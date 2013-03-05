Playboy справа налево

В Израиле впервые начали выпуск мужского журнала Playboy на иврите. Там будут публиковаться статьи местных авторов и фотографии местных моделей, пишет издание Jerusalem Post.

Первая версия Playboy, которую следует читать справа налево и в которой опубликовано интервью с министром тыла Ави Дихтером, появится в израильских газетных киосках в среду. Раньше журнал продавался в Израиле на английском языке. Журналы и видео для взрослых находятся в свободном доступе для израильтян, но не на иврите и не с фотографиями израильских моделей.

Основатель Playboy Хью Хефнер похвалил Израиль как страну, разделяющую основные ценности журнала. «Я горжусь тем, что вижу, как Playboy Israel приступил к своей миссии — играть важную роль в укреплении свободы слова, свободы выбора и свободы прессы», — цитирует издание Хефнера. «Я также рад, что так много основных ценностей журнала являются также основными ценностями страны и общества, которое столь любезно пригласило нас быть частью ее культурного ландшафта», — добавил он.

«Playboy был очень успешным во всем мире, несмотря на все изменения в отрасли», — заявил, в свою очередь, глава Playboy Israel Даниэль Померанц. «Мы провели исследования рынка и знаем нашу аудиторию, и то, что мы обнаружили, — это очень большой интерес к данному журналу», — добавил он.

Между тем, сообщает издание Daly Mail, журнал может столкнутся с гневом религиозной общины. В августе для Playboy впервые снялась индийская женщина, что вызывало гнев религиозных деятелей в Индии. Журнал наряду с множеством других зарубежных изданий для взрослых запрещен в стране. 28-летняя актриса Болливуда Шерлин Чопра в ответ заявила, что гордится нарушением стереотипа о табу на демонстрацию обнаженного женского тела.