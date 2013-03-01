Папарацци нашли с пулей

Один из ведущих итальянских папарацци 42-летний Даниэле Ло Прести по прозвищу Джонни, который фотографировал Бранджелину, Бейонсе и десятки других знаменитостей, был найден застреленным. Как передают итальянские СМИ, тело фотографа обнаружил прохожий на берегу реки Тибр в среду. Прести был одет спортивное трико, футболку и кроссовки, на его шее висела связка ключей от дома. Это место располагается рядом с велотреком на юго-западе Рима, где папарацци регулярно делал пробежки. Прохожий подумал, что с бегуном случился сердечный приступ, но, когда увидел в его лбу пулевое отверстие, позвонил в полицию.

В день убийства у Прести была назначена встреча на 16.30 с двумя другими фотографами, коллеги собирались побегать вместе. Не дождавшись приятеля, они решили, что тот ушел домой, отмечает Sky News. Фотографы решили изменить привычный маршрут бега, так как река Тибр сильно разлилась.

По данным полиции, киллер стрелял с близкого расстояния. Предполагается, что он мог использовать стрелковое оружие 22-го калибра. Следователи исключают версию грабежа, так как Прести вышел из дома, взяв с собой лишь ключи. При нем не было даже документов, удостоверяющих личность, пишет Il Messaggero.

Полиция рассматривает несколько версий убийства. По одной из них, Джонни задолжал деньги коллеге за проделанную вместе работу. Полицейские в данное время допрашивают знакомых и родственников жертвы и, в частности, тех двух друзей, с которыми фотограф назначил встречу для пробежки.Также полицейские рассматривают версию убийства, связанную с профессиональной деятельностью погибшего. В 2009 году Прести уже подвергался угрозам, неизвестные подожгли его машину. Однако следователи не связывают этот инцидент с убийством. По их версии, машину пять лет назад подожгли «из ревности». Прести работал с информационным агентством LaPresse, а также с изданием Dagospia.

Среди звезд, с которыми работал Джонни, значатся Брэд Питт и Анджелина Джоли, Бейонсе, Рианна, Скарлетт Йоханссон, дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбано, телеведущая Сара Томмази, участница знаменитых вечеринок «бунга-бунга» на вилле бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони. «Мне очень жаль слышать о его смерти, — сказала Томмази, узнав о гибели Джонни. — Такие вещи не должны происходить, город должен быть безопасным».