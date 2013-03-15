Неудавшийся роман папы римского
Подруга детства папы римского Франциска рассказала, почему он решил стать священником
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Спустя день после того, как аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо стал папой римским Франциском, журналисты разыскали его бывшую возлюбленную Амалию Дамонте. В импровизированной пресс-конференции у дверей своего дома она рассказала, что, когда им было по 12 лет (Дамонте ровесница понтифика, сейчас ей 76 лет), юный Бергольо заявил: «Если я не женюсь на тебе, я стану священником». Произошло это в городке Флорес, в пригороде Буэнос-Айреса.
Дамонте призналась, что роман не сложился из-за родителей, которые запретили им быть вместе. «Когда мы были молодыми, он написал мне письмо, и я не ответила на него, — передает ее слова The Telegraph. — Я хотела исчезнуть. Мой отец ударил меня, когда увидел записку от мальчика. В письме он нарисовал для меня дом с красной крышей и написал, что именно такой дом хотел бы купить для меня, когда мы поженимся. Я никогда не видела его после этого, мои родители держали меня от него подальше и делали все возможное, чтобы разлучить нас».
Женщина добавила, что они тогда были детьми и их чувства были чистыми. «Я думаю, он попросил меня выйти за него замуж лишь потому, что подражал взрослым, хотел по их примеру купить дом и создать семью, — отметила Дамонте. — В том возрасте я не знала, что такое любовь. Я узнала, что это такое, когда была намного старше».
Сестра понтифика Мария Элена Бергольо рассказала, что никогда не слышала о первой любви брата, но отметила, что он никогда не хотел стать лидером 1,2 миллиарда католиков. «Он не хотел стать папой, и, когда мы шутили о такой перспективе, он отвечал «нет, пожалуйста, нет», — сказала она. — Я не хочу, чтобы он стал папой, потому что, во-первых, он будет очень далеко, а во-вторых, это такая большая ответственность. Но я также горжусь тем, что он является новым папой, потому что он первый за пределами Европы, потому что он из Латинской Америки, он из Аргентины и он мой брат».