Угрожали пистолетом: как надругались на 23-летней автомойщицей

В Москве правоохранители задержали двух подозреваемых в нападении на сотрудников автомойки — пострадали 23-летняя девушка и ее 32-летняя коллега, сообщает агентство «Москва» с ссылкой на пресс-службу МВД.

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По версии ведомства, инцидент произошел в ночь на 16 сентября на улице Молостовых. Тогда двое мужчин 29 и 27 лет напали на автомойку. Они, угрожая ножом и пистолетом, изнасиловали 23-летнюю автомойщицу и отобрали у нее газовый баллончик. Затем отняли у ее 32-летней коллеги пачку сигарет и 50 рублей.

«Материальный ущерб составил 650 рублей. Потерпевшую сотрудницу автомойки госпитализировали в больницу», — сообщили в ведомстве.

После этого предполагаемые злоумышленники скрылись с места преступления. Однако вскоре они были задержаны, в отношении мужчин возбудили уголовное дело.

Ранее в столичную полицию обратилась сотрудница посольства Южной Кореи в Москве, которая сообщила, что ее изнасиловал водитель такси. Все случилось в ночь на 10 сентября.

По данным сайта kp.ru, кореянка рассказала правоохранителям, что вызвала такси, после чего водитель изменил маршрут и завез ее во двор между многоэтажками на улице Крылатские Холмы. Там он с применением физической силы раздел ее, а затем, угрожая избиением, изнасиловал.

Спустя несколько дней предполагаемого злоумышленника задержали — им оказался 44-летний выходец из средней Азии. Подозреваемый уже признался в изнасиловании пассажирки. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ, ему грозит от трех до шести лет колонии.

Между тем 10 сентября 2019 года суд вынес обвинительный приговор трем жителям Томска за изнасилование женщины. Суд установил, что в августе 2018 года трое молодых людей в возрасте от 17-ти до 23-х лет ограбили и изнасиловали женщину, которая занималась проституцией. Преступление они спланировали заранее.

Трое злоумышленников увидели объявление потерпевшей на сайте по оказанию интим услуг. После этого они решили позвонить и договориться о встрече. В результате сообщники зашли в квартиру и напали на женщину. «В прихожей один из подсудимых ударил хозяйку квартиры в лицо, удерживал за волосы, требуя сообщить места хранения ценностей. Двое других подсудимых, в том числе несовершеннолетний, тем временем похитили из сумки потерпевшей денежные средства, сотовый телефон и продолжили обыск, а перед уходом изнасиловали ее», — сообщили «Регион online» в прокуратуре Томской области.

Изначально злоумышленники свою вину не признали, а утверждали, что они вступили в половую связь с потерпевшей по ее согласию.

В итоге суд назначил молодому человеку, который только ограбил девушку, наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. В отношении несовершеннолетнего обвиняемого был вынесен приговор, по которому он проведет в воспитательной колонии около пяти лет, третьего злоумышленника отправили на шесть лет в колонию общего режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Еще одно преступление произошло 20 августа 2019 года. Тогда в краснодарском поселке Плодородный в поле среди подсолнухов изнасиловали 32-летнюю местную жительницу.

По данным Следственного комитета, 32-летняя женщина шла от родственников через поле домой, после чего ее догнали и схватили двое злоумышленников, избили и забрали кошелек с небольшой суммой денег и банковскими картами. Затем один из мужчин отправился искать банкомат, чтобы снять деньги — в это время второй насиловал потерпевшую. После этого, вернувшись с деньгами, второй парень также надругался над россиянкой. Потерпевшей удалось сбежать от злоумышленников, она сразу же обратилась в полицию.

Подозреваемыми по делу оказались двое жителей Адыгеи в возрасте около 20 лет. По факту преступления правоохранители возбудили уголовные дела по статьям 131 УК РФ «Изнасилование», 132 УК РФ «Совершение насильственных действий сексуального характера» и 162 УК РФ «Разбой». На время расследования предполагаемых злоумышленников поместили в СИЗО.