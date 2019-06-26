Облился бензином: что многодетный отец требовал от министра

У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином, размахивал зажигалкой и угрожал покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«К зданию министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ пришел неизвестный мужчина, облил себя бензином и заявил, что собирается совершить самосожжение», — сообщил собеседник агентства.

Мужчина требовал, чтобы для переговоров к нему вышел глава ведомства Владимир Якушев. Однако позже к нему подошел заместитель министра Юрий Гордеев, который проводил нарушителя порядка в здание. После разговора удалось установить, что мужчина требовал разрешить ему строить дом на его собственной земле. По его словам, он является главой многодетной семьи и воспитывает троих детей, однако не может построить для них дом.

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«По предварительным данным, мужчина является жителем деревни Костино Рязанской области, он требует снять запрет на строительство его индивидуального дома. Это может быть связано с ранее установленными охранными зонами «есенинских» мест», — пояснили в Минстрое.

Позже дебошира вывели из здания полицейские. В настоящий момент в отношении него ведутся следственные действия.

По данным телеграм-канала Mash, мужчину зовут Абдусалам Залбегов, ему 31 год. После того, как его дом попал в «запретную зону», Залбегову пообещали возместить или дать новый участок, однако за несколько лет этого так и не произошло.

Как рассказала телеграм-каналу жена задержанного, она не знала о планах супруга добиваться прав на участок таким образом. По ее словам, они общались с мужем по телефону, когда он ехал в Минстрой — мужчина сообщил, что просто едет «поговорить по участку».

Девушка также рассказала, что изначально семья получила землю в селе Пощупово в Рязанской области, однако вскоре им запретили строить на ней дом: «Когда нам выделяли участок в этих местах, вроде все было нормально. А потом, когда уже были оформлены все документы, нам сказали, что эта земля охраняемая и на ней нельзя ничего строить», — пояснила она.

Напомним, что ранее в охранную зону вошли 47,5 тыс. га, расположенных в нескольких районах Рязанской области. В связи с этим с 2013 года на них нельзя вести градостроительную и иную хозяйственную деятельность. Тогда в охранные зоны попали крупные агропромышленные предприятия, а также коттеджные поселки и другие населенные пункты.

«Например, поселок завода «Ветзоотехника». Здесь стоят пятиэтажные дома – они попали под запрет строительства. Чем это людям грозит? Сейчас жители платят за капитальный ремонт, а фактически они не смогут его сделать. Потому что им делать ничего нельзя — ни крышу поменять, ни водопровод починить», — рассказывала сайту kp.ru юрист Олеся Мокина, которая занимается этим делом.

В неприятную ситуацию попала и многодетная семья Климановых, которая ранее получила участок для строительства жилого дома в селе Летове Рязанской области. Климановы уже готовились к переселению в отстроенный дом, однако в июне 2018 года им сообщили, что участок находится в зоне охраняемого природного ландшафта.

«В июне нам уже должны были подвести газ, — рассказывала Ирина Климанова изданию. — Однако в это же время нам стали приходить письма, в которых указано, что из-за этих охранных зон нам теперь газ не проведут».

По словам жителей Рыбновского района и других охранных зон Рязанской области, они намерены продолжать отстаивать свои права на землю. «Мы не против есенинских мест, мы за сохранение и этим дорожим — это будущее наших детей, то, на чем строится память. Если не будет памяти о прошлом, не будет будущего у страны в принципе. Но когда принимаются те или иные охранные зоны, они должны приниматься в интересах уже существующей застройки и местного населения», — цитирует их слова сайт kp.ru.

Напомним, что ранее скандальная история с дебоширом, который решил добиться личной аудиенции с прокурором, произошла в Петропавловске-Камчатском.

Так, 19 ноября 2018 года к зданию регионального правительства пришел пожилой мужчина с ружьем ИЖ-12 со спиленными стволом и прикладом. Он попытался пройти в здание, однако охрана заблокировала двери и вызвала сотрудников Росгвардии.

Как удалось выяснить позже, 67-летний инвалид третьей группы пришел просить помощи, так как ему якобы угрожали убийством. В случае отказа он угрожал покончить с собой. Позже мужчина был задержан правоохранителями и доставлен в отделение полиции. Там правоохранители возбудили против него уголовное дело по части 1 статьи 222 «О незаконной перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов». После произошедшего местного жители отправили в психоневрологический диспансер.