Сто тысяч за презерватив будущего

Билл Гейтс заплатит $100 тыс. тому, кто разработает принципиально новый презерватив, сообщает AFP. Грант учрежден Фондом Билла и Мелинды Гейтс с самыми благими намерениями: уменьшить количество нежелательных беременностей и сократить распространение заболеваний, передающихся половым путем.

Основатель компании Microsoft уверен, что залог успеха презерватива будущего в количестве удовольствия, которые получают любовники от его использования. Так, в требованиях к новинке значится, что презерватив должен «в значительной степени сохранять или повышать количество удовольствия, чтобы стимулировать его регулярное применение». Гейтс уверен, что достичь этого можно за счет качественно новых материалов.

Кроме этого презерватив будущего должен быть прост в использовании и иметь некие «атрибуты, призванные преодолеть культурные барьеры». Дизайн качественно нового презерватива и его упаковки также в списке приоритетов. Каждый год во всем мире производятся порядка 15 млрд презервативов для 750 млн человек. При правильном использовании их эффективность при предотвращении беременности и заболеваний составляет 98%.

Несмотря на то что некое подобие презервативов использовалось еще в древнем Египте, Гейтс уверен, что за последние полвека этому древнейшему средству контрацепции уделялось незаслуженно мало внимания и его обошли стороной современные технологии. В качестве примера более или менее правильного дизайна презерватива Фонд Гейтсов привел контрацептивы американской фирмы Origami Condoms. В компании разработали три силиконовых презерватива, причем один из них предназначен для анального секса. Тем временем исследователи в Университете Вашингтона работают над презервативом из ультратонкого материала тонкой вязки из полимерных ниток толщиной в нанометр.