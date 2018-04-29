Стюардессу уволят за Кенигсберг

Бортпроводница «Аэрофлота» будет уволена из-за того, что назвала Калининград Кенигсбергом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В ходе выполнения рейса Москва-Калининград 25 апреля, рассказал декан школы телевидения МГУ Виталий Третьяков в своем твиттере, стюардесса обратилась к пассажирам, предупреждая о прибытии в место назначения.

По-русски было объявлено, что борт прибывает в Калининград; вслед за этим было сделано дублирующее объявление на английском языке. В этот раз бортпроводница назвала город его старым, немецким названием — Кенигсберг.

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«Разве «Аэрофлот» может именовать города России так, как хочет?» — задался вопросом Третьяков.

Авиакомпания позже ответила Третьякову и сообщила, что бортпроводница будет уволена. «Аэрофлот» поблагодарил журналиста «за сигнал», провел проверку и подтвердил информацию. Третьяков в ответ на это заявил, что объявление было озвучено мужским голосом — вероятнее всего, предположил журналист, его сделал командир воздушного судна. Но в авиакомпании подчеркнули, что объявления такого рода выполняет старший бортпроводник.

Были опрошены несколько пассажиров, подтвердивших, что объявление делала женщина. Сама старшая бортпроводница подтвердила, что «предоставила искаженную информацию».

Журналист заявил, что готов подтвердить свои слова в суде, если уволенная стюардесса подаст иск против авиакомпании, передает НСН.

Также декан заявил, что российский город называется Калининград — и это должно быть известно сотрудникам авиакомпании.

«Разве они [сотрудники] объявляют, что совершается рейс Москва-Ленинград, если город называется Санкт-Петербург? Они разве объявляют рейс Москва-Сталинград, если город сейчас называется Волгоград? Какие тут могут быть вопросы?»

— прокомментировал Третьяков инцидент в разговоре с РИА «Новости».

Журналист также не уверен в том, что есть логика в названии столицы одного из субъектов Российской Федерации «не тем названием, какое он носит официально».

При этом Третьяков отметил, что не просил кого-то наказывать или не наказывать. «Я вообще об этом не упоминал», — сказал он.

Он отметил, что после его публикации в социальных сетях «началось возмущение», что он «уволил девушку», однако не собирается комментировать действия «Аэрофлота».

Кенигсберг был взят советскими войсками на конечном этапе Великой отечественной войны — в 1945 году. Штурм города происходил в апреле.

По решению Потсдамской конференции 1945 года северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия вместе со своей столицей временно была передана СССР. Позднее, при подписании договоров о границах, Кенигсбергская область полностью признана владениями Советского Союза.

В городе остались 20 тыс. из 370 тыс. немецких жителей, живших там до начала Второй мировой войны. Впоследствии они были депортированы в Германию. Вместо немцев в город были поселены советские граждане.

4 июля 1946 года, после смерти «всесоюзного старосты» М. И. Калинина, в его честь город Кенигсберг Указом Президиума Верховного Совета СССР был переименован в Калининград, хотя Калинин не имел никакого прямого отношения к этому городу, а на карте страны уже были города Калинин (ныне Тверь) и Калининград в Московской области, сейчас носящий название Королев.

В 2017 году пользователи твиттера раскритиковали заявления бывшего посла США в России Майкла Макфола об «аннексии Калининграда», сообщает RT. Дипломат США задался вопросом, может ли Германия аннексировать Калининград, который «был немецким городом столетиями».

«Кенигсберг был немецким городом столетиями. Означает ли это, что Германия имеет право аннексировать Калининград?» — написал посол, намекая на воссоединение Крыма с Россией. Напомним, что Крым вошел в состав РФ по итогам общенародного референдума — за воссоединение проголосовало абсолютное большинство.

После этого поста в микроблоге Макфола пользователи предложили США вернуть России Аляску, Техас — Мексике, а остальные штаты — коренным народам индейцев, населявшим эту территорию.