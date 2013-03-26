Мишель Обама как икона стиля

Первая леди США Мишель Обама украсила обложку апрельского номера культового модного журнала Vogue, сообщает Washington Post. Журнал поступил в продажу во вторник 26 марта.

Супруга президента Барака Обамы предстала перед читателями в синем платье от одного из ее любимых дизайнеров Рида Кракова (Reed Krakoff). Мишель снимала известный фотограф Анни Лейбовиц. Подробностей о том, принадлежит ли наряд самой первой леди, не сообщается.

В журнале также опубликовано интервью с президентской четой, большая часть которого посвящена их дочерям — 11-летней Саше и 14-летней Малии.

Появление Мишель Обамы на обложке не случайно – эксперты в области моды неоднозначно причисляли ее к иконам стиля, отмечая ее хороший вкус. Так, первая леди произвела фурор, появившись на инаугурации своего супруга в красном платье от дизайнера Джейсона Ву и туфлях от Джимми Чу. В начале месяца Мишель заняла первую строчку ежегодного списка самых стильных знаменитостей Best Dressed List по версии британского издания Style Magazine (модное приложение The Sunday Times).