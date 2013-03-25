Учитель искал бессмертие в радиации

В Москве задержан преподаватель колледжа, который хранил дома радиоактивные вещества. Он утверждает, что облучал своего друга, который мечтал стать бессмертным.

В столичной полиции «Газете.Ru» сообщили, что 35-летний преподаватель хранил у себя дома на улице Авиаторов шесть килограммов радиоактивных веществ. Еще восемь килограммов были обнаружены в его гараже на Волынской улице. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА «Новости», что в местах обысков были найдены различные металлические предметы, детали от техники, радиоактивная почва. Педагог специально собирал их, посещая зараженные радиацией территории.

На вопрос следователей, зачем ему столько радиоактивных материалов, мужчина заявил, что он старался ради друга. Полицейским он объяснил, что его товарищ хочет стать бессмертным, считая (на самом деле ошибочно), что облучение радиацией способствует продлению жизни. А преподаватель помогал ему, доставая опасные вещества. «Друг даже ездил в зону Чернобыльской аварии, чтобы получить облучение и стать бессмертным», — цитирует РИА «Новости» слова источника в правоохранительных органах. Официально в ГУМВД по Москве отказались разговаривать на тему бессмертия. По факту обнаружения опасных веществ было возбуждено уголовное дело по статье 220 УК (незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами). Эта статья предусматривает до семи лет лишения свободы.

В действительности облучение радиацией негативно сказывается на здоровье человека, вызывая лучевую болезнь. Например, ликвидацией Чернобыльской аварии занимались 600 тыс. человек. По приблизительным оценкам, 100 тысяч в настоящее время скончались, многие — от лучевой болезни. Примерно 165 тысяч человек остались инвалидами.

При воздействии небольших доз радиации развивается хроническая лучевая болезнь, характеризующаяся дистрофическими изменениями нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Поражается иммунитет, развивается склероз, садится зрение, появляются злокачественные опухоли. Вкупе заболевания приводят к сокращению продолжительности жизни.