«Бежать поздно»: ураган готов обрушиться на Флориду. LIVE

- 414207 просмотров СМИ: 12-летняя школьница из Сочи призналась следователям в каннибализме
- 236646 просмотров Россиян переведут на электронные паспорта с 2021 года
- 234048 просмотров В Черниговской области произошел мощный взрыв
- 160579 просмотров Кокорина и Мамаева могут пожизненно отстранить от футбола
- 159842 просмотра Онлайн-трансляция событий вокруг Кокорина и Мамаева
- 128979 просмотров В Кремле прокомментировали инцидент с Кокориным и Мамаевым
- 119683 просмотра «Отравителем» Петровым оказался военный врач из ГРУ Александр Мишкин
Момент, когда можно было безопасно эвакуироваться, упущен, бежать от урагана слишком поздно, говорит губернатор Флориды. Люди, которые встретят «Майкла» первым, не смогут выбраться из эпицентра. «Если вы остались в зоне эвакуации, НЕМЕДЛЕННО ИЩИТЕ УБЕЖИЩЕ», написал Скотт в твиттере. После того, как первый удар стихии минует, он посоветовал жителям проверить состояние дорог и узнать последние новости, и только тогда принимать решение об отъезде в безопасную местность.
Отметим, что до своего «американского турне» ураган обрушился на Сальвадор, Никарагуа и Гондурас. Там «Майкл» унес жизни как минимум 13 человек.
Накануне расположенные на побережье Мексиканского залива компании приняли решение сократить добычу нефти и газа на 40% и 28% соответственно – и тоже из-за «Майкла».
Грядущее стихийное бедствие повлияло не только на тех, кто живет в штате. Так, некоторые американские авиакомпании, в том числе Delta и Southwest Airlines, предупредили пассажиров, что в 10 октября из-за урагана могут быть отменены или перенесены авиарейсы.
Губернатор Флориды Рик Скотт назвал надвигающийся ураган «чудовищным» и посоветовал жителям штата срочно покинуть дома: «Вы не сможете спрятаться от удара шторма, поэтому уезжайте, если вам рекомендовано эвакуироваться», — сказал губернатор. Его слова относятся к по меньшей мере 500 тыс. жителей, сообщает Reuters. Во Флориде организовано более 30 пунктов временного размещения, где могут остаться эвакуированные жители.
Евросоюз по мере сил поможет США справиться с ураганом. Согласно заявлению Еврокомиссии, «Европейская чрезвычайная служба космического наблюдения за Землей «Коперник» была активирована по просьбе Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США для поддержки властей Соединенных Штатов в связи с ураганом «Майкл». Карты будут предоставлены для штатов Флорида, Алабама и Джорджия».
Губернатор штата Алабама Кей Айви также объявила о введении режима чрезвычайной ситуации. Она предупредила, что стихийное бедствие может привести к широкомасштабным отключениям электроэнергии, разрушениям от штормового ветра и сильных ливней.
Накануне во Флориде было введено чрезвычайное положение. Как уточнил президент США Дональд Трамп, «Майкл» сильнее, чем катаклизмы прошлого года, в том числе сентябрьский ураган «Флоренс», который убил несколько десятков людей.
По данным Национального центра наблюдения за ураганами США, ураган может вызвать штормовые волны, угрожающие жизни людей, сильный ветер и осадки вдоль северо-восточного побережья Мексиканского залива. По прогнозам, первым под удар стихии может попасть город Апалачикола.
Уже сейчас «Майклу» присвоена предпоследняя, четвертая степень мощности по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра достигла 65 м/с, если она увеличится еще на 5,4 м/с, то урагану присвоят самую разрушительную категорию.
Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Не успели в США справиться с последствиями урагана «Флоренс», как страна снова стала декорациями для голливудского фильма-катастрофы. К Флориде приближается сильнейший за последние 14 лет ураган «Майкл». Мы будем следить за ходом катаклизма.