школы. В результате инцидента у школьников промокли ботинки, что впоследствии привело к простуде. «От холода ломило руки, ведь никто не предупреждал заранее, что на сильном ветре придется работать. Многие ребята жаловались на кашель», — рассказывали родители порталу «Медиакорсеть».

Позже выяснилось, что к уборке территории привлекли даже тех учеников, кто был освобожден от занятий физкультурой. «Моя дочка очень серьезно болела, мы переживали, что пришлось пропустить много уроков. У нее еще оставался небольшой кашель. В тот день я написала записку с такой просьбой и передала через дочку преподавателю. Но потом выяснилось, что учительница мою просьбу проигнорировала, и моя дочка вместе с другими ребятами отправилась чистить снег во двор. Моему возмущению не было предела!» — отмечала мать девятиклассницы Ольга Захарова.

По словам взрослых, уже на следующий день многие девятиклассники не пришли в школу по состоянию здоровья — они отмечают, что данный инцидент произошел в преддверии устного экзамена по русскому языку. «Это надо же было додуматься – перед экзаменами детям устроить такое испытание! Теперь многие из них кашляют. А если завтра у кого-то температура поднимется и придется переносить сдачу экзамена? А ведь им еще нужно подготовиться к экзамену!» – возмущались родители.