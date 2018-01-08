У Трампа загорелась крыша

По сообщениям официальных властей Нью-Йорка, пострадавших в результате пожара на крыше Трамп-тауэр не зафиксировано, однако репортер кабельного телеканала WPIX-CW сообщила в своем твиттере о двух людях, якобы получивших травмы.

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Официальный представитель Департамента полиции Нью-Йорка (NYPD) сообщил, что звонок с сообщением о возгорании поступил в службу «911» в полвосьмого утра по местному времени (15:30 мск).

Небольшой пожар разгорелся на крыше 58-этажного люксового небоскреба на Пятой авеню.

Эвакуация здание не потребовалась, отметил представитель NYPD.

Как сообщает The Washington Post, Пожарный департамент Нью-Йорка (FDNY) не дал сразу же официального комментария, но примерно час спустя после пожара опубликовал в твиттере сообщение. Представитель FDNY сообщил, что возгорание в системе охлаждения находится «под контролем».

Президент США Дональд Трамп, владеющий трехэтажным пентхаусом в Трамп-тауэр, находился в момент пожара, согласно своему расписанию, в Вашингтоне.

Компания Trump Organization, чья штаб-квартира находится в Трамп-тауэр на Манхэттене, заявила, что пожар начался в одной из охлаждающих башенок на крыше здания.

Исполнительный вице-президент Trump Organization и сын президент США Эрик Трамп подтвердил эту информацию в своем твиттере.

«Небольшое возгорание электропроводки произошло в градирне на крыше Трамп-тауэр. Нью-йоркский Пожарный департамент был на месте происшествия спустя считанные минуты и сделал невероятную работу. Мужчины и женщины FDNY — настоящие герои и заслуживают наших самых искренних благодарностей и прославления!» — заявил Эрик Трамп.

5 января Департамент полиции Нью-Йорка провел проверку небоскреба Трамп-тауэр после сообщения о подготовке теракта. Об этом сообщает Daily News со ссылкой на источники в полиции. Уточняется, что полицейские не обнаружила ничего подозрительного.

По данным издания, звонок поступил из Бруклина, откуда ранее уже были зарегистрированы анонимные звонки об угрозе взрыва. Полиция проводит расследование.

3 марта прошлого года в международной гостинице и башне Трампа в Нью-Йорке (Trump International Hotel and Tower) произошел пожар, в результате которого пострадал один человек. Пожар возник на 47-м этаже здания. По данным New York Post, один человек пострадал в результате отравления угарным газом.

Возле небоскреба, носящего имя 45-го президента США, постоянно проходят акции протеста.

15 августа 2017 года сотни протестующих против политики президента США Дональда Трампа вышли к небоскребу Трамп-тауэр, ожидая приезда главы государства. Одна из групп-организаторов акции RefuseRacism («Отрицай расизм») вышла к Трамп-тауэр, заявив о том, что администрацию президента «можно назвать фашистской», так как при ней ультраправые смогли организованно выйти на улицы в Шарлотсвилле.

Кроме того, группа левых активистов осудила слова Трампа об «огне и ярости» в отношении КНДР. По их мнению, данное высказывание может угрожать миллионам жизней на планете.

«Этот кошмар должен закончиться: режим Трампа и Пенса должен уйти», — было написано на плакатах манифестантов.

В апреле 2017 года в лобби небоскреба Трамп-тауэр были задержаны 25 участников акции протеста против президента США Дональда Трампа.

Участники демонстрации выступали против иммиграционной политики президента и скандировали: «Нет запретам, нет рейдам, нет стенам».

В результате службы безопасности и полицейские были вынуждены закрыть вход в небоскреб. В общей сложности полиция задержала 25 протестующих.

Небоскреб Трамп-тауэр располагается на Пятой авеню на пересечении с 56-й улицей. Трамп-тауэр спроектирована лично Дональдом Трампом и Equitable Life Assurance Company. Строительство сооружения было окончено 30 ноября 1983 года. Примечательно, что строительством «башни Трампа» впервые в истории строительства нью-йоркских небоскребов руководила женщина-архитектор — Барбара Рес.

В 2006 году издание Forbes оценило Трамп-тауэр в $318 млн.

16 июня 2015 года в своей башне Дональд Трамп объявил о вступлении в президентскую гонку. 9 ноября 2016 года в башне Трамп-тауэр Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США. 11 января 2017 года Трамп дал свою первую пресс-конференцию в качестве избранного президента США также, из Трамп-тауэр.