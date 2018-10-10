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«Бежать поздно»: ураган готов обрушиться на Флориду. LIVE

В США объявлено чрезвычайное положение из-за урагана «Майкл»

Ураган «Майкл», движущийся в сторону Флориды, усилился до четвертой, предпоследней категории мощности. Как ожидается, он станет сильнейшим за последние 14 лет природным катаклизмом у берегов США. В штате введен режим чрезвычайного положения. «Газета.Ru» следит за стихийным бедствием в режиме онлайн.
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20:00

Момент, когда можно было безопасно эвакуироваться, упущен, бежать от урагана слишком поздно, говорит губернатор Флориды. Люди, которые встретят «Майкла» первым, не смогут выбраться из эпицентра. «Если вы остались в зоне эвакуации, НЕМЕДЛЕННО ИЩИТЕ УБЕЖИЩЕ», написал Скотт в твиттере. После того, как первый удар стихии минует, он посоветовал жителям проверить состояние дорог и узнать последние новости, и только тогда принимать решение об отъезде в безопасную местность.

19:55

Отметим, что до своего «американского турне» ураган обрушился на Сальвадор, Никарагуа и Гондурас. Там «Майкл» унес жизни как минимум 13 человек.

19:40

Накануне расположенные на побережье Мексиканского залива компании приняли решение сократить добычу нефти и газа на 40% и 28% соответственно – и тоже из-за «Майкла».

19:28

Грядущее стихийное бедствие повлияло не только на тех, кто живет в штате. Так, некоторые американские авиакомпании, в том числе Delta и Southwest Airlines, предупредили пассажиров, что в 10 октября из-за урагана могут быть отменены или перенесены авиарейсы.

19:19

Губернатор Флориды Рик Скотт назвал надвигающийся ураган «чудовищным» и посоветовал жителям штата срочно покинуть дома: «Вы не сможете спрятаться от удара шторма, поэтому уезжайте, если вам рекомендовано эвакуироваться», — сказал губернатор. Его слова относятся к по меньшей мере 500 тыс. жителей, сообщает Reuters. Во Флориде организовано более 30 пунктов временного размещения, где могут остаться эвакуированные жители.

19:13

Евросоюз по мере сил поможет США справиться с ураганом. Согласно заявлению Еврокомиссии, «Европейская чрезвычайная служба космического наблюдения за Землей «Коперник» была активирована по просьбе Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США для поддержки властей Соединенных Штатов в связи с ураганом «Майкл». Карты будут предоставлены для штатов Флорида, Алабама и Джорджия».

19:02

Губернатор штата Алабама Кей Айви также объявила о введении режима чрезвычайной ситуации. Она предупредила, что стихийное бедствие может привести к широкомасштабным отключениям электроэнергии, разрушениям от штормового ветра и сильных ливней.

18:51

Накануне во Флориде было введено чрезвычайное положение. Как уточнил президент США Дональд Трамп, «Майкл» сильнее, чем катаклизмы прошлого года, в том числе сентябрьский ураган «Флоренс», который убил несколько десятков людей.

18:39

По данным Национального центра наблюдения за ураганами США, ураган может вызвать штормовые волны, угрожающие жизни людей, сильный ветер и осадки вдоль северо-восточного побережья Мексиканского залива. По прогнозам, первым под удар стихии может попасть город Апалачикола.

18:34

Уже сейчас «Майклу» присвоена предпоследняя, четвертая степень мощности по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра достигла 65 м/с, если она увеличится еще на 5,4 м/с, то урагану присвоят самую разрушительную категорию.

18:30

Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Не успели в США справиться с последствиями урагана «Флоренс», как страна снова стала декорациями для голливудского фильма-катастрофы. К Флориде приближается сильнейший за последние 14 лет ураган «Майкл». Мы будем следить за ходом катаклизма.