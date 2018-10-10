«Бежать поздно»: ураган готов обрушиться на Флориду. LIVE

Момент, когда можно было безопасно эвакуироваться, упущен, бежать от урагана слишком поздно, говорит губернатор Флориды. Люди, которые встретят «Майкла» первым, не смогут выбраться из эпицентра. «Если вы остались в зоне эвакуации, НЕМЕДЛЕННО ИЩИТЕ УБЕЖИЩЕ», написал Скотт в твиттере. После того, как первый удар стихии минует, он посоветовал жителям проверить состояние дорог и узнать последние новости, и только тогда принимать решение об отъезде в безопасную местность.